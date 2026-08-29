SNAP en Florida: quiénes están libres de los nuevos requisitos laborales en septiembre 2026

En el marco del endurecimiento de los requisitos federales para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), la inscripción cayó más de un 20% en Florida. Con los nuevos requisitos laborales en vigor, algunas categorías de beneficiarios permanecen exentas y podrán continuar en septiembre con su participación sin cambios.

SNAP en Florida: quiénes quedan exentos de los requisitos laborales en septiembre de 2026

Este año, el gobierno federal puso en marcha los nuevos requisitos laborales del SNAP en varias comunidades del país norteamericano, como resultado de las modificaciones implementadas por la ley H.R.1, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reforma modificó específicamente las excepciones al límite temporal de los Able-Bodied Adults Without Dependents (Abawd). En el Estado del Sol, esto impactó significativamente con una reducción del 22% en la inscripción al programa.

En Florida, la inscripción al programa SNAP cayó un 22% entre mayo de 2025 y mayo de 2026 Freepik

A nivel nacional, la inscripción cayó de 42,2 millones en mayo de 2025 a 36,6 millones en mayo de 2026, según datos federales citados por Associated Press.

Las nuevas normas laborales alcanzan a personas de entre 55 y 64 años que anteriormente estaban exentas y a adultos responsables de hijos dependientes de 14 años o más. En concreto, ampliaron el grupo alcanzado hasta los 64 años y redujeron la excepción vinculada con hijos dependientes.

De esta manera, entre las excepciones federales al límite temporal para los Abawd se encuentran:

Personas de 65 años o más.

Padres u otros miembros del hogar responsables del cuidado de un hijo dependiente menor de 14 años .

. Personas con ciertas limitaciones de salud.

Mujeres embarazadas.

Miembros de determinadas categorías de indígenas estadounidenses.

SNAP en Florida: las causas que el DCF acepta para quedar exento de las reglas laborales

En su sitio web oficial, el Departamento de Familias y Niños de Florida (DCF, por sus siglas en inglés) indica también que pueden estar exentos quienes demuestren una causa razonable por la que no pueden cumplir los requisitos. En ese sentido, enumera los siguientes casos:

Menores de 16 años o de 65 años o más.

Personas de 16 o 17 años que no son jefes del hogar, asisten a la escuela o están inscritas en un programa de capacitación laboral al menos medio tiempo.

Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) o Ingreso por Discapacidad de la Seguridad Social (SSDI, por sus siglas en inglés).

Personas que están certificadas médicamente como no apto física o mentalmente para el empleo.

Residentes que reciben o solicitan el seguro de Reempleo y cumplen con los requisitos laborales.

Participantes de un programa de tratamiento de drogas o alcohol. Esto no incluye Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos ni Sober Living Houses.

Estudiantes inscritos al menos a medio tiempo en una escuela, un programa de capacitación o una institución de educación superior.

Aquellos que cumplen con los requisitos laborales del prestador de Servicios para Refugiados o del Programa de Subvención de Emparejamiento.

Padres, madres u otros miembros del hogar responsable de cuidar a un niño dependiente menor de seis años.

Cuidadores de una persona incapacitada.

Aquellos que que ya trabajan un promedio de 30 horas por semana o ganan al menos 217,50 dólares por semana. Esto incluye a quienes trabajan por cuenta propia y a los empleados migrantes con un acuerdo para comenzar a trabajar dentro de los 30 días.

Personas que cumplen con los requisitos laborales del Programa de Asistencia Temporal en Efectivo (Temporary Cash Assistance).

Los nuevos requisitos laborales del SNAP en Florida exigen que el beneficiario participe en el Programa de Empleo y Capacitación (E&T) de SNAP durante 80 horas al mes, trabaje o haga un voluntariado Freepik

SNAP en Florida: cuáles son las reglas de trabajo y cuándo se exigen 80 horas mensuales

A partir de la entrada en vigor de la medida federal, en Florida las personas deben cumplir con los nuevos requisitos para continuar con los beneficios del programa de asistencia nutricional. Quienes están sujetos a las reglas laborales deben cumplir las actividades que les asigne el programa. En Florida, determinados participantes obligatorios del Programa de Empleo y Capacitación (E&T) de SNAP deben completar 80 horas mensuales.

Las familias que reciben beneficios como SNAP, TANF o Medicaid son elegibles automáticamente

El Programa SNAP E&T está disponible para ayudar a las personas a adquirir habilidades, capacitación, trabajo o experiencia que aumenten su capacidad para obtener un trabajo. El DCF remarca que es posible que una persona pueda recuperar la elegibilidad después de un período de tiempo. Para obtener más información, debe consultar su aviso de Reglas de Trabajo de Asistencia Alimentaria.