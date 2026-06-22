Es oficial: dónde entregan comida gratis en California en la semana del 22 al 26 de junio 2026

Las familias y residentes que enfrentan dificultades económicas en California podrán recibir comida gratis en la semana del 22 al 26 de junio. Durante estas fechas, voluntarios de organizaciones distribuirán alimentos y viandas preparadas mediante despensas móviles, mercados vecinales y repartos directos.

Del 22 al 26 de junio: dónde entregan comida gratis en California

Diversas organizaciones de asistencia alimentaria realizan repartos periódicamente en Estados Unidos, en donde más de 48 millones de personas padecen hambre, entre ellas 14 millones de niños. En California, del 22 al 26 de junio, varios grupos llevarán a cabo repartos, incluidos Central California Food Bank, Second Harvest Food Bank of Orange County y Los Angeles Regional Food Bank.

Del 22 al 26 de junio se realizarán repartos coordinados por el Central California Food Bank, principal red de ayuda alimentaria regional Freepik

Dentro de su sitio web, Central California Food Bank muestra el siguiente calendario para las fechas mencionadas:

Día Dirección Horario Lunes 22 de junio First Christian Church-USDA, en 1701 Whitson St, Selma; Shrine of Our Lady of Fatima, en 20855 S Fatima Ave, Laton; Westside Familiy Services-Coalinga

160 Elm Ave, Coalinga 8 a 10 hs en First Christian Church; 9 a 11 hs en Shrine or Our Lady; 9 a 12 hs en Westside Family Services. Martes 23 de junio Selma Enhancement, en 2301 Selma St, Selma; Fresno Sequoia Spanish Seventh Day Adventist, en 4867 E Fillmore Ave, Fresno; Cold Springs Rancheria en Cold Springs Rancheria; 32861 Sycamore Road; Tollhouse. 8 a 10 hs en Selma Enhancement; 9 a 11.30 hs en Fresno Sequoia; 11 a 12 hs en Cold Springs Rancheria. Miércoles 24 de junio Westside Family Services-Huron, en 36618 Lassen Ave, Huron; Burrel Elementary School en 16704 S Jameson Ave, Riverdale; Hope Sanger-USDA en 1348 Church Ave, Sanger. 9 a 12 hs en Westside Family Services; 9.30 a 11.30 hs en Burrel Elementary School; 11 a 13 hs en Hope Sanger. Jueves 25 de junio Firebaugh-USDA, en Dunkle Park, Firebaugh; West Fresno Family Resource Center-USDA en New Kingdom Church Of God In Christ (1825 S Delno Ave, Fresno 9 a 11.30 hs en Firebaugh; 12.30 a 14 hs en West Fresno. Viernes 26 de junio Centro Familia de Adoracion, en 4546 E Thomas Ave, Fresno; Mt. Zion Assemblies, en 4368 N Brawley Ave, Fresno 9 a 11 hs en Centro Familia de Adoracion; 18 a 20 hs en Mt. Zion

La entidad cada mes distribuye alimentos a más de 320.000 personas, entre ellas más de 100.000 niños. Durante el último año, entregó más de 60 millones de libras (27,2 millones de kilogramos) de comida, según se informa en su página web.

Por su parte, el Second Harvest Food Bank también dispone de un calendario con horarios y fechas para la distribución de alimentos. Para esta semana, el cronograma es:

Día Dirección Horario Lunes 22 de junio Miraloma Park PIM 2, en 2600 E Miraloma Way, Anaheim 12.30 a 13.30 hs Lunes 22 de junio Dwelling Place Anaheim, en 5340 E La Palma Ave, Anaheim 13 a 15 hs Lunes 22 de junio Bel’Age Apartments (Jamboree Housing), en 1660 W Broadway, Anaheim 10.30 a 11.30 hs Lunes 22 de junio Westmont Elementary, en 1525 W Westmont Dr, Anaheim 10.15 a 11.15 hs Martes 23 de junio Salvation Army Family Services, en 1515 W North St, Anaheim 9 a 11.45 hs Martes 23 de junio Villa Anaheim Apartments PIM 2, en 3305 W Lincoln Ave, Anaheim 10.30 a 11.30 hs Martes 23 de junio Hermosa Village Apartments (Project Access), en 1515 Calle Del Mar, Anaheim 10.30 a 11.30 hs Miércoles 24 de junio St. Boniface Catholic Church, en 124 N Resh St, Anaheim 8.30 a 11.30 hs Miércoles 24 de junio Anaheim High School Market, en 811 W Lincoln Ave, Anaheim 8.30 a 11.30 hs Miércoles 24 de junio Dwelling Place Anaheim, en 5340 E La Palma Ave, Anaheim 9 a 11 hs Jueves 25 de junio Anaheim United Methodist Church, en 1000 S State College Blvd, Anaheim 8.45 a 12 hs Jueves 25 de junio Carbon Creek Shores Apartments, en 3060 E Frontera St, Anaheim 10 a 11 hs Viernes 26 de junio Ponderosa Elementary, en 2135 S Mountain View Ave, Anaheim 10 a 11 hs Viernes 26 de junio Salvation Army Center of Hope, en 1401 S Salvation Pl, Anaheim 12 a 14 hs Viernes 26 de junio Eagle’s Catch PSP, en 1240 N Harbor Blvd, Anaheim 13 a 15 hs

Comidas gratis para niños en California del 22 al 26 de junio

Además de los repartos de alimentos para residentes de todas las edades, la organización LA Food Bank proporcionará comidas gratuitas a todos los niños, sin necesidad de presentar documentación que acredite su elegibilidad. Para acceder a la comida, deben tener 18 años o menos y acudir a los siguientes lugares:

Día Organización Dirección Horario Lunes 22 de junio All Peoples Community Center 822 E 20th St, Los Angeles, CA 90011 Desayuno: 8.45 a 9.45 hs Almuerzo: 12 a 13 hs Lunes 22 de junio Our Lady of Lourdes 315 South Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 Desayuno: 7.30 a 8.30 hs Almuerzo: 11.30 a 12.30 hs Lunes 22 de junio Partnership for Growth - McCarty Memorial Christian Church 4101 W Adams Blvd., Los Angeles, CA 90018 No especificado, es necesario contactar a la organización.

Cómo solicitar los beneficios de CalFresh en California

Además de los comedores comunitarios y entregas de bolsas de alimentos, California cuenta con CalFresh, un programa de asistencia alimentaria para hogares que necesitan apoyo para comprar comida. El trámite para acceder a este beneficio es el siguiente:

Crear una cuenta o iniciar sesión : la persona solicitante debe ingresar a BenefitsCal, crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión si ya tiene un usuario registrado.

: la persona solicitante debe ingresar a BenefitsCal, crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión si ya tiene un usuario registrado. Completar la solicitud : el formulario pide información sobre las personas que viven en el hogar, los ingresos, los beneficios u otros apoyos económicos que recibe la familia, los gastos de vivienda, facturas, cuidado de niños o gastos médicos.

: el formulario pide información sobre las personas que viven en el hogar, los ingresos, los beneficios u otros apoyos económicos que recibe la familia, los gastos de vivienda, facturas, cuidado de niños o gastos médicos. Informar con quién compra y prepara alimentos : la solicitud también incluye preguntas sobre las personas con las que el solicitante suele comprar y preparar comida.

: la solicitud también incluye preguntas sobre las personas con las que el solicitante suele comprar y preparar comida. Subir documentos : el condado puede requerir prueba de identidad, ingresos, gastos de renta o vivienda, facturas de servicios y documentos sobre gastos vinculados a niños, adultos mayores o personas con discapacidades.

: el condado puede requerir prueba de identidad, ingresos, gastos de renta o vivienda, facturas de servicios y documentos sobre gastos vinculados a niños, adultos mayores o personas con discapacidades. Enviar la solicitud: una vez revisadas las respuestas, la persona debe enviar el formulario en BenefitsCal.

una vez revisadas las respuestas, la persona debe enviar el formulario en BenefitsCal. Completar la entrevista con el condado: la mayoría de los solicitantes debe efectuar una conversación, generalmente por teléfono. También puede pedirse una entrevista presencial.

la mayoría de los solicitantes debe efectuar una conversación, generalmente por teléfono. También puede pedirse una entrevista presencial. Esperar la decisión: las solicitudes suelen recibir una respuesta dentro de los 30 días posteriores al envío. Algunos hogares pueden obtener beneficios antes si califican para un trámite acelerado.

El programa CalFresh que otorga asistencia alimentaria en California

Es importante recordar que GetCalFresh también ofrece apoyo por chat de lunes a viernes, de 9 a 16 hs (horario local), por mensaje de texto al 80260 y por correo electrónico a hello@getcalfresh.org.