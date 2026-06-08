Comida gratis en California: dónde retirar alimentos del 8 al 12 de junio en Los Ángeles y San Diego
Despensas, mercados vecinales y distribuciones comunitarias operan esta semana en el sur, centro y norte del estado; no se requiere documentación migratoria para acceder
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Los residentes de California podrán acceder a bolsas de alimentos y productos gratuitos entre el 8 y el 12 de junio. Las entregas se realizarán mediante despensas móviles, mercados vecinales y distribuciones directas organizadas por entidades comunitarias del norte, centro y sur del estado. Habrá operativos en Fresno, Clovis, Madera, San Diego, Anaheim y Los Ángeles.
¿Qué programas de asistencia estarán activos en el sur de California?
La red de ayuda alimentaria del sur del estado funciona mediante organizaciones regionales que coordinan entregas en escuelas, iglesias, centros comunitarios y despensas. Entre ellas se encuentran Feeding San Diego, Second Harvest Food Bank of Orange County y Los Angeles Regional Food Bank.
San Diego: calendario de entregas de alimentos gratis del 8 al 12 de junio
|Fecha
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Tipo de servicio
De lunes 8 al jueves 11 de junio
Us4Warriors
San Diego
11 a 13 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8 al viernes 12 de junio
Operation Promise Community Services
National City
9 a 14.45 hs
Distribución de alimentos
De lunes 8 al jueves 11 de junio
Imperial Beach Neighborhood Center
Imperial Beach
9 a 12 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 de junio
Project 1:1
Imperial Beach
12 a 16 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 y viernes 12 de junio
Most Precious Blood Church
Chula Vista
11 a 13 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 y jueves 11 de junio
Trinity Lutheran Church
San Diego
9 a 14 hs
Distribución de alimentos
De martes 9 al jueves 11 de junio
Stepping Higher
San Diego
10 a 13 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 de junio
I Am My Brother’s Keeper
San Diego
13 a 15 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 de junio
Church of the Nazarene
San Diego
13.30 a 15.30 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 y miércoles 10 de junio
La Maestra
San Diego
9 a 14 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
La Maestra
San Diego
10 a 15 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 de junio
Friendships for Hope
National City
9 a 12 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 de junio
Christian Church of Lemon Grove
Lemon Grove
15 a 17 hs
Distribución de alimentos
Martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio
Heaven’s Windows
Spring Valley
9 a 12 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Castle Park Middle School Pantry
Chula Vista
15.30 a 17.30 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 y viernes 12 de junio
Salvation Army Chula Vista
Chula Vista
9 a 10.30 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
St. Rose of Lima
Chula Vista
10 a 11 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
31st St. SDA Church
San Diego
12 a 14 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 y jueves 11 de junio
North Park Apostolic Church
Lemon Grove
12 a 14 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
LJC Ministries
Spring Valley
9 a 10 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
LJC Ministries
Spring Valley
11 a 12 hs
Distribución de alimentos
Jueves 11 de junio
San Diego Fil-Am SDA Church
Chula Vista
10 a 12 hs
Distribución de alimentos
Jueves 11 de junio
Millennial Tech Middle School Pantry
San Diego
14.45 a 15.30 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
Southport Christian Center
National City
10 a 11 hs
Distribución de alimentos
Orange County: fechas, horarios y lugares para recibir alimentos sin costo
|Fecha
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 8 de junio
Mariners Church
Anaheim
18.30 a 20.30 hs
Distribución de alimentos
De lunes 8 al jueves 11 de junio
Salvation Army Family Services
Anaheim
Según jornada
Distribución de alimentos
Lunes 8 al viernes 12 de junio
St. Irenaeus Hope
Cypress
9 a 11 hs
Distribución de alimentos
De lunes 8 al jueves 11 de junio
Pathways of Hope
Fullerton
13 a 17 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8, martes 9 y viernes 12 de junio
Families Together of Orange County
Tustin
9 a 17 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8 de junio
Tustin Family & Youth Center
Tustin
11 a 12 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8, martes 9, jueves 11 y viernes 12 de junio
H.O.P.E.
Garden Grove
13 a 15 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8 y miércoles 10 de junio
Mission Basilica - Father Serra’s Pantry
San Juan Capistrano
10.30 a 12 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 y jueves 11 de junio
Anaheim Independencia - La Colonia Market
Anaheim
11.30 a 13.30 hs / 10.30 a 12.30 hs
Mercado comunitario
Martes 9 de junio
Los Alamitos Community Center
Los Alamitos
14 a 15 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 y jueves 11 de junio
Pacific Drive Elementary
Fullerton
9 a 11 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 y jueves 11 de junio
St. Mary’s Church
Fullerton
Horario variable
Distribución de alimentos
Martes 9, jueves 11 y viernes 12 de junio
VCC - The Gary Center
La Habra
Horario variable
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
St. Boniface Catholic Church
Anaheim
8.30 a 11.30 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio
ACCESS Skyview Elementary
Anaheim
13 a 15 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 y viernes 12 de junio
Active Christians Today
Brea
9 a 12.30 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Our Redeemer Lutheran Church
Garden Grove
8 a 14 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
First Presbyterian Church
Orange
10 a 12 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio
ACCESS San Juan - Capistrano Cellars
San Juan Capistrano
Horario variable
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Rose Drive Friends Church
Yorba Linda
16 a 17 hs
Distribución de alimentos
Los Ángeles: despensas y distribuciones del Regional Food Bank esta semana
|Fecha
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 8 de junio
Central City Neighborhood Partners
Los Ángeles
14 a 17 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8 al viernes 12 de junio
Catholic Charities - Brownson House
Los Ángeles
9 a 12.30 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 de junio
Aaron Community Cultural Center
Los Ángeles
10 a 12 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 de junio
Church of the Valley
Van Nuys
9.30 a 12 hs
Distribución de alimentos
Martes 9 de junio
Asian Youth Center
San Gabriel
8.30 a 10.30 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Bread of Life Foursquare Gospel Church
Los Ángeles
11.30 a 13.30 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Community Missionary Baptist
Compton
10 a 12 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Children’s Hospital Los Angeles
Los Ángeles
10 a 11 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Christ Gospel Prayer Center
Los Ángeles
11 a 13.30 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Christ Our Shepherd Church
Los Ángeles
10 a 15 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 de junio
Calvary Light Christian Center
Wilmington
9 a 10.30 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 10 y jueves 11 de junio
Chapter Two Inc.
Los Ángeles
11 a 15 hs / 11 a 14 hs
Distribución de alimentos
Jueves 11 de junio
Central Filipino SDA Church
Los Ángeles
9 a 12 hs
Distribución de alimentos
Jueves 11 de junio
Blue Shoes Adventure Kids
Bellflower
9 a 10.30 hs
Distribución de alimentos
Jueves 11 de junio
City of Norwalk / Department of Social Services
Norwalk
9 a 12 hs y 13 a 17 hs
Distribución de alimentos
Jueves 11 de junio
Asian Youth Center
San Gabriel
8.30 a 10.30 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
2Hunned Inc Nonprofit
Compton
13 a 17 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
Carson Hope Community Church
Carson
9.30 a 14 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
Antelope Valley Boys & Girls Club
Lancaster
10 a 12 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
Antelope Valley Partners for Health
Lancaster
8 a 11 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
Anointed To Minister Ministries
Lancaster
16 a 18 hs
Distribución de alimentos
Viernes 12 de junio
Christ the Savior American Coptic Orthodox Church
Chatsworth
17 a 19 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8 al viernes 12 de junio
Christian Outreach in Action
Long Beach
10 a 12 hs
Distribución de alimentos
De lunes 8 al jueves 11 de junio
Community’s Child
Wilmington
10 a 16 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8 al viernes 12 de junio
Cerritos College Foundation
Norwalk
8 a 16 hs
Distribución de alimentos
Lunes 8 al viernes 12 de junio
Community Chapel World Outreach
Norwalk
12 a 13 hs
Distribución de alimentos
¿Dónde entregarán alimentos gratis en el centro de California?
En ciudades como Fresno, Madera y Hanford, el Central California Food Bank coordina programas de asistencia alimentaria. Esta entidad cada mes distribuye alimentos a más de 320 mil personas, entre ellas más de 100 mil niños. Durante el último año entregó más de 60 millones de libras (27,2 millones de kilogramos) de alimentos. Este es el calendario para esta semana:
|Fecha
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Tipo de servicio
8 de junio
Catholic Charities
Fresno
8.30 a 10.30 hs
USDA
8 de junio
Del Rey Community Center
Del Rey
8.30 a 10.30 hs
USDA
8 de junio
The Salvation Army-San Joaquin
San Joaquin
9 a 11 hs
USDA
8 de junio
EOC-Sanger
Sanger
9 a 11 hs
Distribución directa
8 de junio
Westside Family Services-Huron
Huron
10 a 13 hs
Despensa móvil
8 de junio
Iglesia El Buen Pastor
Orange Cove
10.30 a 12.30 hs
Mercado vecinal
9 de junio
Hope Lutheran Church
Fresno
6.30 a 8.30 hs
USDA
9 de junio
Westside Elementary School
Five Points
9.30 a 11.30 hs
USDA
9 de junio
Lanare Community Center
Riverdale
10 a 12 hs
USDA
9 de junio
North Assembly of God
Fresno
10 a 12 hs
Distribución directa
9 de junio
St. John’s Missionary Baptist
Tulare
10 a 12 hs
Distribución directa
9 de junio
Zion Mt. Christian Center
Dunlap
11 a 13 hs
USDA
9 de junio
Woodlake-Iglesia Adventista
Woodlake
11 a 13 hs
Distribución directa
10 de junio
Second Baptist Church
Fresno
7.30 a 11 hs
USDA
10 de junio
Biola Community Center
Biola
9 a 11 hs
USDA
10 de junio
EOC Pinedale
Fresno
9 a 11 hs
Distribución directa
10 de junio
Central Valley Church
Madera
9 a 12 hs
Despensa móvil
10 de junio
Raisin City School District
Raisin City
9.30 a 11.30 hs
Mercado vecinal
10 de junio
Save the Children
Alpaugh
10 a 13 hs
Distribución directa
10 de junio
Visalia United Methodist Church
Visalia
10 a 12 hs
Mercado vecinal
11 de junio
Praise Church
Clovis
9 a 11 hs
Distribución directa
11 de junio
EOC Firebaugh
Firebaugh
9 a 12 hs
Distribución directa
11 de junio
Rojas Pierce Park
Mendota
9 a 12 hs
Distribución directa
11 de junio
St. Katherine Catholic Church
Del Rey
9 a 11 hs
Distribución directa
11 de junio
St. Joseph Catholic Church
Selma
10 a 12 hs
USDA
11 de junio
Mana Community Service
Hanford
10 a 12 hs
Distribución directa
11 de junio
Veterans Memorial
San Joaquin
10 a 12 hs
Despensa móvil
12 de junio
Immanuel Lutheran Church
Fresno
9 a 11 hs
Mercado vecinal
12 de junio
Buchanan High School
Clovis
9.30 a 11.30 hs
Mercado vecinal
12 de junio
Feed My Sheep
Fresno
10 a 13 hs
Distribución directa
12 de junio
Tulare SDA
Tulare
10 a 12 hs
Mercado vecinal
12 de junio
Valley Voices
Avenal
14 a 16 hs
Distribución directa
12 de junio
Celebration Nation
Orosi
15 a 17 hs
Distribución directa
12 de junio
Harmony Hope Chest
Fresno
16 a 18 hs
Distribución directa
Norte de California: despensas y programas comunitarios del 8 al 12 de junio
El Food Bank of Contra Costa and Solano es el que distribuye alimentos en esta zona. La entidad proporciona 2,7 millones de comidas por mes y trabaja con más de 245 organizaciones asociadas. La entidad desarrolla programas de despensas, asistencia SNAP, comedores comunitarios y distribución de frutas y verduras. Su cronograma del 8 al 12 de junio es el siguiente:
|Fecha
|Organización
|Ciudad
|Horario
|Tipo de servicio
8 de junio
Vallejo Family Health
Vallejo
10 a 12 hs
Alivio Temporal SNAP
9 de junio
Antioch Covenant Church
Antioch
11.30 a 12 hs
Despensa de Alimentos
9 de junio
Fairfield Family Health
Fairfield
10 a 12 hs
Alivio Temporal SNAP
10 de junio
Ambrose Community Center
Bay Point
10 a 12 hs
Despensa Móvil
10 de junio
Vacaville Family Health
Vacaville
10 a 12 hs
Alivio Temporal SNAP
11 de junio
Agape International Church
Antioch
13 a 15 hs
Despensa de Alimentos
11 de junio
Concord International SDA
Concord
17 a 18.30 hs
Despensa de Alimentos
Del 8 al 12 de junio
Bay Area Rescue Mission
Richmond
Horario variable
Comedor Comunitario
¿Cómo solicitar los beneficios de CalFresh en California?
Además de los comedores comunitarios y entregas de bolsas de alimentos, California cuenta con CalFresh, un programa de asistencia alimentaria para hogares que necesitan apoyo para comprar comida. El trámite para acceder a este beneficio es el siguiente:
- Crear una cuenta o iniciar sesión en BenefitsCal: la persona solicitante debe ingresar a BenefitsCal, crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión si ya tiene un usuario registrado.
- Completar la solicitud: el formulario pide información sobre las personas que viven en el hogar, los ingresos, los beneficios u otros apoyos económicos que recibe la familia, los gastos de vivienda, facturas, cuidado de niños o gastos médicos.
- Informar con quién compra y prepara alimentos: la solicitud también incluye preguntas sobre las personas con las que el solicitante suele comprar y preparar comida.
- Subir documentos: el condado puede pedir prueba de identidad, ingresos, gastos de renta o vivienda, facturas de servicios y documentos sobre gastos vinculados a niños, adultos mayores o personas con discapacidades.
- Enviar la solicitud: una vez revisadas las respuestas, la persona debe enviar el formulario en BenefitsCal.
- Completar la entrevista con el condado: la mayoría de los solicitantes debe efectuar una entrevista, generalmente por teléfono. También puede pedirse una entrevista presencial.
- Esperar la decisión: las solicitudes suelen recibir una respuesta dentro de los 30 días posteriores al envío. Algunos hogares pueden obtener beneficios antes si califican para un trámite acelerado.
GetCalFresh también ofrece apoyo por chat de lunes a viernes, de 9 a 16 hs (horario local), por mensaje de texto al 80260 y por correo electrónico en hello@getcalfresh.org.
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