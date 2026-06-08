Comida gratis en California: dónde retirar alimentos del 8 al 12 de junio en Los Ángeles y San Diego

Los residentes de California podrán acceder a bolsas de alimentos y productos gratuitos entre el 8 y el 12 de junio. Las entregas se realizarán mediante despensas móviles, mercados vecinales y distribuciones directas organizadas por entidades comunitarias del norte, centro y sur del estado. Habrá operativos en Fresno, Clovis, Madera, San Diego, Anaheim y Los Ángeles.

¿Qué programas de asistencia estarán activos en el sur de California?

La red de ayuda alimentaria del sur del estado funciona mediante organizaciones regionales que coordinan entregas en escuelas, iglesias, centros comunitarios y despensas. Entre ellas se encuentran Feeding San Diego, Second Harvest Food Bank of Orange County y Los Angeles Regional Food Bank.

Feeding San Diego, Second Harvest y Los Angeles Regional Food Bank liderarán los operativos en el sur del estado feedhopenow

San Diego: calendario de entregas de alimentos gratis del 8 al 12 de junio

Fecha Organización Ciudad Horario Tipo de servicio De lunes 8 al jueves 11 de junio Us4Warriors San Diego 11 a 13 hs Distribución de alimentos Lunes 8 al viernes 12 de junio Operation Promise Community Services National City 9 a 14.45 hs Distribución de alimentos De lunes 8 al jueves 11 de junio Imperial Beach Neighborhood Center Imperial Beach 9 a 12 hs Distribución de alimentos Lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 de junio Project 1:1 Imperial Beach 12 a 16 hs Distribución de alimentos Martes 9 y viernes 12 de junio Most Precious Blood Church Chula Vista 11 a 13 hs Distribución de alimentos Martes 9 y jueves 11 de junio Trinity Lutheran Church San Diego 9 a 14 hs Distribución de alimentos De martes 9 al jueves 11 de junio Stepping Higher San Diego 10 a 13 hs Distribución de alimentos Martes 9 de junio I Am My Brother’s Keeper San Diego 13 a 15 hs Distribución de alimentos Martes 9 de junio Church of the Nazarene San Diego 13.30 a 15.30 hs Distribución de alimentos Martes 9 y miércoles 10 de junio La Maestra San Diego 9 a 14 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio La Maestra San Diego 10 a 15 hs Distribución de alimentos Martes 9 de junio Friendships for Hope National City 9 a 12 hs Distribución de alimentos Martes 9 de junio Christian Church of Lemon Grove Lemon Grove 15 a 17 hs Distribución de alimentos Martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio Heaven’s Windows Spring Valley 9 a 12 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Castle Park Middle School Pantry Chula Vista 15.30 a 17.30 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 y viernes 12 de junio Salvation Army Chula Vista Chula Vista 9 a 10.30 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio St. Rose of Lima Chula Vista 10 a 11 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio 31st St. SDA Church San Diego 12 a 14 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 y jueves 11 de junio North Park Apostolic Church Lemon Grove 12 a 14 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio LJC Ministries Spring Valley 9 a 10 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio LJC Ministries Spring Valley 11 a 12 hs Distribución de alimentos Jueves 11 de junio San Diego Fil-Am SDA Church Chula Vista 10 a 12 hs Distribución de alimentos Jueves 11 de junio Millennial Tech Middle School Pantry San Diego 14.45 a 15.30 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio Southport Christian Center National City 10 a 11 hs Distribución de alimentos

Orange County: fechas, horarios y lugares para recibir alimentos sin costo

Fecha Organización Ciudad Horario Tipo de servicio Lunes 8 de junio Mariners Church Anaheim 18.30 a 20.30 hs Distribución de alimentos De lunes 8 al jueves 11 de junio Salvation Army Family Services Anaheim Según jornada Distribución de alimentos Lunes 8 al viernes 12 de junio St. Irenaeus Hope Cypress 9 a 11 hs Distribución de alimentos De lunes 8 al jueves 11 de junio Pathways of Hope Fullerton 13 a 17 hs Distribución de alimentos Lunes 8, martes 9 y viernes 12 de junio Families Together of Orange County Tustin 9 a 17 hs Distribución de alimentos Lunes 8 de junio Tustin Family & Youth Center Tustin 11 a 12 hs Distribución de alimentos Lunes 8, martes 9, jueves 11 y viernes 12 de junio H.O.P.E. Garden Grove 13 a 15 hs Distribución de alimentos Lunes 8 y miércoles 10 de junio Mission Basilica - Father Serra’s Pantry San Juan Capistrano 10.30 a 12 hs Distribución de alimentos Martes 9 y jueves 11 de junio Anaheim Independencia - La Colonia Market Anaheim 11.30 a 13.30 hs / 10.30 a 12.30 hs Mercado comunitario Martes 9 de junio Los Alamitos Community Center Los Alamitos 14 a 15 hs Distribución de alimentos Martes 9 y jueves 11 de junio Pacific Drive Elementary Fullerton 9 a 11 hs Distribución de alimentos Martes 9 y jueves 11 de junio St. Mary’s Church Fullerton Horario variable Distribución de alimentos Martes 9, jueves 11 y viernes 12 de junio VCC - The Gary Center La Habra Horario variable Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio St. Boniface Catholic Church Anaheim 8.30 a 11.30 hs Distribución de alimentos Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio ACCESS Skyview Elementary Anaheim 13 a 15 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 y viernes 12 de junio Active Christians Today Brea 9 a 12.30 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Our Redeemer Lutheran Church Garden Grove 8 a 14 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio First Presbyterian Church Orange 10 a 12 hs Distribución de alimentos Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de junio ACCESS San Juan - Capistrano Cellars San Juan Capistrano Horario variable Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Rose Drive Friends Church Yorba Linda 16 a 17 hs Distribución de alimentos

Los Ángeles: despensas y distribuciones del Regional Food Bank esta semana

Fecha Organización Ciudad Horario Tipo de servicio Lunes 8 de junio Central City Neighborhood Partners Los Ángeles 14 a 17 hs Distribución de alimentos Lunes 8 al viernes 12 de junio Catholic Charities - Brownson House Los Ángeles 9 a 12.30 hs Distribución de alimentos Martes 9 de junio Aaron Community Cultural Center Los Ángeles 10 a 12 hs Distribución de alimentos Martes 9 de junio Church of the Valley Van Nuys 9.30 a 12 hs Distribución de alimentos Martes 9 de junio Asian Youth Center San Gabriel 8.30 a 10.30 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Bread of Life Foursquare Gospel Church Los Ángeles 11.30 a 13.30 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Community Missionary Baptist Compton 10 a 12 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Children’s Hospital Los Angeles Los Ángeles 10 a 11 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Christ Gospel Prayer Center Los Ángeles 11 a 13.30 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Christ Our Shepherd Church Los Ángeles 10 a 15 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 de junio Calvary Light Christian Center Wilmington 9 a 10.30 hs Distribución de alimentos Miércoles 10 y jueves 11 de junio Chapter Two Inc. Los Ángeles 11 a 15 hs / 11 a 14 hs Distribución de alimentos Jueves 11 de junio Central Filipino SDA Church Los Ángeles 9 a 12 hs Distribución de alimentos Jueves 11 de junio Blue Shoes Adventure Kids Bellflower 9 a 10.30 hs Distribución de alimentos Jueves 11 de junio City of Norwalk / Department of Social Services Norwalk 9 a 12 hs y 13 a 17 hs Distribución de alimentos Jueves 11 de junio Asian Youth Center San Gabriel 8.30 a 10.30 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio 2Hunned Inc Nonprofit Compton 13 a 17 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio Carson Hope Community Church Carson 9.30 a 14 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio Antelope Valley Boys & Girls Club Lancaster 10 a 12 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio Antelope Valley Partners for Health Lancaster 8 a 11 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio Anointed To Minister Ministries Lancaster 16 a 18 hs Distribución de alimentos Viernes 12 de junio Christ the Savior American Coptic Orthodox Church Chatsworth 17 a 19 hs Distribución de alimentos Lunes 8 al viernes 12 de junio Christian Outreach in Action Long Beach 10 a 12 hs Distribución de alimentos De lunes 8 al jueves 11 de junio Community’s Child Wilmington 10 a 16 hs Distribución de alimentos Lunes 8 al viernes 12 de junio Cerritos College Foundation Norwalk 8 a 16 hs Distribución de alimentos Lunes 8 al viernes 12 de junio Community Chapel World Outreach Norwalk 12 a 13 hs Distribución de alimentos

Despensas móviles, mercados vecinales y entregas directas estarán disponibles en el sur, centro y norte de California

¿Dónde entregarán alimentos gratis en el centro de California?

En ciudades como Fresno, Madera y Hanford, el Central California Food Bank coordina programas de asistencia alimentaria. Esta entidad cada mes distribuye alimentos a más de 320 mil personas, entre ellas más de 100 mil niños. Durante el último año entregó más de 60 millones de libras (27,2 millones de kilogramos) de alimentos. Este es el calendario para esta semana:

Fecha Organización Ciudad Horario Tipo de servicio 8 de junio Catholic Charities Fresno 8.30 a 10.30 hs USDA 8 de junio Del Rey Community Center Del Rey 8.30 a 10.30 hs USDA 8 de junio The Salvation Army-San Joaquin San Joaquin 9 a 11 hs USDA 8 de junio EOC-Sanger Sanger 9 a 11 hs Distribución directa 8 de junio Westside Family Services-Huron Huron 10 a 13 hs Despensa móvil 8 de junio Iglesia El Buen Pastor Orange Cove 10.30 a 12.30 hs Mercado vecinal 9 de junio Hope Lutheran Church Fresno 6.30 a 8.30 hs USDA 9 de junio Westside Elementary School Five Points 9.30 a 11.30 hs USDA 9 de junio Lanare Community Center Riverdale 10 a 12 hs USDA 9 de junio North Assembly of God Fresno 10 a 12 hs Distribución directa 9 de junio St. John’s Missionary Baptist Tulare 10 a 12 hs Distribución directa 9 de junio Zion Mt. Christian Center Dunlap 11 a 13 hs USDA 9 de junio Woodlake-Iglesia Adventista Woodlake 11 a 13 hs Distribución directa 10 de junio Second Baptist Church Fresno 7.30 a 11 hs USDA 10 de junio Biola Community Center Biola 9 a 11 hs USDA 10 de junio EOC Pinedale Fresno 9 a 11 hs Distribución directa 10 de junio Central Valley Church Madera 9 a 12 hs Despensa móvil 10 de junio Raisin City School District Raisin City 9.30 a 11.30 hs Mercado vecinal 10 de junio Save the Children Alpaugh 10 a 13 hs Distribución directa 10 de junio Visalia United Methodist Church Visalia 10 a 12 hs Mercado vecinal 11 de junio Praise Church Clovis 9 a 11 hs Distribución directa 11 de junio EOC Firebaugh Firebaugh 9 a 12 hs Distribución directa 11 de junio Rojas Pierce Park Mendota 9 a 12 hs Distribución directa 11 de junio St. Katherine Catholic Church Del Rey 9 a 11 hs Distribución directa 11 de junio St. Joseph Catholic Church Selma 10 a 12 hs USDA 11 de junio Mana Community Service Hanford 10 a 12 hs Distribución directa 11 de junio Veterans Memorial San Joaquin 10 a 12 hs Despensa móvil 12 de junio Immanuel Lutheran Church Fresno 9 a 11 hs Mercado vecinal 12 de junio Buchanan High School Clovis 9.30 a 11.30 hs Mercado vecinal 12 de junio Feed My Sheep Fresno 10 a 13 hs Distribución directa 12 de junio Tulare SDA Tulare 10 a 12 hs Mercado vecinal 12 de junio Valley Voices Avenal 14 a 16 hs Distribución directa 12 de junio Celebration Nation Orosi 15 a 17 hs Distribución directa 12 de junio Harmony Hope Chest Fresno 16 a 18 hs Distribución directa

Los Ángeles contará con jornadas diarias de asistencia alimentaria en distintos barrios y organizaciones sociales Magnific

Norte de California: despensas y programas comunitarios del 8 al 12 de junio

El Food Bank of Contra Costa and Solano es el que distribuye alimentos en esta zona. La entidad proporciona 2,7 millones de comidas por mes y trabaja con más de 245 organizaciones asociadas. La entidad desarrolla programas de despensas, asistencia SNAP, comedores comunitarios y distribución de frutas y verduras. Su cronograma del 8 al 12 de junio es el siguiente:

Fecha Organización Ciudad Horario Tipo de servicio 8 de junio Vallejo Family Health Vallejo 10 a 12 hs Alivio Temporal SNAP 9 de junio Antioch Covenant Church Antioch 11.30 a 12 hs Despensa de Alimentos 9 de junio Fairfield Family Health Fairfield 10 a 12 hs Alivio Temporal SNAP 10 de junio Ambrose Community Center Bay Point 10 a 12 hs Despensa Móvil 10 de junio Vacaville Family Health Vacaville 10 a 12 hs Alivio Temporal SNAP 11 de junio Agape International Church Antioch 13 a 15 hs Despensa de Alimentos 11 de junio Concord International SDA Concord 17 a 18.30 hs Despensa de Alimentos Del 8 al 12 de junio Bay Area Rescue Mission Richmond Horario variable Comedor Comunitario

¿Cómo solicitar los beneficios de CalFresh en California?

Además de los comedores comunitarios y entregas de bolsas de alimentos, California cuenta con CalFresh, un programa de asistencia alimentaria para hogares que necesitan apoyo para comprar comida. El trámite para acceder a este beneficio es el siguiente:

Crear una cuenta o iniciar sesión en BenefitsCal: la persona solicitante debe ingresar a BenefitsCal, crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión si ya tiene un usuario registrado.

la persona solicitante debe ingresar a BenefitsCal, crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, o iniciar sesión si ya tiene un usuario registrado. Completar la solicitud: el formulario pide información sobre las personas que viven en el hogar, los ingresos, los beneficios u otros apoyos económicos que recibe la familia, los gastos de vivienda, facturas, cuidado de niños o gastos médicos.

el formulario pide información sobre las personas que viven en el hogar, los ingresos, los beneficios u otros apoyos económicos que recibe la familia, los gastos de vivienda, facturas, cuidado de niños o gastos médicos. Informar con quién compra y prepara alimentos: la solicitud también incluye preguntas sobre las personas con las que el solicitante suele comprar y preparar comida.

Subir documentos: el condado puede pedir prueba de identidad, ingresos, gastos de renta o vivienda, facturas de servicios y documentos sobre gastos vinculados a niños, adultos mayores o personas con discapacidades.

el condado puede pedir prueba de identidad, ingresos, gastos de renta o vivienda, facturas de servicios y documentos sobre gastos vinculados a niños, adultos mayores o personas con discapacidades. Enviar la solicitud: una vez revisadas las respuestas, la persona debe enviar el formulario en BenefitsCal.

una vez revisadas las respuestas, la persona debe enviar el formulario en BenefitsCal. Completar la entrevista con el condado: la mayoría de los solicitantes debe efectuar una entrevista, generalmente por teléfono. También puede pedirse una entrevista presencial.

la mayoría de los solicitantes debe efectuar una entrevista, generalmente por teléfono. También puede pedirse una entrevista presencial. Esperar la decisión: las solicitudes suelen recibir una respuesta dentro de los 30 días posteriores al envío. Algunos hogares pueden obtener beneficios antes si califican para un trámite acelerado.

GetCalFresh también ofrece apoyo por chat de lunes a viernes, de 9 a 16 hs (horario local), por mensaje de texto al 80260 y por correo electrónico en hello@getcalfresh.org.