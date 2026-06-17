Es oficial: la propuesta de supermercados asequibles en California, como los de Mamdani en Nueva York

En San Francisco, California, un legislador presentó el “Proyecto de Ley de Comestibles Asequibles”, que busca combatir la inseguridad alimentaria de un modo similar al de las tiendas que inaugurará el alcalde Zohran Mamdani en Nueva York. De aprobarse, la medida establecería un fondo municipal para subsidiar mercados locales. Además, facilitaría la apertura de nuevos comercios mediante la reducción de trámites burocráticos.

Supermercados asequibles en San Francisco: fondo municipal, impuesto a tiendas vacías y menos trámites

Inspirado en el modelo de gestión pública de Nueva York, llevado adelante por Mamdani mediante un plan para abrir supermercados públicos, el concejal de San Francisco, Bilal Mahmood, presentó su iniciativa para combatir la inseguridad alimentaria y el cierre masivo de tiendas.

La propuesta en California crearía un fondo cuyo objetivo sería convertir tiendas de conveniencia en mercados que ofrezcan productos frescos y básicos a precios bajos Freepik

De acuerdo con San Francisco Chronicle, la medida legislativa, aún en discusión, propone los siguientes puntos:

Creación de un fondo de comestibles asequibles: administrado por la ciudad, el objetivo sería convertir tiendas de conveniencia en mercados que ofrezcan productos frescos y básicos a precios bajos.

administrado por la ciudad, el objetivo sería convertir tiendas de conveniencia en mercados que ofrezcan productos frescos y básicos a precios bajos. Impuesto a los locales vacantes: para desincentivar que las grandes cadenas nacionales cierren tiendas y dejen los edificios vacíos, se implementaría un tributo basado en los pies cuadrados del local. El cobro sería de tres dólares por pie cuadrado el primer año , US$5 el segundo y US$10 los años siguientes.

para desincentivar que las grandes cadenas nacionales cierren tiendas y dejen los edificios vacíos, se implementaría un tributo basado en los pies cuadrados del local. El cobro sería de , US$5 el segundo y US$10 los años siguientes. Reducción de la burocracia: la legislación busca facilitar la apertura de nuevos negocios al eliminar los requisitos de “autorización de uso condicional” para farmacias y tiendas de comestibles.

A diferencia de otros modelos, la ciudad no operaría los comercios directamente, sino que podría comprar edificios vacantes para arrendarlos a mercados subvencionados.

En ese sentido, el fondo no utilizaría dinero del presupuesto general de la ciudad, sino que se financiaría con donaciones de organizaciones sin fines de lucro y los ingresos recaudados por el nuevo impuesto, si las dos medidas se aprueban. En cuanto a este último, quedarían exentos del pago los locales que planeen convertirse en vivienda, farmacias o reabrir como supermercados.

Proyecto de Bilal Mahmood: cuándo podrían votar el fondo y el impuesto los residentes de San Francisco

Luego de la presentación oficial de la propuesta, la Junta de Supervisores votará estas medidas en los próximos meses. Si se aprueban, el impuesto y el fondo se presentarán ante los votantes como dos iniciativas separadas en las elecciones de noviembre de 2026, en las que también se definirá al próximo gobernador del Estado Dorado.

De aprobarse la propuesta en San Francisco, tanto la creación del fondo para los supermercados asequibles como el impuesto serían votados por los electores en los comicios de noviembre en California Freepik

Según un informe del Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria de San Francisco, más de 48.150 residentes de San Francisco tuvieron dificultades para alimentarse en 2024. Además, el cierre de tiendas importantes como Safeway y Lucky dejó a varios vecindarios con pocas opciones de compra locales.

En este escenario, otro factor de riesgo corresponde a los cambios al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), como parte de los recortes presupuestarios de la ley H.R.1 impulsada por el presidente Donald Trump. Las modificaciones a la elegibilidad, junto con los nuevos requisitos, podrían llevar a 21.000 residentes de bajos ingresos a perder los beneficios a finales del próximo año.

Plan de Mamdani en Nueva York: cómo inspiró la iniciativa de mercados subvencionados en San Francisco

El modelo de tiendas con productos a bajo costo implementado en Nueva York es pionero en el país norteamericano, y fue un motor de inspiración para Mahmood, según remarcó citado por SF Chronicle. “El alcalde Mamdani fue un verdadero ejemplo en la lucha contra la inseguridad alimentaria, un problema que afecta tanto a San Francisco como a Nueva York”, manifestó.

El anuncio de Mamdani sobre su plan de alimentos baratos en Nueva York

La primera tienda operativa abrirá en 2027 dentro del complejo The Peninsula, en El Bronx. Tendrá aproximadamente 20.000 pies cuadrados (1858 metros cuadrados), según anunció la Alcaldía de Nueva York en un comunicado de prensa.

Hasta ahora, el plan contempla la apertura de La Marqueta, en Manhattan, en 2029, con 9000 pies cuadrados (836 metros cuadrados). Se espera que se inaugure un comercio en cada distrito antes de que finalice el primer mandato del alcalde.

Así como en San Francisco, los gobiernos de otras ciudades como Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia) y Madison (Wisconsin), planean abrir tiendas municipales o subvencionadas, según The New York Times.