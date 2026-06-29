Es oficial: dónde entregan comida gratis en California esta semana y en julio 2026
Bancos alimentarios, despensas móviles, mercados comunitarios, CalFresh: opciones disponibles del 29/6 al 3/7 para hogares vulnerables
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Entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio habrá entregas de comida gratis en distintos puntos de California. Las personas que necesiten asistencia alimentaria podrán acercarse a despensas, mercados vecinales y comedores comunitarios. También habrá distribuciones a pie y en vehículo.
Comida gratis en California: calendario del 29 de junio al 3 de julio por ciudad
- Los bancos que coordinan las entregas son el Food Bank of Contra Costa and Solano, Feeding San Diego, Second Harvest Food Bank of Orange County y Los Angeles Regional Food Bank.
- Todos forman parte de Feeding America, la red nacional que agrupa a estas organizaciones de asistencia alimentaria.
- Estas entidades trabajan con iglesias, escuelas, centros comunitarios, despensas móviles y organizaciones locales.
El calendario previsto para los últimos días de junio y el inicio de julio es el siguiente:
Anaheim
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Mariners Church - Anaheim
18.30 a 20.30 hs
Martes 30 de junio
Anaheim Independencia - La Colonia Market PSP
11.30 a 13.30 hs
Miércoles 1° de julio
ACCESS Skyview Elementary - Eagle’s Catch PSP
13 a 15 hs
Miércoles 1° de julio
St. Boniface Catholic Church
8.30 a 11.30 hs
Jueves 2 de julio
ACCESS Skyview Elementary - Eagle’s Catch PSP
13 a 15 hs
Jueves 2 de julio
Anaheim Independencia - La Colonia Market PSP
10.30 a 12.30 hs
Viernes 3 de julio
ACCESS Skyview Elementary - Eagle’s Catch PSP
13 a 15 hs
Antioch
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 30 de junio
Antioch Covenant Church
1919 Buchanan Rd
11.30 a 12 hs
Despensa de alimentos
Jueves 2 de julio
Agape International Church
605 W Madill St
13 a 15 hs
Despensa de alimentos
Baldwin Park
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Church of the Redeemer
9 a 12 hs
Martes 30 de junio
Church of the Redeemer
9 a 12 hs
Miércoles 1° de julio
Baldwin Park Bilingual SDA Church
16 a 19 hs
Miércoles 1° de julio
Church of the Redeemer
9 a 12 hs
Jueves 2 de julio
Church of the Redeemer
9 a 12 hs
Viernes 3 de julio
Church of the Redeemer
9 a 12 hs
Bellflower
|Fecha
|Organización
|Horario
Jueves 2 de julio
Blue Shoes Adventure Kids
9 a 10.30 hs
Brea
|Fecha
|Organización
|Horario
Miércoles 1° de julio
Active Christians Today
9 a 12.30 hs
Viernes 3 de julio
Active Christians Today
9 a 12.30 hs
Buena Park
|Fecha
|Organización
|Horario
Jueves 2 de julio
Buena Park Senior Center
9.45 a 10.45 hs
Chula Vista
|Fecha
|Organización
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 30 de junio
Most Precious Blood Church
11 a 13 hs
Distribución a pie
Miércoles 1° de julio
Salvation Army Chula Vista
9 a 10.30 hs
Distribución a pie
Miércoles 1° de julio
St. Rose of Lima
10 a 11 hs
Distribución a pie
Viernes 3 de julio
Most Precious Blood Church
11 a 13 hs
Distribución a pie
Viernes 3 de julio
Salvation Army Chula Vista
9 a 10.30 hs
Distribución a pie
Compton
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Alondra Church of Christ
9.45 a 11.45 hs
Miércoles 1° de julio
Community Missionary Baptist
10 a 12 hs
Concord
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Jueves 2 de julio
Concord International SDA
1655 West St
17 a 18.30 hs
Despensa de alimentos
Jueves 2 de julio
Concord Senior Center
2727 Parkside Circle
9.30 a 10.30 hs
Programa para personas mayores
Cypress
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
St. Irenaeus Hope
9 a 11 hs
Martes 30 de junio
St. Irenaeus Hope
9 a 11 hs
Miércoles 1° de julio
St. Irenaeus Hope
9 a 11 hs
Jueves 2 de julio
St. Irenaeus Hope
9 a 11 hs
Viernes 3 de julio
St. Irenaeus Hope
9 a 11 hs
El Monte
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Catholic Charities
9 a 12 hs
Martes 30 de junio
Catholic Charities
9 a 12 hs
Miércoles 1° de julio
Catholic Charities
9 a 12 hs
Jueves 2 de julio
Catholic Charities
9 a 12 hs
Viernes 3 de julio
Catholic Charities
9 a 12 hs
Fullerton
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Pathways of Hope
13 a 17 hs
Martes 30 de junio
Pacific Drive Elementary - Dolphin Market
9 a 11 hs
Martes 30 de junio
St. Mary’s Church
10.30 a 11 hs
Miércoles 1° de julio
Pathways of Hope
13 a 17 hs
Jueves 2 de julio
Pathways of Hope
13 a 17 hs
Jueves 2 de julio
Pacific Drive Elementary - Dolphin Market
9 a 11 hs
Jueves 2 de julio
St. Mary’s Church
8.30 a 10 hs
Garden Grove
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Helping Others Prepare for Eternity (H.O.P.E.)
13 a 15 hs
Martes 30 de junio
Helping Others Prepare for Eternity (H.O.P.E.)
13 a 15 hs
Miércoles 1° de julio
Our Redeemer Lutheran Church - Good Roots Market
8 a 14 hs
Jueves 2 de julio
Helping Others Prepare for Eternity (H.O.P.E.)
13 a 15 hs
Viernes 3 de julio
Helping Others Prepare for Eternity (H.O.P.E.)
13 a 15 hs
Hawthorne
|Fecha
|Organización
|Horario
Miércoles 1° de julio
Assembly of God of Hawthorne
19.30 a 21 hs
Imperial Beach
|Fecha
|Organización
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 29 de junio
Imperial Beach Neighborhood Center
9 a 12 hs
Distribución a pie
Martes 30 de junio
Imperial Beach Neighborhood Center
9 a 12 hs
Distribución a pie
Miércoles 1° de julio
Imperial Beach Neighborhood Center
9 a 12 hs
Distribución a pie
Jueves 2 de julio
Imperial Beach Neighborhood Center
9 a 12 hs
Distribución a pie
Inglewood
|Fecha
|Organización
|Horario
Jueves 2 de julio
Breath of Life SDA Church
12 a 14 hs
La Habra
|Fecha
|Organización
|Horario
Martes 30 de junio
VCC – The Gary Center
13 a 15 hs / 11 a 13 hs
Jueves 2 de julio
VCC – The Gary Center
13 a 15 hs / 11 a 13 hs
Viernes 3 de julio
VCC – The Gary Center
13 a 15 hs / 11 a 13 hs
Lancaster
|Fecha
|Organización
|Horario
Viernes 3 de julio
Anointed To Minister Ministries
16 a 18 hs
Viernes 3 de julio
Antelope Valley Boys & Girls Club
10 a 12 hs
Lemon Grove
|Fecha
|Organización
|Horario
|Tipo de servicio
Miércoles 1° de julio
North Park Apostolic Church
12 a 14 hs
Distribución a pie y vehicular
Jueves 2 de julio
North Park Apostolic Church
12 a 14 hs
Distribución a pie y vehicular
Long Beach
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Christian Outreach in Action
10 a 12 hs
Martes 30 de junio
Christian Outreach in Action
10 a 12 hs
Miércoles 1° de julio
Christian Outreach in Action
10 a 12 hs
Jueves 2 de julio
Christian Outreach in Action
10 a 12 hs
Viernes 3 de julio
Christian Outreach in Action
10 a 12 hs
Los Alamitos
|Fecha
|Organización
|Horario
Martes 30 de junio
Los Alamitos Community Center
14 a 15 hs
Los Ángeles
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Catholic Charities - Brownson House
9 a 12.30 hs
Lunes 29 de junio
Central City Neighborhood Partners
14 a 17 hs
Martes 30 de junio
Aaron Community Cultural Center
10 a 12 hs
Martes 30 de junio
Catholic Charities - Brownson House
9 a 12.30 hs
Miércoles 1° de julio
Bread of Life Foursquare Gospel Church
11.30 a 13.30 hs
Miércoles 1° de julio
Catholic Charities - Brownson House
9 a 12.30 hs
Miércoles 1° de julio
Chapter Two Inc.
11 a 15 hs
Miércoles 1° de julio
Children’s Hospital Los Angeles
10 a 11 hs
Miércoles 1° de julio
Christ Gospel Prayer Center
11 a 13.30 hs
Miércoles 1° de julio
Christ Our Shepherd Church
10 a 15 hs
Jueves 2 de julio
Catholic Charities - Brownson House
9 a 12.30 hs
Jueves 2 de julio
Chapter Two Inc.
11 a 14 hs
Viernes 3 de julio
All Peoples Community Center
9.30 a 12.30 hs
Viernes 3 de julio
Catholic Charities - Brownson House
9 a 12.30 hs
National City
|Fecha
|Organización
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 29 de junio
Operation Promise Community Services
9 a 14.45 hs
Distribución a pie
Martes 30 de junio
Friendships for Hope
9 a 12 hs
Distribución a pie
Martes 30 de junio
Operation Promise Community Services
9 a 14.45 hs
Distribución a pie
Miércoles 1° de julio
Operation Promise Community Services
9 a 14.45 hs
Distribución a pie
Jueves 2 de julio
Operation Promise Community Services
9 a 14.45 hs
Distribución a pie
Viernes 3 de julio
Operation Promise Community Services
9 a 14.45 hs
Distribución a pie
Viernes 3 de julio
Southport Christian Center
10 a 11 hs
Distribución a pie
Norwalk
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Cerritos College Foundation
8 a 16 hs
Lunes 29 de junio
Community Chapel World Outreach
12 a 13 hs
Martes 30 de junio
Cerritos College Foundation
8 a 16 hs
Martes 30 de junio
City of Norwalk / Department of Social Services
9 a 12 hs y 13 a 17 hs
Martes 30 de junio
Community Chapel World Outreach
12 a 13 hs
Miércoles 1° de julio
Cerritos College Foundation
8 a 16 hs
Miércoles 1° de julio
Community Chapel World Outreach
12 a 13 hs
Jueves 2 de julio
Cerritos College Foundation
8 a 16 hs
Jueves 2 de julio
City of Norwalk / Department of Social Services
9 a 12 hs y 13 a 17 hs
Jueves 2 de julio
Community Chapel World Outreach
12 a 13 hs
Viernes 3 de julio
Cerritos College Foundation
8 a 16 hs
Viernes 3 de julio
Community Chapel World Outreach
12 a 13 hs
Orange
|Fecha
|Organización
|Horario
Miércoles 1° de julio
First Presbyterian Church of Orange
10 a 12 hs
Placentia
|Fecha
|Organización
|Horario
Miércoles 1° de julio
Placentia Senior Center
10 a 11.30 hs
San Clemente
|Fecha
|Organización
|Horario
Miércoles 1° de julio
Age Well – San Clemente
10.30 a 11.30 hs
San Diego
|Fecha
|Organización
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 29 de junio
Third Avenue Charitable Organization
16 a 17 hs
Comidas calientes
Lunes 29 de junio
Us4Warriors
11 a 13 hs
Programa para militares activos, veteranos y familias
Martes 30 de junio
Church of the Nazarene
13.30 a 15.30 hs
Distribución a pie
Martes 30 de junio
I Am My Brother’s Keeper
13 a 15 hs
Distribución vehicular y a pie
Martes 30 de junio
La maestra
9 a 14 hs
Distribución a pie
Martes 30 de junio
Stepping Higher
10 a 13 hs
Distribución a pie
Martes 30 de junio
Third Avenue Charitable Organization
16 a 17 hs
Comidas calientes
Martes 30 de junio
Trinity Lutheran Church
9 a 14 hs
Distribución a pie
Martes 30 de junio
Us4Warriors
11 a 13 hs
Programa para militares activos, veteranos y familias
Miércoles 1° de julio
La maestra
9 a 14 hs
Distribución a pie
Miércoles 1° de julio
Stepping Higher
10 a 13 hs
Distribución a pie
Miércoles 1° de julio
Third Avenue Charitable Organization
10 a 11 hs
Comidas calientes
Miércoles 1° de julio
Us4Warriors
11 a 13 hs
Programa para militares activos, veteranos y familias
Jueves 2 de julio
Stepping Higher
10 a 13 hs
Distribución a pie
Jueves 2 de julio
Third Avenue Charitable Organization
16 a 17 hs
Comidas calientes
Jueves 2 de julio
Trinity Lutheran Church
9 a 14 hs
Distribución a pie
Jueves 2 de julio
Us4Warriors
11 a 13 hs
Programa para militares activos, veteranos y familias
Viernes 3 de julio
La maestra
10 a 15 hs
Distribución a pie
Viernes 3 de julio
Third Avenue Charitable Organization
9 a 10 hs
Comidas calientes
San Gabriel
|Fecha
|Organización
|Horario
Martes 30 de junio
Asian Youth Center
8.30 a 10.30 hs
Miércoles 1° de julio
Asian Youth Center
8.30 a 10.30 hs
Jueves 2 de julio
Asian Youth Center
8.30 a 10.30 hs
San Juan Capistrano
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Mission Basilica – Father Serra’s Pantry
10.30 a 12 hs
Miércoles 1° de julio
ACCESS San Juan – Capistrano Cellars PSP
10 a 13 hs
Miércoles 1° de julio
Mission Basilica – Father Serra’s Pantry
10.30 a 12 hs
Jueves 2 de julio
ACCESS San Juan – Capistrano Cellars PSP
10 a 13 hs
Viernes 3 de julio
ACCESS San Juan – Capistrano Cellars PSP
10 a 13 hs
Spring Valley
|Fecha
|Organización
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 29 de junio
Project 1:1
12 a 16 hs
Distribución con cita
Martes 30 de junio
Heaven’s Windows
9 a 12 hs
Distribución vehicular y a pie
Miércoles 1° de julio
Heaven’s Windows
9 a 12 hs
Distribución vehicular y a pie
Miércoles 1° de julio
LJC Ministries
9 a 10 hs
Distribución de alimentos
Miércoles 1° de julio
Project 1:1
12 a 16 hs
Distribución con cita
Jueves 2 de julio
Heaven’s Windows
9 a 12 hs
Distribución vehicular y a pie
Viernes 3 de julio
Heaven’s Windows
9 a 12 hs
Distribución vehicular y a pie
Viernes 3 de julio
LJC Ministries
11 a 12 hs
Distribución de alimentos
Viernes 3 de julio
Project 1:1
12 a 16 hs
Distribución con cita
Tustin
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Families Together of Orange County
9 a 17 hs
Lunes 29 de junio
Tustin Family & Youth Center
11 a 12 hs
Martes 30 de junio
Families Together of Orange County
9 a 17 hs
Viernes 3 de julio
Families Together of Orange County
9 a 17 hs
Van Nuys
|Fecha
|Organización
|Horario
Martes 30 de junio
Church of the Valley
9.30 a 12 hs
Wilmington
|Fecha
|Organización
|Horario
Lunes 29 de junio
Community’s Child
10 a 16 hs
Martes 30 de junio
Community’s Child
10 a 16 hs
Miércoles 1° de julio
Calvary Light Christian Center
9 a 10.30 hs
Miércoles 1° de julio
Community’s Child
10 a 16 hs
Jueves 2 de julio
Community’s Child
10 a 16 hs
Yorba Linda
|Fecha
|Organización
|Horario
Miércoles 1° de julio
Rose Drive Friends Church
16 a 17 hs / 8.30 a 9.30 hs
Jueves 2 de julio
Yorba Linda Community Center
9 a 10 hs
Hambre en California: cifras de Feeding America y costo promedio de una comida
De acuerdo con Feeding America, 5,3 millones de personas enfrentan hambre en California. Entre ellas, 1.427.650 son niños. La organización calcula que uno de cada siete habitantes del estado enfrenta dificultades para acceder a alimentos suficientes. Entre los menores, la proporción asciende a uno de cada seis.
El informe también estima que las personas afectadas necesitarían US$3678 millones adicionales por año para cubrir sus necesidades de comida. El costo promedio de una comida en California es de US$3,63.
Feeding America advierte que los programas caritativos no pueden cubrir por completo la demanda. Por eso, señala que la asistencia de organizaciones comunitarias debe complementarse con ayudas oficiales, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
CalFresh en California: cómo solicitar beneficios del SNAP paso a paso
CalFresh es el programa de beneficios del SNAP en California que ayuda a las personas a comprar alimentos.
Antes de iniciar el trámite, el sitio GetCalFresh permite conocer cómo funciona la asistencia, revisar qué documentos podrían necesitarse y recibir apoyo en vivo para preparar la solicitud.
El proceso para pedir esta asistencia alimentaria se organiza en los siguientes pasos:
- Crear una cuenta o iniciar sesión en BenefitsCal: el primer paso es ingresar a BenefitsCal.com. Allí, la persona debe registrarse con un correo electrónico y una contraseña, o acceder con su usuario si ya tiene una cuenta.
- Completar el formulario: una vez dentro del sistema, el solicitante puede iniciar una petición nueva o continuar una que haya quedado pendiente. El cuestionario incluye datos sobre quiénes viven en el hogar, cuánto dinero reciben, cuáles son sus gastos y con quién suelen comprar y preparar alimentos.
- Informar ingresos y gastos: durante la carga, se deben declarar entradas de dinero, beneficios u otros apoyos económicos. También pueden pedirse detalles sobre pagos mensuales, como renta, facturas, cuidado de niños o costos médicos.
- Subir la documentación requerida: el condado podría solicitar comprobantes para evaluar el caso. Entre ellos figuran prueba de identidad, constancias de ingresos, evidencia del pago de vivienda, facturas de servicios y documentos relacionados con gastos de niños, adultos mayores o personas con discapacidades.
- Enviar la solicitud: antes de finalizar, se recomienda revisar las respuestas cargadas. Una vez verificada la información, el pedido debe presentarse desde BenefitsCal.
- Completar la entrevista con el condado: después del envío, la gestión queda en manos de la oficina local correspondiente. La mayoría de las personas debe participar en una entrevista, generalmente por teléfono. Quienes prefieran hacerla en persona pueden pedirlo durante la carga en BenefitsCal o comunicarse con la sede local de CalFresh.
- Esperar la notificación oficial: el solicitante recibirá por correo la fecha, la hora y las instrucciones para participar de la entrevista.
- Recibir una decisión: la mayoría de los casos obtiene una respuesta dentro de los 30 días posteriores a la presentación. Algunos hogares podrían acceder a los beneficios antes si cumplen con los requisitos para un trámite acelerado.
Además, GetCalFresh permite recibir apoyo antes de aplicar, consultar preguntas frecuentes y encontrar información para situaciones específicas.
La ayuda está disponible por chat de lunes a viernes, de 9 a 16 hs, hora del Pacífico; por mensaje de texto al 80260; y por correo electrónico a hello@getcalfresh.org. Para asuntos relacionados con solicitudes, entrevistas y decisiones sobre beneficios, cada condado administra el caso correspondiente.
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