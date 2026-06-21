Es oficial: dónde entregan comida gratis en Florida esta semana del 22 al 26 de junio del 2026
Dos bancos de alimentos que forman parte de la red nacional Feeding America integran la principal red de ayuda contra el hambre en el estado; habrá repartos organizados en distintas jurisdicciones
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En Florida, las familias y residentes que atraviesan dificultades económicas podrán acceder a comida gratis del 22 al 26 de junio, sin necesidad de registrarse previamente. Durante esta semana, distintas organizaciones otorgarán alimentos, productos frescos y viandas preparadas.
Los lugares en donde entregan comida gratis en Florida en la semana del 22 al 26 de junio
Como parte de la red nacional Feeding America, All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank of Central Florida son dos de las organizaciones con más presencia en la distribución de comidas.
Durante esta semana, Feeding Tampa Bay también llevará a cabo repartos para las personas que lo necesitan.
Creada en 1989, All Faiths Food Bank trabaja junto a organizaciones locales para acercar productos nutritivos a hogares con dificultades económicas. Su estructura también contempla iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de largo plazo y brindar apoyo a niños, adultos mayores, veteranos y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
En su sitio web oficial, la entidad informa que se realizarán distribuciones en las siguientes ubicaciones durante esta semana:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 22 de junio
The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami
9.30 a 11.30 hs
Lunes 22 de junio
DESC - Downtown Ecumenical Services Council en 215 North Ocean Street, Jacksonville
9 a 12 hs
Lunes 22 de junio
Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville
De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs
Martes 23 de junio
The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami
9.30 a 11.30 hs
Martes 23 de junio
Miami Dade Community Services en 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135
10 a 16 hs
Martes 23 de junio
Curley’s House en 6025 NW 6th Ct, Miami
11 a 15 hs
Martes 23 de junio
Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville
De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs
Miércoles 24 de junio
Miami Dade Community Services en 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135
10 a 16 hs
Miércoles 24 de junio
The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami
9.30 a 11.30 hs
Miércoles 24 de junio
First Inter. Haitian Church 5832 NE 2nd Ave, Miami
13 a 14 hs
Miércoles 24 de junio
DESC - Downtown Ecumenical Services Council en 215 North Ocean Street, Jacksonville
9 a 12 hs
Miércoles 24 de junio
Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville
De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs
Miércoles 24 de junio
Sunshine Community Group en 3990 West Flagler St, Miami
10 a 13 hs
Miércoles 24 de junio
Empowering Changes Inc., en 507 N Washington St, Jacksonville
13 a 15 hs
Jueves 25 de junio
Miami Dade Community Services en 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135
10 a 16 hs
Jueves 25 de junio
The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami
9.30 a 11.30 hs
Jueves 25 de junio
Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville
De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs
Viernes 26 de junio
DESC - Downtown Ecumenical Services Council en 215 North Ocean Street, Jacksonville
9 a 12 hs
Viernes 26 de junio
The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami
9.30 a 11.30 hs
Viernes 26 de junio
Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville
De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs
Las distribuciones de Second Harvest en Florida del 22 al 26 de junio
Second Harvest Food Bank of Central Florida coordina una red integrada por más de 800 socios distribuidos en los condados de Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. Entre ellos figuran iglesias, refugios, escuelas, centros para adultos mayores, comedores y programas móviles que acercan víveres a distintos barrios.
Además de suministrar productos básicos, la organización desarrolla iniciativas vinculadas con nutrición, capacitación laboral y acceso a beneficios públicos. Según la institución, durante el último año logró proporcionar alimentos equivalentes a 82 millones de comidas en la región.
De acuerdo con su cronograma oficial, Second Harvest entregará alimentos gratis en las siguientes ubicaciones durante la semana del 22 al 26 de junio:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 22 de junio
4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Martes 23 de junio
Mt. Sinai Missionary Baptist Church en 5200 West South Street, FL, 32811
10 a 12 hs
Martes 23 de junio
Revelations II en 4305 Lennox Blvd, FL, 32811
10 a 14 hs
Martes 23 de junio
First Haitian Baptist Church en 4701 Lenox Blvd, FL, 32811
11 a 12 hs
Martes 23 de junio
4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Miércoles 24 de junio
International Harvest en 2740 Old Winter Garden Rd, FL, 32805
15 a 16 hs
Miércoles 24 de junio
Access Connection en 2150 Brengle Ave., FL, 32808
17.30 a 19.30 hs
Miércoles 24 de junio
4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Jueves 25 de junio
El Bethel Temple of Jesus at Orlando en 3000 Bruton Blvd, FL, 32805
15.30 a 16.30 hs
Jueves 25 de junio
4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Viernes 26 de junio
Beracah SDA Church en 1517 Mercy Drive, FL, 32808
12 a 13 hs
Viernes 26 de junio
4C Pine Hills en 2804 Belco Drive, FL, 32808
9 a 16 hs
Viernes 26 de junio
4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811
8 a 16.30 hs
Por su parte, Feeding Tampa Bay organizará entregas en las siguientes direcciones durante la cuarta semana de junio:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 22 de junio
HARDEE | CFHC Wauchula en 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873
9 a 11 hs
Martes 23 de junio
HARDEE | Cutting Edge Ministries en 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890
9.30 a 12 hs
Martes 23 de junio
POLK | Blessings and Hope Food Pantry en 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803
11 a 13 hs
Miércoles 24 de junio
HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603
8.30 a 10.30 hs
Miércoles 24 de junio
SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church en 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538
9 a 10.30 hs
Jueves 25 de junio
HIGHLANDS | South Oak First Baptist en 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852
9 a 10.30 hs
Jueves 25 de junio
POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98 en 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841
10.30 a 12 hs
Viernes 26 de junio
POLK | FMBC Administration Building en 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881
10 a 11.30 hs
Viernes 26 de junio
HARDEE | Caring People Recovery Center en 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834
10 a 12.30 hs
Las entidades participantes recomiendan comunicarse previamente con cada punto de atención para confirmar horarios, requisitos de acceso y disponibilidad de productos.
Asimismo, algunas jornadas requieren cita previa y otras funcionan hasta agotar existencias, por lo que es importante llegar temprano a cada lugar. Por último, es necesario saber que los cronogramas pueden registrar modificaciones puntuales en ciertas fechas.
¿Cómo localizar comidas gratuitas para niños en Florida durante el verano?
Las familias que necesiten apoyo nutricional para menores durante el receso escolar pueden recurrir a Summer BreakSpot, una iniciativa que ofrece desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios sin costo para niños y adolescentes de hasta 18 años en distintos puntos del estado.
Para identificar un lugar cercano, los interesados deben ingresar al buscador oficial e introducir una dirección, una localidad o un código postal. A partir de esos datos, la plataforma muestra las opciones disponibles en el área seleccionada.
La iniciativa funciona a través de escuelas, bibliotecas, parques y espacios comunitarios habilitados para brindar este beneficio. Cada ubicación cuenta con sus propios días y franjas horarias de atención.
Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse con la línea 2-1-1, donde recibirán asistencia para identificar las alternativas más próximas según su lugar de residencia.
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