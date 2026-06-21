Es oficial: dónde entregan comida gratis en Florida esta semana del 22 al 26 de junio del 2026

En Florida, las familias y residentes que atraviesan dificultades económicas podrán acceder a comida gratis del 22 al 26 de junio, sin necesidad de registrarse previamente. Durante esta semana, distintas organizaciones otorgarán alimentos, productos frescos y viandas preparadas.

Los lugares en donde entregan comida gratis en Florida en la semana del 22 al 26 de junio

Como parte de la red nacional Feeding America, All Faiths Food Bank y Second Harvest Food Bank of Central Florida son dos de las organizaciones con más presencia en la distribución de comidas.

Durante esta semana, Feeding Tampa Bay también llevará a cabo repartos para las personas que lo necesitan.

Algunas organizaciones, como Feeding Tampa Bay, otorgan alimentos frescos y gratis a las personas Instagram @feedingtampabay

Creada en 1989, All Faiths Food Bank trabaja junto a organizaciones locales para acercar productos nutritivos a hogares con dificultades económicas. Su estructura también contempla iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria de largo plazo y brindar apoyo a niños, adultos mayores, veteranos y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En su sitio web oficial, la entidad informa que se realizarán distribuciones en las siguientes ubicaciones durante esta semana:

Día Dirección Horario Lunes 22 de junio The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami 9.30 a 11.30 hs Lunes 22 de junio DESC - Downtown Ecumenical Services Council en 215 North Ocean Street, Jacksonville 9 a 12 hs Lunes 22 de junio Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs Martes 23 de junio The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami 9.30 a 11.30 hs Martes 23 de junio Miami Dade Community Services en 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a 16 hs Martes 23 de junio Curley’s House en 6025 NW 6th Ct, Miami 11 a 15 hs Martes 23 de junio Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs Miércoles 24 de junio Miami Dade Community Services en 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a 16 hs Miércoles 24 de junio The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami 9.30 a 11.30 hs Miércoles 24 de junio First Inter. Haitian Church 5832 NE 2nd Ave, Miami 13 a 14 hs Miércoles 24 de junio DESC - Downtown Ecumenical Services Council en 215 North Ocean Street, Jacksonville 9 a 12 hs Miércoles 24 de junio Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs Miércoles 24 de junio Sunshine Community Group en 3990 West Flagler St, Miami 10 a 13 hs Miércoles 24 de junio Empowering Changes Inc., en 507 N Washington St, Jacksonville 13 a 15 hs Jueves 25 de junio Miami Dade Community Services en 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a 16 hs Jueves 25 de junio The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami 9.30 a 11.30 hs Jueves 25 de junio Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs Viernes 26 de junio DESC - Downtown Ecumenical Services Council en 215 North Ocean Street, Jacksonville 9 a 12 hs Viernes 26 de junio The Salvation Army Miami FP + SK en 1907 NW 38th St, Miami 9.30 a 11.30 hs Viernes 26 de junio Sulzbacher Center for the Homeless, en 611 East Adams Street, Jacksonville De 12 a 13 hs y de 17 a 17.30 hs

En general, las organizaciones se combinan con grupos comunitarios y locales para realizar las entregas de comida gratis en Florida Freepick

Las distribuciones de Second Harvest en Florida del 22 al 26 de junio

Second Harvest Food Bank of Central Florida coordina una red integrada por más de 800 socios distribuidos en los condados de Brevard, Lake, Marion, Orange, Osceola, Seminole y Volusia. Entre ellos figuran iglesias, refugios, escuelas, centros para adultos mayores, comedores y programas móviles que acercan víveres a distintos barrios.

Además de suministrar productos básicos, la organización desarrolla iniciativas vinculadas con nutrición, capacitación laboral y acceso a beneficios públicos. Según la institución, durante el último año logró proporcionar alimentos equivalentes a 82 millones de comidas en la región.

De acuerdo con su cronograma oficial, Second Harvest entregará alimentos gratis en las siguientes ubicaciones durante la semana del 22 al 26 de junio:

Día Dirección Horario Lunes 22 de junio 4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811 8 a 16.30 hs Martes 23 de junio Mt. Sinai Missionary Baptist Church en 5200 West South Street, FL, 32811 10 a 12 hs Martes 23 de junio Revelations II en 4305 Lennox Blvd, FL, 32811 10 a 14 hs Martes 23 de junio First Haitian Baptist Church en 4701 Lenox Blvd, FL, 32811 11 a 12 hs Martes 23 de junio 4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811 8 a 16.30 hs Miércoles 24 de junio International Harvest en 2740 Old Winter Garden Rd, FL, 32805 15 a 16 hs Miércoles 24 de junio Access Connection en 2150 Brengle Ave., FL, 32808 17.30 a 19.30 hs Miércoles 24 de junio 4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811 8 a 16.30 hs Jueves 25 de junio El Bethel Temple of Jesus at Orlando en 3000 Bruton Blvd, FL, 32805 15.30 a 16.30 hs Jueves 25 de junio 4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811 8 a 16.30 hs Viernes 26 de junio Beracah SDA Church en 1517 Mercy Drive, FL, 32808 12 a 13 hs Viernes 26 de junio 4C Pine Hills en 2804 Belco Drive, FL, 32808 9 a 16 hs Viernes 26 de junio 4C Ivey Lane en 5151 Raleigh Street, Suite C, FL, 32811 8 a 16.30 hs

Por su parte, Feeding Tampa Bay organizará entregas en las siguientes direcciones durante la cuarta semana de junio:

Día Dirección Horario Lunes 22 de junio HARDEE | CFHC Wauchula en 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873 9 a 11 hs Martes 23 de junio HARDEE | Cutting Edge Ministries en 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890 9.30 a 12 hs Martes 23 de junio POLK | Blessings and Hope Food Pantry en 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803 11 a 13 hs Miércoles 24 de junio HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 8.30 a 10.30 hs Miércoles 24 de junio SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church en 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538 9 a 10.30 hs Jueves 25 de junio HIGHLANDS | South Oak First Baptist en 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852 9 a 10.30 hs Jueves 25 de junio POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98 en 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841 10.30 a 12 hs Viernes 26 de junio POLK | FMBC Administration Building en 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881 10 a 11.30 hs Viernes 26 de junio HARDEE | Caring People Recovery Center en 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834 10 a 12.30 hs

Las entidades participantes recomiendan comunicarse previamente con cada punto de atención para confirmar horarios, requisitos de acceso y disponibilidad de productos.

Asimismo, algunas jornadas requieren cita previa y otras funcionan hasta agotar existencias, por lo que es importante llegar temprano a cada lugar. Por último, es necesario saber que los cronogramas pueden registrar modificaciones puntuales en ciertas fechas.

¿Cómo localizar comidas gratuitas para niños en Florida durante el verano?

Las familias que necesiten apoyo nutricional para menores durante el receso escolar pueden recurrir a Summer BreakSpot, una iniciativa que ofrece desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios sin costo para niños y adolescentes de hasta 18 años en distintos puntos del estado.

Para identificar un lugar cercano, los interesados deben ingresar al buscador oficial e introducir una dirección, una localidad o un código postal. A partir de esos datos, la plataforma muestra las opciones disponibles en el área seleccionada.

La iniciativa funciona a través de escuelas, bibliotecas, parques y espacios comunitarios habilitados para brindar este beneficio. Cada ubicación cuenta con sus propios días y franjas horarias de atención.

Quienes requieran orientación adicional pueden comunicarse con la línea 2-1-1, donde recibirán asistencia para identificar las alternativas más próximas según su lugar de residencia.