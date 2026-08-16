Confirmado: la alianza entre conductores de California que podría cambiar las reglas para Uber y Lyft

Los conductores de las plataformas de transporte compartido en California alcanzaron un avance histórico en su organización laboral. La agrupación de trabajadores dio un paso decisivo para constituir su propia representación gremial frente a las grandes compañías del sector.

En qué consiste la alianza entre conductores de California

La organización California Gig Workers’ Union obtuvo el 30% de respaldo entre los choferes. Este hito motivó una notificación de la junta de relaciones laborales a principios de agosto.

La organización California Gig Workers’ Union obtuvo el 30% entre choferes de California Imagen compuesta

La Public Employment Relations Board (PERB) determinó que la organización presentó pruebas de respaldo de al menos el 30% de los conductores activos, lo que activa un período de espera de 30 días antes de una eventual certificación formal.

La Legislatura aprobó en 2025 la AB 1340, que creó un sistema para que los conductores de empresas de transporte por aplicación puedan organizarse y negociar colectivamente determinados términos y condiciones de trabajo. La norma funciona dentro del marco establecido por la Proposición 22.

La organización representa la expansión de derechos sindicales más importante en la historia de California, según dijo a Telemundo Joseph Fausto, líder de California Gig Workers’ Union. El organismo estatal otorgó 30 días de espera antes de otorgar la certificación formal.

California: el impacto de la organización laboral en Uber y Lyft

Si la organización obtiene la certificación definitiva, las compañías alcanzadas deberán negociar de buena fe con el representante de los conductores sobre asuntos incluidos en el ámbito de negociación, como ingresos, beneficios, desactivaciones y otras condiciones laborales.

Los choferes pretenden reducir la alta comisión que retienen las corporaciones Uber y Lyft. Los conductores señalan que estos cargos corporativos reducen de forma drástica sus ingresos netos por viaje.

La negociación podrá incluir cuestiones relacionadas con ingresos, beneficios, licencias pagadas, desactivaciones, seguridad y otras condiciones de trabajo previstas por la ley.

La organización de los trabajadores busca equilibrar la relación de fuerzas para lograr un reparto más justo de las ganancias comerciales.

Uber y Lyft se mostraron dispuestas a participar en mesas de conversaciones con los representantes sindicales de los conductores de aplicaciones en California Freepik

Si PERB certifica a la organización, Uber, Lyft y las demás compañías cubiertas estarán obligadas por la AB 1340 a participar en una negociación de buena fe con el representante certificado. La ley no obliga a ninguna de las partes a aceptar una propuesta concreta ni a realizar concesiones.

Declaraciones de los conductores sobre el logro sindical en California

Los choferes expresaron su satisfacción ante el dictamen oficial de la junta estatal y celebraron el avance en el proceso de organización. Los representantes gremiales expusieron los detalles de la lucha colectiva que mantuvieron durante más de una década en las calles de la región.

Fausto aportó su testimonio sobre la ley estatal que permitió esta asociación y detalló el objetivo primario de la ley y añadió otra afirmación de gran relevancia para el sector. El chofer aseveró de forma literal frente a los micrófonos: “Pasamos esa ley para que los conductores tengan la oportunidad de unirse como un sindicato”.

Por su parte, el presidente del sindicato SEIU Local 721, David Green, sumó su testimonio sobre las metas de la representación de los trabajadores. El gremialista declaró en Telemundo: “Eso significa apoyar a los conductores de plataformas digitales mientras luchan por obtener salarios dignos, beneficios y una voz en el trabajo a través de su sindicato”.

Asimismo, la coalición de trabajadores reiteró que la unidad colectiva es clave para modificar las reglas del sector. El grupo aguardará el vencimiento de los treinta días de espera para iniciar diálogos con las empresas.