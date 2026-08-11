Gavin Newsom firmó una ley que favorece a conductores frente al DMV y les facilita la licencia a quienes cumplan

El gobernador Gavin Newsom firmó el Proyecto de Ley del Senado 169, que comenzó a regir de forma inmediata y estableció modificaciones en los servicios que ofrece el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés). La norma apunta a trasladar más gestiones al entorno digital y establece nuevas condiciones para determinados trámites vinculados con conductores y vehículos.

Qué estableció la nueva ley de California

De acuerdo con el texto legislativo, entre sus disposiciones se encuentra la autorización para que el DMV emita y reciba títulos de propiedad electrónicos.

La medida permitió avanzar hacia un sistema en el que estos documentos puedan gestionarse sin depender exclusivamente de certificados impresos.

Gavin Newsom presenta la licencia de conducir digital

La legislación también modificó el programa piloto de licencias de conducir digitales. El límite de participación pasó del 15% al 60% de las personas que cuentan con un permiso vigente en California. La incorporación continúa de manera voluntaria y la credencial móvil funciona como complemento de la tarjeta física.

“El DMV se ha esforzado por optimizar sus operaciones y modernizar los trámites. Ahora vamos un paso más allá, eliminando la burocracia que ralentiza la administración pública”, señaló Newsom en un comunicado. La norma entró en vigor inmediatamente después de su promulgación, el 13 de julio.

La licencia digital podrá llegar a más conductores

La licencia móvil puede utilizarse para acreditar la identidad ante el DMV y en establecimientos que dispongan de sistemas compatibles. Además, la participación podrá cancelarse, y los datos asociados deberán ser eliminados por la agencia y sus proveedores dentro de los diez días posteriores al retiro.

La SB 169 incorporó disposiciones destinadas a limitar el uso de información obtenida mediante la credencial digital .

incorporó disposiciones destinadas a . El conductor no tiene que entregar su teléfono para que otra persona compruebe su identidad.

La presentación del permiso tampoco autoriza por sí misma el acceso al resto de los datos almacenados en el dispositivo.

El sistema, según las condiciones establecidas por la norma, no puede recopilar información sobre la ubicación o los desplazamientos del usuario.

Las transmisiones de datos deben utilizar mecanismos de cifrado y cualquier acceso remoto requiere la autorización expresa del titular en tiempo real para cada referencia solicitada.

El uso de la identificación digital es voluntario y no sustituye la necesidad de emitir una tarjeta física Facebook California Department of Motor Vehicles

Cambios en multas, renovaciones y comunicaciones del DMV

La nueva legislación también estableció límites sobre las consecuencias de determinadas infracciones detectadas mediante cámaras en los carriles vinculados con la red de rutas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Las multas civiles previstas pueden alcanzar los US$293, pero esas infracciones no generarán puntos en el historial, ni podrán provocar la suspensión o revocación de los privilegios para conducir o impedir la renovación del registro vehicular.

Otro cambio afectó a las renovaciones de licencias. La norma estableció que la edad de una persona, considerada de manera aislada, no puede utilizarse como fundamento suficiente para exigirle un examen de conducción.

También se modificaron algunos mecanismos de comunicación del DMV. La agencia podrá enviar avisos y documentación por medios electrónicos cuando el conductor haya proporcionado una dirección de correo electrónico y aceptado no recibir copias impresas por correo postal.

Además, California quedó habilitada para participar en el Servicio de Verificación de Estado a Estado, un mecanismo destinado a facilitar la consulta y comparación de antecedentes de conducción entre distintas jurisdicciones.

Este sistema puede contribuir a los procesos relacionados con las licencias Real ID y a la identificación de registros duplicados.

El DMV ahora está autorizado a adoptar regulaciones para emitir y aceptar certificados de título o de propiedad en formato electrónico Fotomontaje editado con IA

Menos trámites en papel y nuevos servicios electrónicos

La SB 169 eliminó también un cargo de hasta US$15 que podía aplicarse por determinados servicios rápidos realizados en la oficina central del DMV en Sacramento.

que podía aplicarse por determinados servicios rápidos realizados en la oficina central del DMV en Sacramento. La normativa incorporó, de esta manera, otra modificación en los costos asociados a determinadas gestiones administrativas.

El material sobre normas de tránsito y reglamentación vehicular también cambió de formato. La agencia podrá poner a disposición en su sitio web el resumen correspondiente, en lugar de mantener como requisito la entrega de copias impresas gratuitas en las oficinas locales.

La legislación incluyó, además, modificaciones relacionadas con los distintivos de estacionamiento para personas con discapacidad. Esta eliminó determinadas exigencias sobre el tamaño y el contraste de la fecha de vencimiento.