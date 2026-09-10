Es oficial: la ley aprobada por Newsom en California que impone multas de hasta US$1000 por regar el césped

La ley AB 1572, firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2023, establece una prohibición gradual del uso de agua potable para regar césped no funcional en determinadas propiedades de California. La primera etapa comenzará el 1° de enero de 2027 y las siguientes se aplicarán en los años posteriores.

Cuándo comienza la prohibición de regar el césped con agua potable en California

De acuerdo con el texto oficial, la AB 1572 establece diferentes fechas, según el tipo de propiedad alcanzada. El calendario previsto por la normativa contempla cuatro etapas.

La normativa de California contempla sanciones para quienes incumplan las restricciones sobre el uso de agua potable para el riego Freepik

Las fechas indicadas son:

1° de enero de 2027 . La restricción comenzará para determinadas propiedades del estado y de gobiernos locales, agencias públicas y sistemas públicos de agua, con las excepciones previstas por la legislación.

. La restricción comenzará para determinadas y de gobiernos locales, agencias públicas y sistemas públicos de agua, con las excepciones previstas por la legislación. 1° de enero de 2028 . La prohibición se extenderá a propiedades comerciales, industriales e institucionales .

. La prohibición se extenderá a propiedades . 1° de enero de 2029 . La medida alcanzará determinadas áreas comunes de asociaciones de propietarios, desarrollos de interés común y organizaciones comunitarias.

. La medida alcanzará determinadas de asociaciones de propietarios, desarrollos de interés común y organizaciones comunitarias. 1° de enero de 2031. Se aplicarán disposiciones específicas a determinadas propiedades públicas ubicadas en comunidades desfavorecidas, bajo las condiciones establecidas por la ley.

El Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR, por sus siglas en inglés) señala que AB 1572 busca avanzar en la sustitución de césped no funcional por paisajes que requieran menos agua. El estado también desarrolla programas de asistencia para facilitar esos cambios.

Qué césped no se podrá regar con agua potable en California

La norma distingue entre el césped funcional y el no funcional. El primero comprende las superficies utilizadas para actividades recreativas u otros fines comunitarios, por lo que determinadas áreas deportivas, espacios de juego y lugares destinados regularmente a actividades de la comunidad quedan fuera de la prohibición.

La restricción tampoco alcanza al césped de las viviendas residenciales. La regulación está dirigida principalmente a determinadas propiedades comerciales, industriales, institucionales, municipales y otras categorías expresamente incluidas en la legislación.

La normativa fue firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom X @GovPressOffice

También existen excepciones para situaciones en las que el agua potable sea necesaria para preservar árboles y otras plantas perennes que no sean césped, así como para atender determinadas necesidades de salud y seguridad previstas por la normativa.

El Departamento de Recursos Hídricos mantiene además una clasificación de superficies funcionales y no funcionales para ayudar a los proveedores de agua a implementar la AB 1572.

Las sanciones por incumplir la ley sobre el riesgo del césped en California

El incumplimiento de las normas de conservación de agua puede generar responsabilidad civil y otras sanciones previstas en el Water Code. El artículo 1846 establece una responsabilidad de hasta 1000 dólares por día para determinadas infracciones.

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Ese monto representa el máximo previsto por esa disposición legal y no una multa automática para cualquier persona que riegue el césped con agua potable sin tenerlo permitido.

El Departamento de Recursos Hídricos ofrece herramientas para quienes necesiten transformar superficies de césped en espacios con paisajismo de menor consumo de agua. Entre las alternativas se encuentran jardines adaptados al clima, plantas nativas y sistemas de riego más eficientes.

El estado también financió programas destinados a reemplazar césped no funcional en empresas e instituciones. En 2023, por ejemplo, otorgó US$38 millones al Metropolitan Water District para ampliar los incentivos destinados a la sustitución de estas superficies.