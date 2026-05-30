Todas las leyes firmadas por Gavin Newsom en California que entran en vigor en julio 2026

A partir de julio de 2026, varias leyes aprobadas y firmadas por el gobernador Gavin Newsom comenzarán a aplicarse en California. Las nuevas normas abarcan desde plataformas de streaming y vehículos autónomos hasta medidas de seguridad estudiantil y modificaciones en las escuelas públicas.

Entra en vigor en julio: nueva ley en California contra los anuncios en plataformas de streaming

La primera de las medidas que comenzará a regir el 1° de julio de 2026 es la SB 576, impulsada por el senador Tom Umberg, que establece restricciones para los anuncios publicitarios en servicios de streaming de video.

La nueva ley SB 576 prohíbe que las plataformas de streaming emitan comerciales con un volumen de audio superior al de la serie o película que se reproduce

La ley incorpora un nuevo capítulo al Código de Negocios y Profesiones de California y prohíbe que las plataformas transmitan comerciales con un volumen superior al contenido audiovisual que acompaña.

La disposición toma como referencia las regulaciones de la Federal Communications Commission (FCC) y la denominada CALM Act, normativa que ya se aplica a estaciones de televisión y operadores de cable.

Entre los principales cambios de la ley se destacan:

Los anuncios no podrán sonar a mayor volumen que películas, series o programas.

que películas, series o programas. La regulación alcanzará a plataformas de streaming que operen en California .

. Se aplicará desde el 1° de julio de 2026.

de 2026. La norma no crea un derecho privado de demanda para los consumidores.

La ley de California que modifica las credenciales estudiantiles desde julio de 2026

Otra de las normas que entrará en vigor en julio es la AB 727, presentada por el asambleísta Mark González, enfocada en seguridad y salud mental de estudiantes de escuelas secundarias y universidades públicas.

La legislación modifica el Código de Educación estatal para exigir que las tarjetas de identificación estudiantil incluyan información de contacto de la línea de prevención del suicidio operada por The Trevor Project.

A partir de julio de 2026, las tarjetas de identificación de secundarias y universidades públicas de California deberán incluir de forma obligatoria las líneas de prevención del suicidio juvenil Unsplash

La disposición alcanzará a:

Escuelas públicas y charter con estudiantes de 7° a 12° grado

Instituciones públicas de educación superior

Nuevas tarjetas emitidas desde el 1° de julio de 2026

Reposiciones por pérdida o daño

Las credenciales deberán incluir:

El número telefónico 1-866-488-7386.

La línea de texto accesible al enviar “START” al 678-678.

El texto legislativo sostiene que estudiantes LGBTQ+ enfrentan mayores niveles de acoso verbal, físico y digital, además de tasas más elevadas de problemas de salud mental y pensamientos suicidas.

Nueva ley de California sobre vehículos autónomos desde julio de 2026

Entre las medidas con mayor impacto tecnológico aparece la AB 1777, impulsada por el legislador Phil Ting, que introduce nuevas exigencias para fabricantes de vehículos autónomos.

La ley AB 1777 obliga a los fabricantes de vehículos autónomos a disponer de una línea de emergencia atendida por humanos Flystock - Shutterstock

La ley establece reglas específicas para automóviles que operan sin conductor humano dentro del vehículo y crea mecanismos de coordinación con policía, bomberos y personal de emergencia.

Desde el 1° de julio de 2026, las empresas deberán cumplir con una serie de obligaciones para poder mantener permisos de operación y despliegue en vías públicas de California. Entre las nuevas exigencias figuran:

Mantener una línea telefónica exclusiva para emergencias .

. Garantizar atención humana en menos de 30 segundos.

en menos de 30 segundos. Incorporar radios bidireccionales dentro del vehículo.

dentro del vehículo. Permitir que autoridades inmovilicen o muevan el automóvil en emergencias.

en emergencias. Capacitar a policías y bomberos sobre sistemas de control.

La ley también crea el mecanismo de “emergency geofencing”, mediante el cual las autoridades podrán ordenar que una flota abandone o evite una zona afectada por emergencias.

La ley de baños inclusivos en escuelas de California que entra en vigor en julio de 2026

La cuarta norma que comenzará a aplicarse es la SB 760, promovida por el senador Josh Newman, centrada en instalaciones escolares y baños de género inclusivo.

La legislación obliga a que, antes del 1° de julio de 2026, las escuelas públicas, oficinas de educación de condados y escuelas charter con alumnos entre primero y duodécimo grado dispongan de al menos un baño all-gender en determinados campus.

La nueva ley firmada por Newsom que impactará en el transporte de California

Entre las exigencias de la ley aparecen:

Señalización visible que identifique el baño como abierto a todos los géneros

Acceso desbloqueado y sin obstrucciones

Disponibilidad durante horarios escolares y actividades

Designación de un miembro del personal como contacto responsable

Publicación de avisos informativos sobre la política

Además, la ley modifica las condiciones bajo las cuales una escuela podrá cerrar temporalmente un baño. Desde julio de 2026, eso solo podrá hacerse por:

Problemas de seguridad documentados

Amenazas inmediatas para estudiantes

Reparaciones de las instalaciones

La normativa también impactará en proyectos de modernización escolar financiados por el Estado. A partir de julio de 2026, las solicitudes de fondos para remodelaciones deberán incluir la construcción de un baño para todos los géneros destinado exclusivamente a estudiantes si el establecimiento aún no cuenta con uno.