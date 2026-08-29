Una ciudad de California ofrece US$5000 por quitar el césped del jardín

Sacramento, California, puso en marcha distintas iniciativas destinadas a modificar espacios residenciales. Una de las principales medidas contempla un reembolso de hasta 5000 dólares para quienes retiren el césped y lo sustituyan por un jardín diseñado para utilizar menos agua.

El incentivo de Sacramento para el ahorro del agua

De acuerdo con el comunicado oficial, el programa establece un reembolso de US$2,50 por pie cuadrado para las solicitudes que sean presentadas a la administración hasta el 28 de febrero de 2027. La asistencia está dirigida a los residentes que cumplan con los requisitos establecidos por la ciudad.

Se deben utilizar plantas no invasivas y tolerantes a la sequía (de consumo de agua muy bajo a bajo) cityofsacramento,gov

A ese beneficio se suma otra ayuda de hasta US$200 para quienes necesiten asesoramiento profesional para planificar el jardín ubicado en el frente de su vivienda. La medida busca facilitar la transformación de estos espacios y acompañar las políticas municipales vinculadas con la conservación del agua.

Cuáles son los requisitos para acceder al reembolso

Según la iniciativa identificada como “grass conversion”, para que el proyecto califique para el reembolso, debe cumplir con una serie de criterios de diseño y materiales:

El requisito más importante es que se debe recibir la aprobación del personal de la ciudad antes de comenzar cualquier trabajo . Los proyectos que ya han sido completados no son elegibles para reembolso.

. Los proyectos que ya han sido completados no son elegibles para reembolso. Se deben utilizar plantas no invasivas y tolerantes a la sequía (de consumo de agua muy bajo a bajo), lo cual incluye cubiertas vegetales, arbustos y árboles.

(de consumo de agua muy bajo a bajo), lo cual incluye cubiertas vegetales, arbustos y árboles. Las plantas elegidas deben cubrir al menos el 60% del área una vez que alcancen su madurez.

una vez que alcancen su madurez. El diseño debe incluir un mínimo de cinco plantas .

. Se debe instalar un sistema de riego por goteo que cuente con un controlador inteligente certificado por EPA WaterSense, o bien no tener ningún sistema si se opta por regar a mano.

Por otro lado, la administración aclaró que no se reembolsarán los gastos destinados al césped artificial, a la mano de obra realizada por un contratista que no tenga licencia y al alquiler de equipos para remover árboles ni a la compra de herramientas. Además, los herbicidas, cartón, enmiendas de suelo, materiales para bordes o rocas grandes tampoco aplican.

Sacramento es la capital del estado de California Google Maps

Cómo participar del programa grass conversion

El proceso para solicitar y recibir el reembolso consta de las siguientes etapas:

Envíar la solicitud completa junto con fotos del césped actual, la hoja de trabajo de cobertura de plantas y el plan de diseño de jardinería (por correo postal o electrónico).

completa junto con fotos del césped actual, la hoja de trabajo de cobertura de plantas y el plan de diseño de jardinería (por correo postal o electrónico). El personal de conservación de agua de la ciudad revisará la propuesta .

. Programar y realizar una preinspección con el personal de la ciudad antes de iniciar las obras físicas.

con el personal de la ciudad antes de iniciar las obras físicas. Completar la transformación del jardín y enviar los recibos de compra y una foto del resultado dentro de los 120 días posteriores a la aprobación del proyecto.

posteriores a la aprobación del proyecto. Programar una posinspección . El personal de la ciudad revisará y verificará los recibos detallados y visitará el lugar para inspeccionar el jardín terminado.

. El personal de la ciudad revisará y verificará los recibos detallados y visitará el lugar para inspeccionar el jardín terminado. Una vez aprobado todo tras la posinspección, normalmente se recibirá el cheque de reembolso en un plazo de 12 semanas.

Sacramento combina incentivos para jardines con participación vecinal

Las autoridades locales también convocaron a los habitantes a participar en diferentes procesos de consulta. Uno de ellos está relacionado con la seguridad en los cruces con semáforos en rojo y una propuesta para incorporar un sistema automatizado de control.

Mediante una encuesta, los residentes pueden expresar su opinión sobre la posible ubicación de cámaras y plantear preocupaciones relacionadas con la circulación y la seguridad vial. La consulta forma parte de las iniciativas municipales que buscan incorporar las experiencias de quienes utilizan diariamente las calles de la ciudad.

La agenda comunitaria incluye además capacitaciones gratuitas. El personal de establecimientos de hostelería y de espacios de entretenimiento nocturno puede participar de una formación sobre naloxona, mientras que otro curso enseña en español los conceptos básicos para desplazarse en bicicleta y patinete por Sacramento.

Sacramento desarrolla un plan forestal estratégico para perservar los arboles

Nuevas consultas sobre parques, vivienda y zonificación

La ciudad también trabaja junto con California Skateparks en la renovación del parque de patinaje de Sutter’s Landing Regional Park. Los residentes y usuarios de estas instalaciones fueron invitados a responder una encuesta para aportar propuestas sobre las características que debería tener el nuevo espacio.

Otro de los procesos abiertos está vinculado con la planificación urbana. Hasta el 31 de agosto, la comunidad puede enviar comentarios sobre las propuestas de vivienda de densidad media y la actualización del código de zonificación, según el comunicado oficial.

La iniciativa busca adaptar las normas locales al Plan General 2040, aprobado en 2024, que establece las pautas para el crecimiento de Sacramento durante las próximas décadas. Entre las modificaciones analizadas aparece la posibilidad de ampliar la presencia de dúplex, tríplex, cuádruplex y conjuntos de viviendas pequeñas en distintos barrios.