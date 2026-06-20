Oficial en California: el plan millonario de Newsom para ampliar el almacenamiento de agua

El gobernador Gavin Newsom anunció una inversión de 268 millones de dólares para avanzar con las obras del Sites Reservoir, un proyecto clave para el almacenamiento de agua en el estado. Los fondos provienen de la Comisión de Agua de California y tienen como objetivo reforzar las reservas hídricas ante períodos de altas temperaturas y sequía.

El plan de Newsom para el Sites Reservoir en California

El Sites Reservoir forma parte de una estrategia hídrica impulsada por Newsom. Según detalló el comunicado de la oficina del gobernador, el proyecto busca captar agua del río Sacramento durante los períodos lluviosos para almacenarla y utilizarla en las épocas más secas.

En total, California lleva invertidos US$1360 millones en este proyecto X @GovPressOffice

La futura reserva tendrá una capacidad de 1,5 millones de acres-pie (unos 1850 millones de metros cúbicos), un volumen suficiente para abastecer a más de 4,5 millones de hogares durante un año. Con este nuevo aporte, la inversión total del estado en el proyecto asciende a US$1360 millones.

En el comunicado oficial, Newsom advirtió que el cambio climático “afecta el sistema de agua en tiempo real, con condiciones más cálidas y secas, y tormentas más intensas”. “Con estos fondos adicionales para el Sites Reservoir, extenderemos nuestra capacidad de almacenamiento”, prometió el mandatario.

La importancia de la obra hídrica para el futuro de California

Una vez finalizadas las obras, el Sites Reservoir cumplirá varias funciones en California. Además de captar y almacenar los excedentes de agua del río Sacramento, el proyecto incluirá áreas recreativas y se estima que recibirá alrededor de 187.000 visitantes al año.

El proyecto aprovechará el agua excedente del río Sacramento en épocas de inundación Unsplash

Además, el embalse suministrará agua a reservas naturales, entre ellas el Sacramento National Wildlife Refuge Complex, el Upper Butte Basin Wildlife Area y el San Luis National Wildlife Refuge.

Por último, podrá aportar hasta 200.000 acres-pie de agua (unos 247 millones de metros cúbicos) durante emergencias por sequía, al ejercer un rol de reserva estratégica para reforzar la seguridad hídrica del estado.

Las metas del plan de agua de California para 2040

La presidenta de la Comisión de Agua de California, Fern Steiner, destacó los avances del proyecto y elogió el trabajo sostenido de sus responsables para concretar la obra. Además, expresó su expectativa de que se cumplan todos los requisitos legales necesarios para liberar los fondos destinados al embalse.

El anuncio de Newsom sobre el fondo de California para incendios

Steiner recordó que el plan de agua de California establece como objetivo para 2040 incorporar 9 millones de acres-pie adicionales de capacidad de almacenamiento, conservación o gestión del agua, lo que equivale a unos 11.100 millones de metros cúbicos.

El impacto del cambio climático en el sistema hídrico de California

La necesidad de avanzar con nuevas obras de infraestructura hídrica en California responde, en gran medida, al cambio climático. Según las proyecciones estatales, el aumento de las temperaturas podría reducir en un 10% el suministro de agua para 2040.

En este contexto, el estado impulsa el Proyecto de Transporte del Delta, una iniciativa destinada a captar agua de las tormentas y trasladarla hacia las regiones con mayor demanda. De haber estado operativo este año, el sistema habría almacenado 585.000 acres-pie de agua (unos 721 millones de metros cúbicos).