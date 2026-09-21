La ley firmada por Newsom en California que promete salvar una parte de Hollywood

La industria audiovisual de California acaba de sumar nuevas herramientas para intentar mantener empleos y producciones dentro del estado. El gobernador Gavin Newsom firmó dos leyes que amplían los incentivos fiscales para el cine y la televisión y crean, por primera vez, un crédito específico para trabajos de posproducción.

Newsom amplía los créditos fiscales para cine y televisión en California

El anuncio del gobernador contempla dos cambios principales en la política de incentivos que California utiliza para atraer y conservar producciones audiovisuales.

Newsom Firmó Una Ley En Apoyo A Los Trabajadores De Hollywood

El primero establece un nuevo crédito fiscal destinado exclusivamente a tareas de posproducción. El segundo modifica el programa existente de incentivos para hacer que los créditos resulten más valiosos y, al mismo tiempo, facilitar el apoyo a producciones independientes.

Los puntos centrales de la legislación son:

Crear un crédito fiscal para trabajos de posproducción, destinado a editores, artistas de efectos visuales, músicos y otros profesionales que participan en la realización de películas y programas de televisión.

Ampliar el actual programa de créditos fiscales para cine y televisión, mediante mecanismos que incrementan el valor de los créditos a través de una mayor posibilidad de reembolso.

Apoyar a las producciones independientes, al excluir determinados créditos fiscales del límite temporal establecido para el programa a partir de 2027.

Reforzar los empleos de posproducción en California, incluyendo tareas de edición de imagen, sonido, música, efectos visuales y finalización.

El comunicado de prensa de Gavin Newsom señala que estas medidas buscan mantener la competitividad del estado y contribuir a que los creadores continúen realizando películas y series allí.

La primera de las nuevas leyes es la Assembly Bill 2319, presentada por el asambleísta Nick Schultz, demócrata de Burbank. La segunda es la Senate Bill 186, impulsada por el Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal del Senado.

La firma de la AB 2319 tuvo lugar en la Television Academy, en Hollywood, durante una visita de Newsom vinculada al impacto del programa sobre los trabajadores de la industria. En ese contexto, el gobernador también visitó al elenco y al equipo de The Pitt, una serie que recibió apoyo del programa estatal de créditos fiscales para cine y televisión.

California busca recuperar producciones y empleos de Hollywood con nuevos incentivos

En julio de 2025, California elevó de 330 millones de dólares a US$750 millones anuales el financiamiento del programa de créditos fiscales para cine y televisión. Ese cambio también permitió incorporar una mayor variedad de producciones televisivas y proyectos de animación, según informó el gobierno estatal.

El elenco de la serie The Pitt acompañó a Newsom en la firma de la nueva ley Gov.Ca.Gov

Desde aquella expansión, el gobernador anunció 170 proyectos que, según las estimaciones incluidas en el comunicado, generarían más de US$6600 millones en actividad económica y cerca de 35.000 puestos de trabajo para elencos y equipos técnicos en distintos puntos de California.

La estrategia parte de una preocupación central para el sector: mantener las producciones dentro del estado y evitar que los trabajos vinculados al entretenimiento se desplacen hacia otros lugares. La legislación recién firmada amplía ese enfoque al incorporar específicamente actividades que se realizan después del rodaje.

California crea un nuevo crédito fiscal para empleos de posproducción audiovisual

Uno de los cambios más relevantes es la creación de un incentivo fiscal independiente para la posproducción. La medida busca alcanzar una parte de la industria que incluye trabajos que se realizan después de que termina la filmación principal de una película o serie.

Gavin Newsom firmó dos leyes (Assembly Bill 2319 y Senate Bill 186) para ampliar incentivos fiscales audiovisuales y crear un crédito específico de posproducción en California Gov.Ca.Gov

El nuevo crédito contempla diferentes áreas del proceso creativo y técnico, entre ellas:

Edición de imagen.

Sonido.

Música.

Efectos visuales.

Trabajos de finalización.

Otras tareas realizadas por profesionales de posproducción.

La iniciativa también pretende que proyectos que fueron filmados fuera del estado puedan trasladar determinadas tareas de posproducción a California.

La presidenta de California Post Alliance Leadership, Marielle Abaunza, calificó la creación del incentivo como un nuevo capítulo para la fuerza laboral de posproducción del estado. En su declaración, sostuvo que la AB 2319 reconoce el papel de los profesionales que trabajan detrás de escena y afirmó que el nuevo mecanismo representa una oportunidad para miles de personas del sector.