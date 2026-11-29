La ley SB 79, que facilita la construcción de viviendas cerca del transporte público en California, entró en vigor el 1° de julio de 2026. La propuso el senador estatal Scott Wiener y la firmó el gobernador Gavin Newsom en octubre de 2025. En Los Ángeles, el Departamento de Planificación de la Ciudad preveía aplicarla de forma gradual.

Ley SB 79 en California: qué cambia para construir viviendas cerca del transporte

Según la hoja informativa de la ciudad de Los Angeles, la ley fija normas estatales según la cercanía al transporte y no solo según la zonificación local.

Busca aumentar la oferta de vivienda, apoyar las asequibles y reducir viajes al acercar la vivienda a empleos y servicios.

Alcanza a zonas unifamiliares, multifamiliares, comerciales y de industria ligera cercanas a paradas elegibles.

El 1° de julio de 2026 entró en vigor la Ley SB 79, una normativa que busca transformar la construcción habitacional en California Fotomontaje realizado con IA

Altura máxima y distancia a las paradas de transporte: niveles 1 y 2

Nivel 1 (tren pesado, tren de cercanías de muy alta frecuencia y autobús de tránsito rápido): 95 pies, unas nueve plantas, a 200 pies de la parada; 75 pies, siete plantas, a un cuarto de milla; y 65 pies, seis plantas, a media milla.

(tren pesado, tren de cercanías de muy alta frecuencia y autobús de tránsito rápido): 95 pies, unas nueve plantas, a 200 pies de la parada; 75 pies, siete plantas, a un cuarto de milla; y 65 pies, seis plantas, a media milla. Nivel 2 (tren ligero, tren de cercanías de alta frecuencia y autobuses con carril exclusivo): 85 pies, ocho plantas, a 200 pies; 65 pies, seis plantas, a un cuarto de milla; y 55 pies, cinco plantas, a media milla.

Requisitos de la ley SB 79: asequibilidad, salarios e inquilinos

Califican los proyectos de cinco o más unidades que cumplan normas de asequibilidad , laborales y de protección a inquilinos.

, laborales y de protección a inquilinos. Los que usen las alturas máximas deben pagar salarios vigentes y emplear mano de obra calificada.

Los proyectos 100 % asequibles pueden recibir altura adicional.

pueden recibir altura adicional. Quedan excluidos los hoteles y los proyectos que demuelan más de dos viviendas sujetas a control de alquiler o de precio, ocupadas en los últimos siete años.

La ley SB 79 de California ya rige y permite construir de cinco a nueve plantas cerca del transporte público, con requisitos de asequibilidad e inquilinos Gobierno de California

Aplicación de la SB 79 en Los Ángeles: ordenanzas y calendario

El 24 de marzo de 2026, el Concejo Municipal instruyó preparar dos ordenanzas para una implementación gradual .

. La modelación preliminar indica que cerca del 88 % de los sitios calificaría para ese esquema gradual y cerca del 12 % quedaría sujeto a la ley de inmediato, en julio.

La Comisión de Planificación de la Ciudad iba a considerar las ordenanzas el 14 de mayo de 2026, en audiencia pública.

Para tener en cuenta con la ley que ya se aplica en California

La ley aplica a sitios zonificados para uso residencial , dentro de cierta distancia de una parada elegible.

, dentro de cierta distancia de una parada elegible. Los proyectos deben cumplir las ordenanzas locales de demolición y contra el desplazamiento de inquilinos.

El máximo de 95 pies corresponde a sitios a 200 pies de una parada de nivel 1. El número de plantas es aproximado.

Para consultas sobre Los Ángeles, la ciudad habilitó el correo planning.sb79@lacity.org.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.