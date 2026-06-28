Es oficial: los condados en California en los que subirá el salario mínimo a partir del 1 de julio

Desde el 1° de julio, algunos trabajadores de California recibirán un monto mayor al salario mínimo estatal de 16,90 dólares por hora. Estas actualizaciones se aplicarán en algunas ciudades ubicadas en cuatro condados del estado.

¿En qué condados de California sube el salario mínimo desde el 1 de julio?

Los aumentos se producirán en los condados de Alameda County, Los Angeles County, Santa Clara County y San Francisco County, explica el Labor Center. La suba no aplica a todas las ciudades de esos condados.

Las ciudades pueden fijar pisos salariales superiores al mínimo estatal o federal Freepick

En Alameda County, cuatro ciudades con ordenanzas propias tendrán nuevos pisos salariales desde el 1° de julio:

Alameda: US$17,76 por hora.

Berkeley: US$19,61 por hora.

Emeryville: US$20,34 por hora.

Fremont: US$18,05 por hora.

En Los Angeles County la suba alcanza tanto a las áreas no incorporadas como a cuatro ciudades:

Los Angeles County no incorporado: US$18,47 por hora.

Los Angeles: US$18,42 por hora.

Malibu: US$17,91 por hora.

Pasadena: US$18,57 por hora.

Santa Monica: US$18,47 por hora.

En Santa Clara County, el cambio de julio se concentra en Milpitas, donde el salario mínimo local será de US$18,50 por hora. En San Francisco County, la nueva tarifa regirá en San Francisco, con un piso de US$19,61 por hora.

El salario mínimo estatal funciona como piso general

California tiene una tarifa mínima básica de US$16,90 por hora. Ese monto se ajusta cada año mediante una fórmula establecida por el estado. Sin embargo, el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés) explica que la regla estatal convive con normas federales y ordenanzas locales.

Cuando existe más de una regulación aplicable, el empleador debe cumplir el estándar más estricto, es decir, el que resulte más beneficioso para el trabajador.

Alameda, Los Angeles, Santa Clara y San Francisco concentran las subas salariales de mitad de año Fotomontaje realizado con IA (Magnific

Por eso, si una ciudad o un condado adopta un salario mínimo superior al estatal o federal, corresponde aplicar la tarifa local. Esa obligación rige para los empleados que trabajan dentro de esa jurisdicción.

¿Qué otras localidades tienen tarifas vigentes desde enero?

Otras ciudades y áreas locales de California modificaron su piso salarial el 1 de enero. Entre esas jurisdicciones figuran:

Belmont: US$18,95 por hora.

Burlingame: US$17,86 por hora.

Cupertino: US$18,70 por hora.

Daly City: US$17,50 por hora.

East Palo Alto: US$17,90 por hora.

El Cerrito: US$18,82 por hora.

Foster City: US$17,85 por hora.

Half Moon Bay: US$17,91 por hora.

Los Altos: US$18,70 por hora.

Menlo Park: US$17,55 por hora.

Mountain View: US$19,70 por hora.

Oakland: US$17,34 por hora.

Palo Alto: US$18,70 por hora.

Petaluma: US$18,31 por hora.

Redwood City: US$18,65 por hora.

Richmond: US$19,18 por hora.

San Carlos: US$17,75 por hora.

San Diego: US$17,75 por hora.

San Jose: US$18,45 por hora.

San Mateo: US$18,60 por hora.

San Mateo County no incorporado: US$17,95 por hora.

Santa Clara: US$18,70 por hora.

Santa Rosa: US$18,21 por hora.

South San Francisco: US$18,15 por hora.

Sunnyvale: US$19,50 por hora.

West Hollywood: US$20,25 por hora.

Las reglas aplicadas sobre el salario mínimo

El salario mínimo en California es una obligación del empleador y no puede ser renunciado mediante un acuerdo con el trabajador. Tampoco puede quedar sin efecto por convenios colectivos, ya que la ley exige cumplir con ese piso de pago.

La tarifa se aplica por igual a adultos y menores de edad. Además, las propinas no pueden usarse para cubrir parte del salario mínimo por hora, y los empleadores deben cumplir con ese monto aunque tengan un solo trabajador, salvo que exista una exención específica.

¿Quiénes pueden quedar exceptuados del salario mínimo en California?

El DIR enumera algunas excepciones a la obligación de pagar el salario mínimo. Entre ellas, figuran estos casos: