El shopping más grande de California queda a menos de una hora de Los Ángeles y es ideal para escapar del calor en verano

El centro comercial South Coast Plaza es el shopping más grande de California y de toda la costa oeste de Estados Unidos. El complejo ubicado en Costa Mesa, a 40 minutos de Los Ángeles, reúne más de 250 boutiques, restaurantes y espacios culturales dentro de una infraestructura cerrada y climatizada de 2,8 millones de pies cuadrados (aproximadamente 260.000 metros cuadrados).

Qué tiendas y marcas hay en el South Coast Plaza

El centro comercial reúne locales de moda, joyería y relojería distribuidos en los distintos niveles del predio. Además, cuenta con tiendas emblemáticas de varias marcas internacionales de lujo.

El complejo de Costa Mesa concentra más de 250 boutiques y espacios culturales

Entre las marcas internacionales mencionadas en el sitio web del establecimiento aparecen:

Gucci

Prada

Dior

Cartier

Rolex

Tiffany & Co.

Chanel

Hermès

Louis Vuitton

El South Coast Plaza además informó nuevas aperturas y locales dentro del complejo, entre ellos Harry Winston, Bottega Veneta, Manolo Blahnik, Skims, Zara Man y Pura Vida Miami.

El establecimiento, ubicado en 3333 Bristol Street, ofrece estacionamiento gratuito en distintas áreas y servicio de valet parking pago en accesos específicos. Funciona con los siguientes horarios:

Lunes a jueves: de 10 hs a 20 hs

Viernes y sábados: de 10 hs a 21 hs

Domingos: de 11 hs a 19 hs

Según detalló Secret Los Angeles, el complejo se presenta como una opción ideal para el verano porque está completamente bajo techo y se encuentra climatizado, lo que permite recorrer tiendas, restaurantes y espacios culturales sin exponerse a las altas temperaturas.

El terreno del South Coast Plaza perteneció originalmente a una plantación de habas Google Maps

La historia detrás del shopping más grande de California

El terreno donde actualmente funciona el complejo pertenecía originalmente a una plantación de habas. El desarrollo del proyecto comenzó con la familia Segerstrom, inmigrantes suecos que llegaron al condado de Orange en 1898.

South Coast Plaza abrió sus puertas el 15 de marzo de 1967 con un diseño de la firma Gruen Associates. En sus primeros años, el centro comercial tuvo como tiendas principales a Sears y May Company.

Durante las décadas de los ‘70 y ’80, la familia propietaria impulsó una estrategia orientada al mercado de lujo. En ese período incorporó marcas europeas de alta moda y abrió la primera sucursal de Nordstrom fuera del noroeste del Pacífico en 1978.

Actualmente, el complejo continúa bajo propiedad privada de los Segerstrom y compite con otros destinos comerciales reconocidos como Rodeo Drive y Fifth Avenue.

El South Coast Plaza ofrece estacionamiento gratuito y servicio de valet parking Google Maps

Los restaurantes y la gastronomía del South Coast Plaza

Este centro comercial también reúne más de 30 propuestas gastronómicas. Entre ellas se destacan opciones que van desde restaurantes casuales hasta espacios de alta cocina.

Algunos de estos son:

Din Tai Fung , especializado en dumplings y noodles.

, especializado en dumplings y noodles. Knife Pleat , restaurante francés contemporáneo con estrella Michelin dirigido por el chef Tony Esnault.

, restaurante francés contemporáneo con estrella Michelin dirigido por el chef Tony Esnault. Vox Kitchen & Bar, orientado a cocina de fusión panasiática y peruano-china.

Uno de los elementos distintivos del complejo es su integración con instituciones culturales del condado de Orange. Un puente peatonal conecta el South Coast Plaza con el Segerstrom Center for the Arts y con el Orange County Museum of Art (OCMA).

Según destacó Secret Los Angeles, esa conexión permite combinar compras, gastronomía y recorridos vinculados al arte contemporáneo dentro de una misma visita.