Falta la firma de Newsom: la ley que prevé indemnizaciones por US$10.000 por arrestos de inmigrantes en tribunales

La propuesta de la ley SB 873, denominada Courthouses: privilege from civil arrest, establece nuevas protecciones para los migrantes que concurren a los tribunales de California para participar en procedimientos legales. El proyecto fue enviado para la firma del gobernador Gavin Newsom el 4 de septiembre y todavía espera una decisión.

Qué establece la SB 873 sobre los tribunales de California

La iniciativa busca evitar que una persona sea detenida por una supuesta infracción de carácter civil mientras se encuentra dentro de una sede judicial o mientras se desplaza hacia ella o regresa de allí.

Entre los casos que podrían quedar alcanzados por esta disposición se encuentran las detenciones migratorias.

La nueva ley de California establece que nadie puede ser detenido por asuntos civiles mientras viaja hacia, permanece en o regresa de un tribunal Imagen creada con IA

El texto legislativo establece que si alguien es detenido en esas circunstancias pese a encontrarse en una actividad legal, podría configurarse un caso de encarcelamiento ilegal o arresto falso.

La persona afectada podría reclamar los daños correspondientes y una compensación fijada por ley de hasta 10.000 dólares, además de los costos judiciales y honorarios razonables de abogados si obtiene un fallo favorable.

La protección prevista por la iniciativa no se limita al interior del edificio donde funcionan los tribunales. La definición contempla las instalaciones judiciales y también determinados espacios ubicados alrededor de ellas.

El proyecto incluye las aceras, áreas verdes y calles que rodean directamente las instalaciones judiciales. También incorpora las vías públicas ubicadas dentro de un radio de 1000 pies (304 metros) de los edificios alcanzados por la norma.

De esta manera, la protección busca abarcar el desplazamiento de las personas antes y después de una comparecencia judicial.

La iniciativa considera como actividad legal no solo la participación directa en un proceso, sino también determinadas tareas de acompañamiento y asistencia.

Quiénes quedarían protegidos por la ley de California

Además de quienes concurran a tribunales por un caso, el proyecto contempla a las personas que acompañen, apoyen o asistan a una parte, un testigo, un posible testigo o una víctima. La lista incluye:

Cónyuges

Parejas de hecho

Personas comprometidas o en una relación de noviazgo

Padres biológicos, adoptivos, de crianza y padrastros

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También quedan contemplados los menores y otras personas dependientes bajo el cuidado de quien debe acudir al tribunal. La iniciativa incluye a intérpretes, traductores y personas que colaboren con la lectura o el llenado de formularios y otros documentos judiciales.

La protección alcanza además a quienes proporcionen asistencia médica o social, gestores de casos, trabajadores sociales, defensores de víctimas de violencia doméstica o agresión sexual y personas encargadas de transportar a las partes o testigos.

El texto aclara que esta enumeración no es exclusiva y presume que quien viaja hacia un tribunal, permanece allí o regresa, realiza una actividad legítima.

Qué ocurre si se produce un arresto civil, según la SB 873 de California

La SB 873 establece que el personal de seguridad de los tribunales deberá actuar bajo un protocolo específico cuando detecte a agentes del orden público que ingresen en funciones oficiales.

Deberá solicitarles su identificación, conocer el motivo de su presencia y pedir una copia de la orden judicial correspondiente.

El proyecto de ley se encuentra bajo la consideración de Gavin Newsom para ser firmado o vetado Facebook Governor Gavin Newsom

Cuando la persona afectada tenga representación legal, los agentes deberán permitir que su abogado examine la orden.

El objetivo de esta disposición es determinar si existe una autorización judicial válida antes de que se produzca una detención.

La iniciativa contempla una excepción principal: la prohibición no se aplicaría cuando el arresto se realice en cumplimiento de una orden judicial válida emitida por un juez.

También establece que los tribunales, funcionarios judiciales y empleados de las cortes, incluido el personal de seguridad, no podrán ser demandados bajo estas disposiciones cuando actúen legalmente para preservar la seguridad y el orden.

La SB 873 de California espera la firma de Newsom para convertirse en ley

El proyecto completó su recorrido legislativo en California. La Asamblea lo aprobó el 25 de agosto y el Senado aceptó las modificaciones finales el 28 de agosto, con 30 votos a favor y diez en contra.

Luego, el texto fue impreso y certificado para su presentación al gobernador. Newsom recibió formalmente la propuesta el 4 de septiembre.

Desde entonces, el proyecto permanece a la espera de una decisión ejecutiva. El gobernador puede firmarlo o vetarlo dentro del período correspondiente.