Gavin Newsom, gobernador de California: “El ICE se ha convertido en la policía personal y sin ley del presidente”

Gavin Newsom, gobernador de California, acusó al presidente Donald Trump de utilizar a las agencias federales de inmigración como su “policía personal”. Además, recientemente el mandatario regional pidió más controles sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y denunció un patrón de persecución política en su contra.

ICE en aeropuertos de EE.UU.: por qué Gavin Newsom cuestionó el despliegue ordenado por Trump

El origen de este enfrentamiento público ocurrió a fines de marzo de 2026, cuando el gobierno federal ordenó una movilización de oficiales en las terminales aéreas de EE.UU.

En esa oportunidad, la administración Trump dispuso el despliegue de cientos de agentes del ICE para auxiliar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) debido al prolongado cierre parcial del gobierno federal, que había provocado graves problemas de personal en la agencia.

El mensaje de Gavin Newsom donde acusa al ICE de ser la "policía personal" de Donald Trump Captura de pantalla de X @GovPressOffice

Ante esta medida, la oficina de prensa de Newsom reaccionó en la red social X y afirmó que el ICE “se ha convertido en la fuerza policial personal, sin ley y mal entrenada del presidente, desplegada para servir a su agenda —no a la ley—”.

Gavin Newsom exige más controles al ICE e identificación clara para los agentes federales

El mandatario californiano continuó sus reclamos públicos en las redes sociales para exigir límites claros al accionar de los agentes. En ese marco, también en marzo, insistió en que las agencias federales deben responder ante la ley con la misma rigurosidad que los cuerpos policiales locales.

En su cuenta oficial de X, Newsom escribió un mensaje directo sobre la necesidad de establecer regulaciones estrictas para estos funcionarios federales.

El político demócrata publicó: “Los agentes de ICE de Trump necesitan ser controlados y sometidos a los mismos estándares que cualquier otra agencia de aplicación de la ley”.

El mensaje donde Newosm pide más control para el ICE y sus agentes Captura de pantalla de X @CAgovernor

Para el líder del Estado Dorado, la falta de controles externos sobre estos efectivos migratorios implica un peligro para las garantías individuales.

Por ello, el gobernador concluyó su postura con otra frase, donde advierte que “la rendición de cuentas federal y la identificación clara no deberían ser opcionales”.

Los documentos judiciales que Newsom utiliza para acusar a la administración Trump de persecución política

La tensión entre ambos gobiernos alcanzó un punto crítico en julio, con la difusión de nuevos documentos judiciales de un tribunal de distrito. Bajo ese contexto, Newsom emitió un comunicado el 29 de julio de 2026 para denunciar una campaña de persecución dirigida desde la Casa Blanca.

El gobernador acusó a la administración de Trump de utilizar a los oficiales federales de inmigración como un arma de propaganda partidista en territorio californiano.

Según los argumentos que brindó en el reporte, los registros judiciales confirman que agentes federales ejecutaron una redada de inmigración el 14 de agosto de 2025 muy cerca de un acto político del gobernador.

Newsom denuncia que ha sido incluido en una lista negra de Trump

Además, menciona que la información interna de los propios agentes revela que sus superiores los retiraron de sus tareas ordinarias de seguridad para realizar este operativo mediático. En ese marco, Newsom calificó esta maniobra como una estrategia “típica de una dictadura” y exigió que cese la manipulación política de la seguridad pública.

“El gobierno federal jamás debería utilizarse como arma contra los opositores políticos ni sus familias. Esto constituye un abuso de poder, y todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política, deberían estar profundamente preocupados”, declaró Newsom.