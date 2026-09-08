Adiós, Gavin Newsom: actualizaciones recientes de las encuestas en California y quién va ganando la gobernación en 2026

La carrera por la gobernación de California en 2026 entra en una nueva etapa con el demócrata Xavier Becerra al frente de las últimas encuestas frente al republicano Steve Hilton. La elección general definirá al sucesor de Gavin Newsom, quien cumple su segundo mandato y no puede aspirar a un tercero.

Becerra lidera las encuestas de California

El sondeo más reciente corresponde al Institute of Governmental Studies de la Universidad de California en Berkeley entre el 3 y el 9 de agosto, en asociación con Los Angeles Times. Entre 2310 potenciales votantes, Becerra obtuvo el 55% de la intención de voto frente al 37% de Hilton, una ventaja de 18 puntos.

La medición mostró una ventaja mayor para el demócrata que la registrada por Berkeley IGS en mayo. En ese sondeo, realizado entre el 19 y el 24 de mayo sobre 8578 votantes registrados, Becerra tenía el 52% frente al 31% del republicano, una diferencia de 21 puntos.

El Public Policy Institute of California también ubicó a Becerra por delante en su encuesta realizada entre el 29 de junio y el 6 de julio con 1003 votantes probables. El demócrata alcanzó el 61%, mientras que Hilton obtuvo el 36%, una brecha de 25 puntos.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Otra medición de Kreate Strategies, realizada entre el 13 y el 17 de junio con 900 votantes registrados, arrojó el 58% para Becerra y el 33% para Hilton, también con una diferencia de 25 puntos.

Los números disponibles muestran que Becerra mantiene una ventaja amplia en las principales encuestas de la elección general, aunque el margen cambia según el instituto y la fecha del trabajo.

Becerra y Hilton, los candidatos para suceder a Newsom

Becerra y Hilton llegaron a la elección general después de superar las primarias de junio. El sistema de California establece que los dos candidatos más votados, sin importar su afiliación partidaria, avanzan a la elección general.

Aunque en algún momento la cantidad de precandidatos demócratas amenazó con dispersar el voto oficialista y beneficiar a los republicanos, finalmente ambos partidos tienen su candidato en los comicios generales.

Xavier Becerra lidera los últimos sondeos para convertirse en el próximo gobernador de California frente a Steve Hilton Fotomontaje editado con IA

El resultado dejó fuera de la carrera a figuras que habían tenido protagonismo durante las primarias, entre ellas el multimillonario demócrata Tom Steyer y Chad Bianco, entonces sheriff del condado de Riverside.

Newsom no pudo presentarse para estas elecciones porque la Constitución de California establece que ningún gobernador puede ejercer durante más de dos mandatos. El 4 de enero de 2027, el demócrata dejará el cargo a su sucesor.

Cuándo son las elecciones para gobernador de California

Los votantes de California elegirán al próximo gobernador el martes 3 de noviembre. La Secretaría de Estado estableció además que los condados comenzarán a enviar las boletas por correo a los votantes a partir del 5 de octubre, mientras que las primeras boletas destinadas a militares y ciudadanos en el extranjero pueden haber comenzado a enviarse el 4 de septiembre.

La elección de 2026 definirá al sucesor de Gavin Newsom al frente del gobierno de California Nate Billings - FR171660 AP

Antes de la votación habrá un enfrentamiento televisado entre los dos candidatos. Becerra y Hilton debatirán el 30 de septiembre en los estudios de CNN en Burbank, en un encuentro de una hora que será moderado por Jake Tapper y Dana Bash.

El encuentro se realizará pocos días antes de que los condados comiencen a enviar las boletas a los votantes de todo el estado. De acuerdo con Los Angeles Times, entre los temas que estarán en discusión figuran: