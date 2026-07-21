Freno al ICE: el operativo migratorio frustrado por la comunidad en un supermercado de California

Activistas y clientes frenaron el pasado domingo 19 de julio un operativo migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el supermercado mexicano Manolo’s, en El Cajón, California. Tras la redada, los agentes federales se retiraron sin concretar ninguna detención.

Así comenzó el operativo del ICE en un supermercado de El Cajón

Antes de las 11 hs (hora local), Reyna Campos recibió una llamada que le advirtió sobre la presencia de agentes migratorios en la zona.

La activista forma parte de la Red de Respuesta Rápida de San Diego y se dirigió al establecimiento para comprobar la situación, informó N+ Univision California.

El procedimiento terminó sin detenciones

Campos relató que ella y otros integrantes de la organización se encontraban “patrullando” cerca de la tienda de Manolo’s. Cuando observaron a los agentes, utilizaron silbatos para avisar a quienes estaban en el lugar y pedirles que se resguardaran.

Clientes forman una valla humana y obligan al ICE a retirarse

Los funcionarios federales intentaron entrar sin mostrar una orden judicial. Pese a la advertencia generada por los silbatos, los agentes consiguieron acceder al local. Las personas que se encontraban dentro se colocaron en la puerta y reclamaron que el ICE se retirara.

Campos explicó que, como los agentes “no estaban haciendo caso de salirse”, los clientes formaron “una valla humana” que los obligó a abandonar el comercio.

La activista consideró que esa reacción evitó una posible detención. El procedimiento concluyó cuando los miembros del organismo federal salieron de Manolo’s.

Los clientes formaron una valla humana y obligaron a los agentes a retirarse yelp

Adriana Jasso, coordinadora del Comité de Amigos Americanos San Diego, calificó como adecuada la respuesta de las personas presentes. Destacó que preguntaran por “la orden de cateo” y “la orden de entrar” antes de exigir la salida de los agentes.

Jasso también valoró que algunos testigos registraran el procedimiento. La coordinadora consideró importante que miembros de la comunidad decidieran grabar lo que ocurría dentro del establecimiento.

Nuevos reportes sobre presencia del ICE generan temor en San Diego

Campos aseguró que el 20 de julio volvió a registrarse presencia del ICE en el área. Sin embargo, sostuvo que el episodio no quedó documentado porque las personas temían tomar fotografías.

La integrante de la Red de Respuesta Rápida atribuyó ese temor a la conducta del personal migratorio, al que calificó de “agresivo”.

Además, afirmó que los agentes “están asesinando a muchas personas”. El personal de Manolo’s no respondió a la solicitud de una declaración sobre lo ocurrido que realizó N+ Univision.

Qué derechos tienen los trabajadores ante un operativo del ICE

Los agentes del ICE pueden ingresar sin autorización a las áreas públicas de un negocio, como el estacionamiento, el vestíbulo, la sala de espera o el comedor de un restaurante, explica una guía del National Employment Law Project y el National Immigration Law Center.

Para ingresar a sectores privados, los agentes necesitan permiso o una orden judicial ICE

Para acceder a una zona privada necesitan el permiso del empleador o una orden judicial firmada por un juez. El documento debe identificar en la parte superior a un tribunal federal o estatal.

Una orden administrativa de los formularios I-200 o I-205, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no autoriza el ingreso sin consentimiento. Durante el procedimiento, las organizaciones recomiendan:

Mantener la calma y no correr hacia las salidas.

Pedir una copia de la orden judicial, leerla y verificar que los agentes respeten las áreas y acciones autorizadas.

No ayudar al ICE a separar a los trabajadores por nacionalidad o estatus migratorio.

Recordar que los empleados pueden permanecer en silencio, solicitar un abogado y negarse a entregar documentos de identidad.

Grabar o fotografiar el operativo.

Anotar después cuántos funcionarios participaron, cómo estaban vestidos y armados, qué hicieron y si maltrataron a alguien.

Si un trabajador resulta arrestado, el empleador puede preguntar a qué lugar será trasladado para que sus familiares y su abogado puedan localizarlo. También corresponde informar lo sucedido al sindicato de los empleados.