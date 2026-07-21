Fuerte avance del ICE en julio: un mes que puede ser récord en detenciones, con operativos en lugares de trabajo

Las detenciones migratorias en Estados Unidos registraron una gran aceleración durante julio y las proyecciones indican que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cerrará el mes con la cifra más alta desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. El incremento coincide con una estrategia impulsada por la Casa Blanca para ampliar las deportaciones y reforzar los controles migratorios en todo ese país.

Julio apunta a ser el mes con más arrestos del ICE en el segundo mandato de Trump

Según datos de detención de la entidad compartidos con el Congreso y revisados por The Washington Post, la agencia arrestó en promedio a más de 1.400 personas por día durante los primeros 12 días de julio, el nivel más alto registrado hasta ahora durante la actual administración.

De acuerdo con expertos de The Washington Post, el presidente Donald Trump busca acelerar las deportaciones y avanzar hacia el objetivo de expulsar a un millón de inmigrantes indocumentados por año.

Los registros muestran que durante juniomás de 39.500 personas fueron arrestadas y trasladadas a centros de detención. Esa cifra ya había superado el máximo anterior registrado en diciembre de 2025.

Sin embargo, el ritmo observado durante julio sugiere que ese récord podría quedar atrás. Si la tendencia se mantiene hasta fin de mes, la agencia alcanzaría un nuevo máximo mensual desde el regreso de Trump al poder.

Además, funcionarios federales señalaron que la agencia logró superar los 2.000 arrestos diarios en varias jornadas, una meta que había sido fijada internamente para incrementar los resultados operativos.

Qué explica el aumento de las detenciones migratorias en EE.UU.

El crecimiento de las cifras coincide con una política más fuerte de control migratorio impulsada por la administración republicana durante los últimos meses.

Cabe destacar que las acciones del ICE se expandieron en distintos estados e incluyen operativos en lugares de trabajo, investigaciones específicas y procedimientos coordinados con otras agencias federales.

Los operativos del ICE crecieron en julio NYP

Según The Washington Post, las capturas aumentaron más del 40% en comparación con el mismo período del año pasado, una diferencia que refleja el endurecimiento de las medidas migratorias aplicadas por el gobierno federal.

Desde la Casa Blanca sostienen que estas acciones buscan fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Por su parte, organizaciones defensoras de los inmigrantes cuestionan el incremento de los operativos y advierten sobre sus consecuencias en comunidades de todo EE.UU.

El impacto de las políticas del ICE en la vida diaria de los trabajadores indocumentados suma un nuevo capítulo Fotomontaje editado con IA

Los incidentes con el ICE que marcaron las últimas semanas

El incremento de las operaciones migratorias también coincidió con varios episodios que generaron controversia. Uno de los casos ocurrió el 7 de julio en Texas, cuando Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que había vivido durante más de 30 años en Estados Unidos y no tenía antecedentes penales, murió tras recibir disparos durante un operativo migratorio mientras conducía hacia su trabajo. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconoció que no era la persona que los agentes buscaban.

Velas encendidas durante una vigila en honor de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano abatido a tiros el día anterior por un agente de inmigración, el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston Mark Felix - FR172400 AP

Días después, el 13 de julio en Biddeford, Maine, falleció Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años que fue baleado durante otra intervención de la agencia migratoria.

A esos hechos se sumó un tercer episodio registrado en Florida, donde un hombre murió después de ser atropellado por un camión mientras intentaba escapar de agentes federales.