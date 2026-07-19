Noticias de Nueva York hoy: confirman operativos con el ICE por el partido de Argentina vs. España en Nueva Jersey

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, estará acompañada por un amplio despliegue de seguridad coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y distintas agencias federales, estatales y locales. En los días previos al encuentro, funcionarios estadounidenses confirmaron que el ICE forma parte del operativo, aunque remarcaron que su función principal está vinculada a la protección del evento.

ICE en la final del Mundial 2026: qué función tendrá en Nueva Jersey

En una entrevista con CBS News, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Mundial 2026 responde a las funciones habituales que desempeña la agencia en grandes acontecimientos deportivos celebrados en Estados Unidos.

Markwayne Mullin detalló el rol de la TSA durante el Mundial 2026

Mullin sostuvo que el organismo participa en tareas relacionadas con el cumplimiento de las leyes aduaneras y la detección de delitos como la venta de entradas falsas, mercancía falsificada y otros ilícitos que suelen aparecer alrededor de espectáculos de gran convocatoria.

También señaló que los agentes pueden actuar cuando identifiquen personas buscadas por delitos graves, individuos vinculados al narcotráfico o sospechosos incluidos en bases de datos internacionales como las de Interpol.

El funcionario aclaró que el organismo no acude a los partidos “para salir a detener masivamente a personas”, aunque remarcó que el ICE nunca deja de cumplir su misión legal.

En ese sentido, afirmó que el organismo actuará cuando detecte objetivos considerados de alta peligrosidad, pero dejó en claro que esa no constituye la finalidad principal de su despliegue durante la competencia.

España vs. Argentina: cómo será el despliegue federal para la final

Durante una entrevista concedida posteriormente a Fox News, Mullin destacó que el esquema de seguridad desplegado durante el torneo funcionó de manera coordinada entre agencias federales, fuerzas estatales y autoridades locales.

Argentina nuevamente en la final

El secretario aseguró que la cooperación con ciudades gobernadas por administraciones demócratas, como Seattle y Los Ángeles, fue “absolutamente increíble”, pese a las diferencias políticas existentes en otros temas.

Según explicó, el objetivo común fue garantizar que millones de aficionados disfruten del campeonato en un ambiente seguro.

El funcionario también indicó que gran parte del trabajo de seguridad se desarrolla de forma discreta. Explicó que muchas de las tareas se realizan fuera de la vista del público porque la intención es que los visitantes no perciban un ambiente militarizado alrededor de los estadios.

En sus declaraciones, Mullin sostuvo que existen efectivos desplegados tanto dentro como fuera de los recintos deportivos y destacó que participan agentes federales, policías estatales y cuerpos locales, que trabajan de manera conjunta para proteger a los asistentes durante toda la competencia.

ICE en Nueva Jersey: qué intervenciones realizó durante el Mundial 2026

Un análisis publicado por Politico señala que muchos de los temores expresados antes del inicio del campeonato respecto de posibles operativos migratorios visibles en los estadios no se materializaron.

Político sostiene que, conforme avanzó el torneo, el ICE mantuvo un perfil bajo en las sedes mundialistas y concentró buena parte de su trabajo en investigaciones relacionadas con falsificación de productos, tráfico de personas y otras actividades delictivas desarrolladas en coordinación con distintas agencias policiales.

Incluso legisladores demócratas reconocieron públicamente esa estrategia. La congresista Nellie Pou, cuyo distrito incluye la zona del MetLife Stadium, sede de la final, afirmó que no había recibido reportes importantes sobre incidentes vinculados con actuaciones del ICE durante los partidos y consideró positiva esa situación.

El mismo informe destaca que otras dependencias del DHS, como Customs and Border Protection, el Federal Protective Service y la Guardia Costera, participaron en tareas de seguridad complementarias, entre ellas la vigilancia del espacio aéreo cercano a los estadios para detectar drones no autorizados.

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Argentina vs. España: horario de la final del Mundial 2026 en EE.UU.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará el 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva Jersey.

Los horarios correspondientes a cada zona son los siguientes:

Hora del Este de Estados Unidos (ET): 15.00 hs .

15.00 hs . Hora Central de Estados Unidos (CT): 14.00 hs.

14.00 hs. Hora de la Montaña de Estados Unidos (MT): 13.00 hs.

13.00 hs. Hora del Pacífico de Estados Unidos (PT): 12.00 hs.

El encuentro corresponde al partido número 104 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y definirá al nuevo campeón del mundo en territorio estadounidense.