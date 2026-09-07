Gavin Newsom al límite: el gobernador se mostró como copiloto en un desafío de alta velocidad

El gobernador de California, Gavin Newsom, ocupó el asiento del acompañante durante un ejercicio de conducción de alta velocidad. La escena ocurrió en una academia de formación de la Patrulla de Caminos (CHP, por sus siglas en inglés), donde el mandatario participó junto a un instructor en una prueba diseñada para mostrar parte del entrenamiento que reciben los futuros agentes.

Newsom fue copiloto durante una prueba de conducción de la CHP

La visita se realizó el 1° de septiembre en la academia de la CHP, ubicada en West Sacramento. Allí, Newsom se reunió con los cadetes de la promoción que se prepara para graduarse durante el otoño boreal y conoció de cerca las distintas instancias de preparación de quienes serán los próximos integrantes de la fuerza.

Newsom Participó De Un Entrenamiento Con La CHP

En medio de esa recorrida, el gobernador también participó de uno de los ejercicios prácticos de conducción. El material difundido sobre la actividad lo muestra como copiloto de un instructor de la CHP durante un recorrido de alta velocidad.

Durante el ejercicio, Newsom recibió indicaciones del instructor mientras este avanzaba por el circuito. La demostración incluyó el acompañamiento y la supervisión propios de una instancia de capacitación.

La Patrulla de Caminos de California sumará 400 nuevos oficiales

De acuerdo con el comunicado de prensa oficial, cerca de 400 cadetes tienen previsto graduarse de la academia durante 2026. Con esa nueva promoción, el número total de la CHP que completaron su formación desde que el mandatario demócrata asumió superará los 2900.

El comunicado de prensa de la oficina del gobernador señaló que la visita tuvo como objetivo destacar la inversión sostenida del Estado Dorado en la CHP y el papel de la próxima generación de oficiales en las tareas de seguridad.

La demostración se llevó a cabo el 1° de septiembre de 2026 en las instalaciones de la Patrulla de Caminos de California en West Sacramento Gov.Ca.Gov

En su declaración incluida en el comunicado oficial, Newsom sostuvo que el funcionamiento de la seguridad depende de las personas que deciden incorporarse a las fuerzas y presentó a los cadetes como la próxima generación de oficiales de la patrulla estatal.

El demócrata agregó que los resultados ya pueden observarse en los principales indicadores delictivos. “Tenemos la tasa de homicidios más baja de la historia del estado”, señaló.

California busca mayor coordinación entre la CHP y otras fuerzas policiales

La estrategia estatal también contempla una mayor coordinación entre la CHP y los departamentos locales, con equipos e investigadores destinados a enfrentar delitos específicos y actuar en zonas donde las autoridades identifican mayores desafíos. La expansión de los equipos hacia seis regiones forma parte de ese esquema.

Durante su visita, Newsom recorrió el predio y dialogó con los cadetes de la promoción que se graduará en el otoño boreal Gov.Ca.Gov

El gobierno de California sostiene que estas medidas contribuyeron a una mejora general de los indicadores durante 2025. Según el comunicado de la oficina de Newsom, todas las categorías principales de delitos registraron descensos ese año, entre ellas los homicidios, los robos, los crímenes contra la propiedad, el robo de vehículos y otros hechos violentos.

El dato más destacado por la administración estatal fue el de los homicidios. La tasa cayó hasta 3,5 por cada 100.000 habitantes en 2025, el nivel más bajo desde que comenzaron los registros estatales en 1966, de acuerdo con el comunicado oficial.