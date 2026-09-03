Gavin Newsom, gobernador de California: “¡Enciérrenlos! ¡Defendamos la democracia!”

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó un mensaje contra los funcionarios de la administración de Donald Trump a raíz de las acusaciones de que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) continuó con el desarrollo de un sistema destinado a supervisar el voto por correo pese a distintas órdenes judiciales que buscaban frenar partes de ese plan.

Gavin Newsom pide prisión tras las acusaciones contra el USPS por el voto por correo

La declaración de Gavin Newsom apareció el pasado 1° de septiembre en su cuenta de X, en respuesta a una publicación de The New York Times sobre un informe presentado por un denunciante dentro del Servicio Postal.

El mandatario estatal publicó el pasado 1 de septiembre en su cuenta de X la frase: "¡Enciérrenlos! ¡Defendamos la democracia!" X de Newsom

El gobernador escribió: “Desafiar las órdenes judiciales para interferir en las elecciones debería conllevar pena de prisión. ¡Enciérrenlos! ¡Defendamos la democracia!”.

La frase fue publicada directamente como reacción a la información difundida por The New York Times, que había informado sobre las acusaciones de un funcionario del Servicio Postal acerca de la continuidad de determinados trabajos vinculados con un nuevo sistema federal para el voto por correo.

Por qué California ocupa un lugar clave en la disputa por las boletas por correo

En California, el sistema electoral contempla el envío de boletas por correo a todos los votantes. El estado aparece mencionado en el informe debido a que cualquier modificación sustancial de las reglas federales relacionadas con el correo electoral podría tener consecuencias relevantes sobre una jurisdicción donde el voto por correspondencia tiene un papel central.

La declaración de Newsom respondió a una investigación de The New York Times sobre un denunciante que acusó al USPS de desafiar órdenes judiciales Fotomontaje editado con IA

Según The New York Times, California también será uno de los territorios especialmente importantes para las estrategias demócratas destinadas a recuperar el control de la Cámara de Representantes.

El periódico señaló que los comicios estatales y federales que se desarrollarán en noviembre estarán atravesados por una serie de disputas legales relacionadas con las condiciones para emitir y procesar votos enviados por correo.

La discusión comenzó a adquirir mayor intensidad después de que la administración de Trump impulsara cambios destinados a establecer un mayor control federal sobre el voto por correspondencia.

Las medidas provocaron demandas y decisiones judiciales que fueron modificando el escenario en las últimas semanas.

Qué bloqueó la jueza federal sobre las nuevas reglas del USPS para las boletas por correo

De acuerdo con The New York Times, el Servicio Postal reconoció que continuó con el trabajo en el portal durante la disputa judicial, aunque rechazó la acusación de que no cumpliera las órdenes de los tribunales.

La agencia señaló que actualmente no realiza los procedimientos de verificación previos a la aceptación de esos envíos.

El conflicto gira en torno a la continuidad en la creación de un sistema federal destinado a supervisar las boletas enviadas por correspondencia Fotomontaje generado con IA

El conflicto se produjo después de que una jueza federal de Massachusetts bloqueara temporalmente partes de las nuevas reglas impulsadas para el voto por correo.

La decisión estableció que varios cambios no podían ser impuestos como obligatorios a los estados mientras permaneciera vigente la orden judicial.

La resolución fue emitida el 27 de agosto y, según la información publicada por The New York Times, estaba prevista para expirar el 10 de septiembre.

La proximidad de esa fecha aumentó la presión sobre las autoridades, debido a que algunos estados podían comenzar a enviar boletas por correo antes de que venciera la orden.

En una presentación ante una corte de apelaciones, el Servicio Postal sostuvo que la preparación del sistema respondía a la posibilidad de que las nuevas reglas finalmente pudieran entrar en vigor.

El organismo pidió que se levantara la medida que bloqueaba la aplicación de las disposiciones antes de los plazos electorales correspondientes a Carolina del Norte y Alabama.