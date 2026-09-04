Gavin Newsom se expande a Australia: qué significa el acuerdo que firmó California con Queensland

California estableció el 1° de septiembre una alianza con el estado australiano de Queensland para impulsar la tecnología agrícola y la resiliencia climática. El acuerdo promovido por la administración de Gavin Newsom se complementará con un fondo australiano de unos US$21,6 millones destinados a impulsar la innovación agrícola en el país oceánico.

California y Queensland: qué establece el nuevo acuerdo agrícola

El memorando de cooperación se formalizó durante una visita del primer ministro de Queensland y ministro de Veteranos, David Crisafulli, a Sacramento. La vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, y representantes de la administración de Newsom recibieron al funcionario australiano, según informó el gobierno de California el 3 de septiembre.

La cooperación fue formalizada durante la visita de David Crisafulli a Sacramento gov.ca.gov

El documento se concentra en la innovación agrícola, la biotecnología y la productividad. Ambas jurisdicciones buscan ampliar el desarrollo de tecnologías destinadas al sector agrícola y promover medidas climáticas en las tierras productivas.

“Este acuerdo proporciona las bases para que California y Queensland aprovechen las oportunidades” para sus economías y “fortalezcan aún más la resiliencia de nuestras tierras productivas”, señaló Kounalakis.

La vicegobernadora sostuvo que Australia y Queensland son socios importantes para California y que comparten objetivos relacionados con el clima, la agricultura y el comercio.

Las cinco áreas de cooperación entre California y Queensland

La cooperación quedó organizada alrededor de cinco áreas específicas:

Investigación e innovación.

Comercialización y participación de la industria.

Comercio, inversiones y desarrollo de mercados.

Formación de habilidades y capacidades.

Colaboración entre los gobiernos.

El Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Industrias Primarias de Queensland (DPI, por sus siglas en inglés) deberán elaborar un plan de acción para implementar los objetivos establecidos en el memorando.

La visita fue presentada como el comienzo de una nueva etapa en la relación entre ambas jurisdicciones, consideradas líderes mundiales en producción agrícola.

¿Cómo se aplicará el acuerdo en California?

El memorando se vincula con las inversiones californianas en la Jobs First California AgTech Alliance y la iniciativa Farms, Food, Future (F3). La alianza AgTech reúne a fundadores de empresas, productores y referentes de la industria para ampliar tecnologías que ya demostraron resultados, crear trayectorias profesionales para los trabajadores agrícolas y fortalecer las asociaciones regionales.

Las iniciativas AgTech y Farms, Food, Future facilitarán la incorporación de soluciones sostenibles en el campo

F3, por su parte, respalda la agricultura en el Valle Central de California mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, el impulso de prácticas agrícolas sostenibles y la capacitación de trabajadores. Los dos programas buscan ampliar la innovación, la tecnología aplicada al agro y el desarrollo laboral dentro del estado.

Queensland complementará esa cooperación con el Sowing the Seeds of Farming Innovation Fund, un fondo de inversión de AU$30 millones (US$21,6 millones). El programa apunta a fortalecer la producción agrícola de largo plazo mediante el apoyo a innovaciones con orientación comercial.

El entendimiento también incluye un compromiso para contribuir al éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. California y Queensland albergarán las dos ediciones consecutivas. Para el gobierno californiano, esa condición les permitirá compartir prácticas y profundizar su relación antes de ambas competencias.

¿Qué otros acuerdos internacionales impulsó Gavin Newsom?

La administración de Newsom informó que California concretó más de 70 alianzas internacionales. Estos convenios se enfocaron en el crecimiento económico, la protección del clima y las oportunidades para empresas y trabajadores.

En 2026, el estado firmó un memorando con el Reino Unido sobre tecnologías de energía limpia, resiliencia climática, descarbonización del transporte y protección ambiental.

Los organismos responsables deberán elaborar una hoja de ruta para aplicar los compromisos asumidos gov.ca.gov

Durante 2025, California estableció acuerdos con Chile para reducir emisiones de metano; con Colombia para proteger los bosques y la biodiversidad; y con Nigeria sobre transporte urbano sostenible, puertos verdes, adaptación climática y cooperación académica.

Ese mismo año, firmó una asociación con Brasil sobre energía limpia, precios del carbono, calidad del aire, transporte sin emisiones y conservación del 30% de las tierras y aguas costeras para 2030. También avanzó con el estado de Pará en prevención y respuesta ante incendios forestales.

El entendimiento con Kenia abordó la reducción de la contaminación, el comercio, el desarrollo bajo en carbono y la planificación urbana. La cooperación con Noord-Holland, iniciada en 2024, se centró en drones y aeronaves sin emisiones.

A su vez, California ya había firmado en 2023 un memorando con Australia, que contribuyó a la elaboración de los primeros estándares australianos sobre emisiones vehiculares. Organismos californianos también asesoraron al país de Oceanía en la reforma del mercado eléctrico y los incentivos para las energías renovables.