Newsom vs. Trump: el reclamo del gobernador por el costo extra que pagan los californianos por los aranceles

El gobernador de California, Gavin Newsom, volvió a cuestionar los aranceles implementados durante la administración de Donald Trump y reclamó que sean eliminados. La oficina de prensa del mandatario difundió el planteo a través de X, donde presentó el impacto económico de las tarifas sobre los hogares del estado.

California suma US$63.000 millones en aranceles, con un equivalente de US$4552 por hogar

Según la cifra utilizada por Newsom, cada hogar californiano habría afrontado un costo promedio adicional de US$4552 como consecuencia de los aranceles presidenciales aplicados desde enero de 2025. “¡Ponga fin al impuesto arancelario de Trump ahora!“, exigió la oficina del gobernador en las redes sociales.

La oficina de Newsom asegura que los aranceles impuestos por Trump generaron un gasto adicional significativo de más de cuatro mil dólares por cada hogar en dicho estado X @GovPressOffice

El cálculo procede de un informe de la National Taxpayers Union Foundation (NTUF), elaborado con estimaciones de Trade Partnership Worldwide y datos oficiales del censo estadounidense.

El estudio, con datos hasta el segundo trimestre de 2026, ubicó a California como el estado con mayor costo total asociado a los aranceles ejecutivos. La estimación alcanzó los US$63.000 millones, una cifra que al distribuirse entre los hogares representa el monto señalado por Newsom.

El impacto también alcanzó a las empresas que dependen de insumos importados para producir. De acuerdo con el informe, el 45% de los costos adicionales correspondió a materias primas, componentes y maquinaria utilizados por la industria manufacturera californiana.

Entre las categorías con mayor incidencia aparecieron los automóviles y camiones, que acumularon unos US$7000 millones en aranceles adicionales. La tasa promedio para estos vehículos llegó al 16,6%, frente al 1,7% registrado en 2024, según las estimaciones de NTUF.

Aranceles en California: ropa, baterías y alimentos acumulan miles de millones en costos

La ropa y el calzado representaron otros US$5100 millones en costos arancelarios adicionales. Para este grupo, el estudio calculó una tasa promedio del 30,5%, aproximadamente 1,9 veces la correspondiente a 2024.

En baterías y cables, el costo acumulado se estimó en US$4100 millones, mientras que la tasa promedio alcanzó el 31,2%, unas 3,2 veces el nivel registrado antes de las nuevas medidas. Los alimentos y las bebidas, por su parte, sumaron unos US$3500 millones adicionales.

El informe señaló que la tasa promedio aplicada a alimentos y bebidas llegó al 8,4%, unas 4,3 veces la registrada en 2024. Las estimaciones se actualizan trimestralmente y combinan información sobre las importaciones estadounidenses con datos de hogares y población.

Newsom ya había cuestionado los aranceles de Trump por su impacto en familias y empresas

La crítica de Newsom no comenzó con la estimación de US$4552 por hogar. En declaraciones anteriores, el gobernador había calculado un impacto promedio de unos US$1700 por familia y había definido los aranceles como un aumento de impuestos que afecta a trabajadores, pequeñas empresas y sectores vinculados con la producción agrícola.

El mandatario sostuvo que las tarifas terminan por trasladarse a la economía cotidiana y generan costos para compañías que necesitan adquirir productos o insumos en el exterior. “Los aranceles fueron el mayor aumento de impuestos en nuestra vida. Un impuesto regresivo para la gente trabajadora y la gente pobre”, agregó en un video compartido previamente en las redes sociales.

Newsom critica las políticas migratorias y arancelarias de Trump

Michigan y Georgia superan a California en el costo arancelario equivalente por hogar

Aunque California registró el mayor impacto total, el costo distribuido por hogar es superior en algunos otros estados. Michigan apareció con una estimación de US$5619 por familia, vinculada en parte con el peso de su industria automotriz.

Georgia alcanzó unos US$4771 por hogar. La diferencia entre el costo total y el impacto individual responde, entre otros factores, al tamaño de cada estado y a la composición de sus actividades económicas.

En California, el volumen de importaciones y la dimensión de su economía contribuyeron a explicar el monto total calculado. Con estos datos como respaldo, Newsom mantiene su enfrentamiento político con Trump alrededor de la política arancelaria.