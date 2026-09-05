Newsom lo tiene en sus manos: el beneficio de hasta US$20.000 por trabajador que podría aplicarse en California

Gavin Newsom, gobernador de California, podría firmar pronto una propuesta de ley que llegó a sus oficinas durante la última semana y otorgaría créditos fiscales de hasta US$20.000 por periodista a los medios elegibles, además de incentivos por nuevas contrataciones.

Cómo funcionaría el crédito para periodistas en California

La medida busca rescatar a las organizaciones de periodismo local en crisis mediante la creación de créditos fiscales reembolsables basados en la cantidad de personas que emplean. De aprobarse, se convertiría en el plan de alivio para medios de comunicación más grande de Estados Unidos hasta la fecha.

Tras recibir la aprobación de la Legislatura de California el fin de semana pasado, la propuesta de ley se dirigió al escritorio del gobernador Gavin Newsom Archivo

La Legislatura de California aprobó recientemente la propuesta de ley AB 2222 (Assembly Bill 2222), un proyecto que busca revitalizar la industria del periodismo mediante la implementación de créditos fiscales reembolsables para las organizaciones de noticias locales.

Introducida por los asambleístas Chris Ward y Buffy Wicks, la propuesta surge como respuesta a la pérdida estimada del 75% de los periodistas locales por cada 100 mil habitantes en Estados Unidos desde 2002.

El Senado la aprobó el domingo, y el lunes la Asamblea aprobó por estrecho margen sus enmiendas para enviarla al escritorio del gobernador.

“Esta medida es una red de seguridad para los medios de comunicación al borde del cierre”, dijo el ex senador estatal Steve Glazer, quien es partidario del proyecto de ley, citado por Los Angeles Times.

Cuánto otorgaría el crédito por cada periodista

De acuerdo con el texto legislativo, el proyecto contempla el siguiente esquema de créditos:

Un crédito de retención de empleo de US$20.000 por periodista para los primeros cinco puestos de la organización.

para los primeros cinco puestos de la organización. Un crédito de US$15.000 por cada trabajador adicional a partir del sexto.

por cada trabajador adicional a partir del sexto. Un crédito de US$7500 por cada periodista elegible empleado a tiempo parcial .

. Un estímulo adicional de US$15.000 por cada nueva contratación, con el fin de incentivar el crecimiento de las plantillas.

Además, si el crédito fiscal aprobado supera la responsabilidad tributaria del contribuyente en el año, el excedente se aplicaría contra otras deudas con el estado y cualquier balance restante se le reembolsará directamente.

El proyecto de ley de California contempla un esquema de créditos que varía según la función de periodistas y la cantidad de empleados del medio Freepik

Para acceder a estos beneficios fiscales, los solicitantes y empleados deben cumplir con estrictas definiciones legales. Por ejemplo, los periodistas deben ser residentes del Estado Dorado, y sus funciones laborales primarias deben consistir en recopilar, preparar, dirigir grabaciones, producir, fotografiar, redactar, editar, reportar o publicar noticias de interés comunitario o estatal, entre otras condiciones.

Para ser considerado trabajador a tiempo completo, además, debe desempeñarse al menos 30 horas semanales durante más de 26 semanas y recibir una remuneración anualizada mínima de US$35.000.

Los medios que calificarían para recibir el incentivo económico serían los que estén incluidos en una de las siguientes categorías:

Medio digital : publica noticias comunitarias o estatales al menos una vez al mes y demuestra que un mínimo del 33% de su audiencia (tráfico digital o suscriptores) está en el estado.

: publica noticias comunitarias o estatales al menos una vez al mes y demuestra que un mínimo del 33% de su audiencia (tráfico digital o suscriptores) está en el estado. Medio impreso : periódico o revista local con privilegios de correo postal del Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) que publica al menos una vez al mes. Su oficina principal de publicación se encuentra en California, o demuestra que el 33% de su distribución impresa es dentro del estado. También califica cualquier periódico de circulación general adjudicado por una corte estatal.

: periódico o revista local con privilegios de correo postal del Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) que publica al menos una vez al mes. Su oficina principal de publicación se encuentra en California, o demuestra También califica cualquier periódico de circulación general adjudicado por una corte estatal. Estación de transmisión: radio o televisión con licencia de la FCC para una comunidad en California, o una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que haya recibido una subvención de servicio comunitario de la Corporation for Public Broadcasting antes del año fiscal 2025-26, o que emplee periodistas calificados para una emisora pública universitaria.

La licencia de conducir digital en California anunciada por Newsom

Qué falta para que Newsom apruebe la AB 2222

La propuesta fue aprobada por el Senado estatal y, posteriormente, la Asamblea ratificó de forma muy ajustada sus enmiendas justo antes de que concluyera la sesión legislativa de dos años, un proceso en el que algunos legisladores republicanos retiraron su voto a favor inicial.

La decisión final está en manos de Newsom, quien tiene plazo hasta el 30 de septiembre de 2026 para firmar o vetar la ley. No obstante, los partidarios del proyecto enfrentan un panorama difícil, ya que el gobernador suele rechazar normas que alteren el presupuesto estatal.

En caso de aprobarse, el crédito estaría disponible para los años fiscales que comiencen a partir del 1° de enero de 2027 y antes del 1° de enero de 2032. La ley se derogaría formalmente el 1° de diciembre de 2032.