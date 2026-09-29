Gavin Newsom firma ley para imponer impuestos a centros de detención del ICE en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este martes 29 de septiembre la ley AB 1633, que establece un impuesto anual del 25% sobre los ingresos de los operadores de centros de detención privados en el estado. El gravamen comenzará a aplicarse el 1.º de julio de 2028 y sus recursos se dirigirán, previa asignación de la Legislatura, a servicios relacionados con inmigración. La medida forma parte de un paquete de leyes estatales sobre operativos migratorios y supervisión de centros de detención.

Qué empresas deberán pagar el impuesto a los centros de detención

La AB 1633 alcanza a los operadores privados de instalaciones de detención ubicadas en California. La versión enviada a Newsom indica que la tasa del 25% se calculará sobre los ingresos brutos del año fiscal anterior de cada operador.

El Departamento de Seguridad Nacional hizo alusión a un accidente en Florida que incluye a un migrante con una licencia de conducir emitida en California Imagen generada con IA

El cobro estará a cargo del Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California.

La medida se dirige a las empresas que operan estos establecimientos, incluidos aquellos utilizados bajo contratos federales. Según Los Angeles Times, buena parte de los centros de detención migratoria de California están administrados por GEO Group y CoreCivic mediante acuerdos con el gobierno federal.

La firma de la ley, por sí sola, no modifica la situación migratoria ni dispone la liberación de las personas detenidas.

La distinción entre firma y aplicación es relevante: aunque la AB 1633 entra en vigor como ley tributaria, el impuesto anual comenzará a aplicarse el 1.º de julio de 2028, de acuerdo con el resumen de su texto final.

Cómo se usarán los fondos recaudados en California

Los ingresos del tributo, descontados los conceptos previstos en la ley, se depositarán en un fondo estatal denominado Due Process for All Fund.

Su utilización para servicios relacionados con inmigración dependerá de una asignación posterior de la Legislatura, según el resumen de la AB 1633.

El anuncio de la gobernación no precisa cuánto dinero ingresará con la tasa finalmente aprobada.

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Qué otra ley cambia los impuestos de los centros

Newsom también firmó la SB 420, una disposición separada sobre impuestos a la propiedad. La norma excluye de una exención tributaria ciertos inmuebles, o partes de ellos, operados como centros de detención por entidades con fines de lucro.

Se trata de una regla distinta del gravamen del 25% sobre los ingresos de los operadores establecido por la AB 1633.

El paquete incluye, además, medidas para ampliar el acceso público a registros y la supervisión de instalaciones de detención civil, de acuerdo con la gobernación.

El siguiente hito concreto para el nuevo gravamen será el 1.º de julio de 2028; antes de afirmar cuánto financiará en servicios migratorios, habrá que contar con datos de recaudación y asignaciones presupuestarias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.