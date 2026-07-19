Llamado oficial: la nueva regla del DMV en California que podría revocar miles de licencias en julio 2026

Miles de personas en California recibieron una notificación inesperada del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). La agencia informó que alrededor de 11.000 titulares de licencias de conducir deberán volver a aprobar una prueba de conocimientos tras detectar inconsistencias y quienes no completen el proceso dentro del plazo establecido podrían perder el permiso.

Por qué el DMV exige repetir pruebas para 11.000 licencias en California

Según reportó el San Francisco Chronicle, la decisión surgió después de una revisión rutinaria de registros que permitió identificar “anomalías” en determinados resultados.

Hasta el momento, el organismo no explicó públicamente qué originó esas inconsistencias ni aclaró si estuvieron relacionadas con errores administrativos, incumplimientos de procedimientos u otros factores.

Jonathan Groveman, vocero de la entidad estatal, señaló al medio que la medida forma parte de los mecanismos de control destinados a garantizar la integridad del sistema de licencias.

La institución también confirmó mediante un comunicado escrito que las evaluaciones afectadas corresponden al período comprendido entre julio de 2025 y abril de 2026.

Qué deben hacer los conductores de California que recibieron la notificación del DMV

Los destinatarios de las cartas deberán solicitar una cita en una oficina y presentarse con la comunicación oficial junto con su licencia o permiso vigente.

La dependencia aclaró que esta evaluación solo puede completarse de manera presencial. La alternativa virtual para este tipo de pruebas dejó de estar disponible en enero de 2025, por lo que todos los involucrados deberán acudir físicamente a una sede habilitada.

Las autoridades del DMV obligarán a repetir las pruebas a los usuarios afectados por fallas en los resultados de los exámenes Fotomontaje editado con IA

El trámite deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción del aviso. La recomendación oficial es programar la cita lo antes posible para evitar demoras por disponibilidad de turnos.

De acuerdo con la entidad, estos son los pasos para conservar la licencia:

Solicitar una cita en una oficina del DMV de California .

. Presentar la carta recibida por correo.

Llevar la licencia vigente.

Aprobar nuevamente la evaluación de conocimientos.

El DMV asegura que la revisión de las licencias no se debe a fallas del sistema

Tras conocerse la medida, surgieron especulaciones sobre una posible relación con herramientas de inteligencia artificial o problemas informáticos.

Sin embargo, Groveman aseguró a San Francisco Chronicle que la situación no está vinculada con inteligencia artificial ni con fallas internas de los sistemas tecnológicos utilizados por la agencia.

El trámite deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción del aviso Fotomontaje realizado con IA (DMV California)

La entidad enfatizó que la decisión no implica acusaciones individuales de fraude ni sanciones automáticas contra quienes recibieron la notificación.

El objetivo, según explicó, es verificar que todas las personas que obtuvieron o renovaron una licencia durante el período investigado mantienen los conocimientos necesarios sobre las normas de tránsito de California.

Las consecuencias para quienes ignoren el requerimiento o no cumplan con el plazo de 30 días son importantes. Si el interesado no aprueba nuevamente la prueba dentro del tiempo establecido, el organismo procederá a la cancelación de la licencia de conducir.

De esa manera, miles de conductores podrían perder el permiso para manejar a pesar de no haber participado en un esquema fraudulento ni hecho ningún tipo de trampa en su trámite original.