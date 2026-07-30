Gavin Newsom, gobernador de California, sobre los nuevos fondos migratorios: “Piensen en el horror que causó el ICE”

El gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó la Secure America Act después de que el presidente Donald Trump la promulgara el 10 de junio pasado. La legislación asigna aproximadamente 69.500 millones de dólares adicionales, disponibles hasta septiembre de 2029, para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras actividades del Departamento de Seguridad Nacional.

Qué dijo Gavin Newsom sobre el financiamiento del ICE

A través de una publicación en X, Newsom sostuvo que, pese a que la ley también financia funciones fronterizas, su efecto será ampliar considerablemente la capacidad operativa del ICE. En su publicación calificó a la agencia como la “policía privada” de Trump y acusó al gobierno de utilizarla para “aterrorizar a inmigrantes”.

El mensaje de Newsom contra las políticas migratorias de Trump X @GavinNewsom

“Piensen en el horror que causó ICE el verano pasado”, dijo Newsom a los ciudadanos y sus seguidores de X. “Ahora imagina lo que van a hacer con este tipo de financiamiento. Es poco americano”, señaló.

La disputa ya se había intensificado antes de la firma. El 9 de junio, mientras el proyecto todavía avanzaba en el Congreso, la Casa Blanca acusó a los demócratas de intentar bloquear recursos para el ICE y la Patrulla Fronteriza. Trump promulgó la legislación al día siguiente.

“Tras cuatro años de las peligrosas políticas de fronteras abiertas de los demócratas, que alimentaron el caos y la anarquía en todo el país, el presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia”, aseguró la Casa Blanca en un comunicado. “A pesar de esto, los demócratas en el Congreso pasaron meses bloqueando fondos cruciales para los valientes hombres y mujeres encargados de proteger nuestra patria”, agregó.

El presidente Donald Trump promulgó la Secure America Act el 10 de junio KEN CEDENO - AFP

Qué establece la Secure America Act

La legislación, convertida en ley el 10 de junio, contempla un paquete de US$70 mil millones destinado a seguridad fronteriza y aplicación de las leyes migratorias. La administración sostuvo que los recursos buscan combatir el tráfico de personas, el ingreso de drogas, especialmente fentanilo, y las organizaciones criminales.

Entre sus principales disposiciones figura:

La garantía de financiamiento para el ICE y la Patrulla Fronteriza hasta el 30 de septiembre de 2029.

Asimismo, el Título II reserva US$31.075 millones para contratación, capacitación, equipamiento y remuneración de personal encargado de ejecutar tareas de control migratorio.

La norma también financia gastos vinculados con procesos de remoción de extranjeros, mantenimiento de infraestructura, vehículos y sistemas tecnológicos, además de incorporar cámaras corporales para los agentes.

El texto incluye recursos destinados a operaciones en jurisdicciones que no colaboran con las autoridades federales. También fortalece la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y amplía los acuerdos de cooperación entre el ICE y agencias estatales y locales mediante el programa 287(g).

La palabra de Tom Homan sobre las cámaras corporales en agentes, tras los recientes tiroteos en Maine y Texas

Aumentan los operativos del ICE tras la aprobación de los fondos

Los registros más recientes muestran un incremento en las actividades del ICE durante el año en curso. En junio, la agencia reportó 43.138 arrestos, la cifra mensual más alta desde el inicio del actual mandato presidencial. De ese total, 39.563 correspondieron a procedimientos ejecutados directamente por el organismo.

Durante los primeros días de julio, tras la aprobación de los fondos, las detenciones superaron las 10.000 en menos de cinco jornadas. El promedio diario pasó de alrededor de 1000 arrestos a cerca de 2000, mientras comenzaron operativos en distintos sectores de Nueva York, inicialmente en Queens y luego en otros condados, enfocados en personas con órdenes de detención pendientes emitidas desde cárceles locales.

El “zar de la frontera”, Tom Homan, afirmó que el nuevo financiamiento permitirá mantener el ritmo de las operaciones. También anunció el uso obligatorio de cámaras corporales durante detenciones de vehículos, medida adoptada después de varias muertes registradas en procedimientos federales sin registros audiovisuales.

“Exoneran a más agentes del orden de los que condenan, y quiero que los oficiales lleven cámaras corporales porque quiero que el pueblo estadounidense vea lo que vieron los agentes cuando actuaron”, aseguró. Además, explicó que el gobierno federal ya adquirió los equipos y que actualmente avanza con la capacitación de los instructores que estarán a cargo de implementar el sistema en todo el país norteamericano.