Gavin Newsom acusa a la Casa Blanca de usar una redada del ICE para atacarlo políticamente

El enfrentamiento entre Gavin Newsom y la administración de Donald Trump sumó un nuevo capítulo. El gobernador de California afirmó que documentos incorporados a un expediente federal muestran que un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), realizado el 14 de agosto de 2025 en las inmediaciones del Japanese American National Museum, en el centro de Los Ángeles, donde ofrecía una conferencia de prensa, respondió a objetivos políticos y no exclusivamente a tareas vinculadas con la aplicación de la ley migratoria.

Gavin Newsom denuncia el uso político de agentes migratorios en California

Según informó la oficina estatal en un comunicado, la documentación incluye conversaciones entre agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) que, según California, evidencian que el operativo tuvo un propósito político.

Tras la difusión de esos documentos, Newsom volvió a cuestionar el accionar de la administración federal. “Los propios empleados de inmigración dejaron por escrito que recibieron la orden de apuntar contra un acto político. No perseguían delincuentes peligrosos; sus superiores querían montar un espectáculo”, afirmó.

El mandatario agregó que el gobierno federal nunca debería utilizarse como herramienta contra opositores políticos ni contra sus familias y calificó lo ocurrido como un abuso de poder.

Los mensajes de agentes federales sobre el operativo cerca del acto de Newsom

De acuerdo con el aviso oficial, algunos agentes expresaron su desacuerdo con el procedimiento y señalaron que fueron reasignados desde otras tareas para participar del despliegue cerca del lugar donde el mandatario ofrecía una conferencia de prensa.

Uno de los mensajes incluidos en el expediente señala: “Gavin Newsom estaba dando una rueda de prensa... arrestaron a un par de personas afuera y se quedaron allí para llamar la atención de los medios”.

Uno de los mensajes internos difundidos en la causa judicial sostiene que los agentes fueron retirados de otros operativos para participar en una acción que calificaron como una "estrategia política", en medio de un evento encabezado por Gavin Newsom Gobierno de California

Otro intercambio indica: “Básicamente irrumpieron en las ruedas de prensa de Newsom.” Un tercer mensaje afirma: “Nos sacaron del Home Depot y del lavadero de autos para hacer esta acrobacia”.

En otra conversación incorporada al expediente puede leerse: “Nos dijeron que debíamos colaborar en operativos selectivos. Eso no era un operativo selectivo. Era simplemente una estrategia política”.

La administración estatal recordó que la intervención ocurrió cuando Newsom encabezaba un acto relacionado con una propuesta para modificar los distritos electorales de California. Según la oficina de Newsom, esa coincidencia es uno de los elementos que refuerzan su interpretación política del operativo. Los documentos fueron presentados por la ACLU en una causa federal.

Los documentos que cuestionan la explicación del DHS sobre la redada

La oficina del gobernador afirmó que la documentación incorporada al expediente contradice declaraciones previas de funcionarios federales, quienes habían negado cualquier relación entre el operativo y la actividad pública del mandatario.

El mandatario agregó que el gobierno federal nunca debería utilizarse como herramienta contra opositores políticos ni contra sus familias Facebook Governor Gavin Newsom / Flickr ICE

También señaló que el material incluye mensajes con expresiones ofensivas hacia inmigrantes y latinos, además de testimonios de agentes que cuestionaron la forma en que se llevó adelante la intervención.

De acuerdo con la información difundida por el estado, la documentación reúne conversaciones internas, declaraciones de agentes y otros elementos que permiten reconstruir cómo se organizó el operativo.

La respuesta del DHS a las acusaciones de Gavin Newsom

La administración Trump rechazó las acusaciones formuladas por Newsom y sostiene que las acciones del ICE se realizaron conforme a la legislación migratoria vigente y dentro de las facultades de las autoridades federales.

El expediente continuará su trámite en la Justicia federal, donde podrán incorporarse nuevos documentos y testimonios antes de que el tribunal avance con el análisis del caso.