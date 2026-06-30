Gavin Newsom sale en defensa del voto por correo en California tras el fallo de la Corte Suprema

Gavin Newsom, gobernador de California, celebró la decisión de la Corte Suprema que ratificó la facultad de los funcionarios electorales para contabilizar las boletas enviadas por correo. En un breve comunicado, sostuvo que el fallo era un “logro”, aunque advirtió que la disputa aún no había finalizado.

El comunicado de Gavin Newsom tras la decisión de la Corte Suprema

El demócrata comunicó su postura a través de su cuenta de X. Allí, celebró la normativa presentada por el máximo tribunal y aseguró que California iba a proteger la votación por correo.

Newsom aseguró que la disputa por el voto a través de correo electrónico no había "finalizado" X/@GavinNe

“Millones de estadounidenses dependen del voto por correo para hacer oír su voz (...) Mientras los estados gobernados por el Partido Republicano trabajan sin descanso para suprimir el voto, California seguirá protegiendo cada papeleta", dijo Newsom.

De igual modo, determinó que la disputa no había finalizado y que se debían facilitar las diferentes alternativas de votación. “La lucha no termina. No debemos dificultar la votación”, agregó.

La decisión de la Corte Suprema que beneficia a los votantes

El pasado 29 de junio, la Corte Suprema ratificó una ley de Mississippi que permite a los funcionarios contabilizar las papeletas de voto por correo.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington el 29 de junio del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib) Mariam Zuhaib - AP

De acuerdo con The Washington Post, los magistrados concluyeron que la ley prevalece sobre un estatuto del Estado de la Magnolia que permite contabilizar las papeletas recibidas hasta cinco días después del cierre de las urnas.

“Los estatutos que rigen el día de las elecciones no dicen nada sobre la recepción de las papeletas, y no podemos añadir nada a las palabras que eligió el Congreso", escribió la jueza Amy Coney Barrett.

El estatuto de Mississippi permite el recuento de las papeletas hasta cinco días después del cierre de las urnas Bryon Houlgrave - FR172027 AP

El fallo se produjo a pesar de las objeciones de cuatro de los magistrados conservadores del tribunal. El juez Samuel Alito redactó la opinión en nombre del grupo, que incluía a los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.

“La decisión de hoy no solo es incompatible con el texto legal, el contexto jurídico, la práctica histórica y los precedentes, sino que también amenaza con tener consecuencias lamentables”, dijo Alito Jr.

La reacción de Donald Trump a la decisión de la Corte Suprema

Poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema, el presidente Donald Trump publicó un mensaje a través de su cuenta de Truth Social.

Allí, describió la medida como una “tremenda derrota” e instó al Congreso a aprobar la Ley para Salvar a Estados Unidos, que exigiría a los votantes presentar prueba de ciudadanía para registrarse y mostrar una identificación con foto para emitir su voto.

“En un momento en que nuestro país experimenta un poderoso movimiento comunista, todos los demócratas y nuestros cinco senadores republicanos disidentes deben votar para salvar a nuestro país”, señaló el republicano.