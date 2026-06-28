Newsom lo confirmó: qué dice la Ley de Bono y Vivienda Asequible que California votaría en noviembre

El gobernador Gavin Newsom anunció un acuerdo con líderes de la Asamblea y el Senado de California para llevar a las urnas una nueva propuesta de financiamiento destinada a enfrentar la crisis habitacional del estado. La medida, denominada Ley de Bono para Veteranos y Vivienda Asequible de 2026, avanzaría hacia la boleta electoral del 3 de noviembre si completa su trámite legislativo y recibe la firma del gobernador.

Qué propone la Ley de Bono y Vivienda Asequible de California

Según informó la oficina de Newsom, el proyecto busca financiar la construcción, rehabilitación y preservación de viviendas asequibles en distintas regiones de California. Además, incluye programas orientados a facilitar la compra de viviendas para determinados grupos de residentes.

La iniciativa surge en un contexto en el que el costo de la vivienda se mantiene como una de las principales preocupaciones de los californianos. De acuerdo con datos difundidos por el gobierno estatal, solo el 17% de los hogares puede adquirir una vivienda unifamiliar con precio promedio de mercado.

La propuesta también forma parte de las medidas impulsadas por la administración de Newsom para acelerar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.

Cómo se repartirían los US$11.250 millones del bono

El plan contempla dos grandes componentes de financiamiento. Por un lado, destina US$10.000 millones en bonos de obligación general que deberán ser aprobados por los votantes. Esos recursos se utilizarían para la construcción, adquisición, rehabilitación y conservación de viviendas asequibles para residentes de bajos ingresos.

Por otro lado, incorpora US$1250 millones para el programa de préstamos hipotecarios administrado por CalVet, el organismo encargado de brindar apoyo a veteranos y familias militares interesadas en comprar una vivienda.

Quiénes recibirían ayuda para comprar vivienda en California

Las autoridades estatales señalaron que la medida podría ayudar a más de 40.000 personas a convertirse en propietarias de una vivienda.

Para lograrlo, contempla asistencia para el pago inicial, acceso a financiamiento hipotecario asequible y otros mecanismos destinados a reducir las barreras económicas que enfrentan muchos compradores por primera vez.

La propuesta también incluye inversiones dirigidas a grupos con mayores necesidades habitacionales, entre ellos:

Veteranos y familias militares

Trabajadores agrícolas

Estudiantes universitarios

Comunidades tribales

Jóvenes en situación de vulnerabilidad

Personas sin hogar

Familias de ingresos bajos y moderados

El resultado que espera el gobierno de California

La administración de Newsom sostiene que el bono permitiría crear o preservar decenas de miles de viviendas asequibles en todo el estado. Además, indicó que los desarrollos financiados mediante estos recursos deberán mantenerse accesibles durante al menos 55 años, con el objetivo de garantizar beneficios a largo plazo.

La administración de Newsom sostiene que el bono permitiría crear o preservar decenas de miles de viviendas asequibles @CAGovernor

La Ley de Bono para Veteranos y Vivienda Asequible aún debe completar su trámite legislativo y recibir la firma oficial del gobernador. Una vez cumplidos esos pasos, aparecería en la boleta electoral del 3 de noviembre, cuando los votantes decidirán si autorizan la emisión de los bonos.