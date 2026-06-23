Lo anunció Newsom: un bono millonario para viviendas asequibles se votará en California en noviembre 2026

El gobernador Gavin Newsom anunció un acuerdo con líderes de la Asamblea y el Senado de California para llevar a la boleta de noviembre de 2026 un bono de vivienda por 11.250 millones de dólares. La propuesta busca financiar la construcción y preservación de propiedades asequibles.

El presupuesto millonario anunciado por Newsom en California para viviendas

En California, así como en otros estados, hay una crisis habitacional. Para tratar de mitigar esta problemática, el gobernador llegó a un acuerdo con los legisladores para incluir en el presupuesto un plan de viviendas asequibles.

Newsom anunció el plan para facilitar la construcción de viviendas asequibles en California Instagram @gavinnewsom / Unsplash

En sus redes sociales, Newsom expresó que estaba “emocionado” de anunciar un acuerdo con la Asamblea y el Senado. La medida avanzaría hacia la boleta de las elecciones generales del 3 de noviembre, jornada en la que también se elegirá al próximo gobernador del estado.

Según el mensaje, la financiación “acelerará” la construcción de viviendas asequibles. A su vez, Newsom remarcó en un comunicado la importancia de poder decidir sobre la medida.

“Mediante este bono histórico brindamos a los votantes la oportunidad de ayudar a más californianos a lograr la propiedad de vivienda, ampliar el acceso a la vivienda asequible y dar a más familias una oportunidad real de alcanzar el sueño californiano”, completó.

El plan de viviendas asequibles en California impulsado por Newsom

El gobierno estima que el bono ayudará a más de 40.000 californianos a comprar una vivienda. En concreto, ofrecerá asistencia para el pago inicial, financiamiento hipotecario asequible y otros apoyos para la adquisición de inmuebles.

Se espera que el plan ayude a veteranos, compradores primerizos y personas de ingresos bajos a moderados a superar los costos iniciales de la compra de una vivienda y les facilite el acceso a un hogar.

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Asimismo, apoyará la creación o preservación de decenas de miles de unidades asequibles para californianos de bajos ingresos. En esta categoría, el gobierno incluye personas mayores, trabajadores agrícolas, veteranos y habitantes sin hogar o en riesgo de quedarse sin casa.

La administración de Newsom remarcó que la inversión también respaldará decenas de miles de empleos bien remunerados en el sector de la construcción.

En el comunicado, el gobierno explicó que el plan busca atraer fondos complementarios. Según el cálculo oficial, por cada dólar invertido por el estado, otros US$4 ayudarían a financiar los proyectos mediante créditos fiscales federales, fondos locales, financiamiento privado y alquileres de residentes.

El plan de Newsom en California beneficiaría a compradores primerizos, veteranos, personas mayores, trabajadores agrícolas y habitantes sin hogar @CAGovernor

Crisis habitacional en California: la falta de viviendas asequibles

En un informe en su sitio web, el California Department of Housing and Community Development (HCD) señaló que durante la última década el estado produjo menos de 80.000 viviendas nuevas por año. Las necesidades proyectadas son aproximadamente 180 mil viviendas anuales. Es decir, se construyeron menos de la mitad de lo necesario durante años.

Además, la Oficina de Newsom informó que solo el 17% de los hogares californianos pueden permitirse comprar una vivienda unifamiliar de precio medio. En este escenario, más de la mitad de los inquilinos sufren una carga excesiva por el alquiler, y destinan en general más del 30% de sus ingresos a este fin.

Para poner en contexto, el gobierno agregó que dos tercios de los inquilinos de bajos ingresos tienen dificultades para pagar el alquiler, en tanto 170 mil personas no tienen hogar y faltan 1,2 millones de viviendas asequibles.