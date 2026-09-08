Licencias en USA: los datos de 17 millones de conductores que el DHS pide y la fecha clave del 10 de septiembre

La administración de Donald Trump exigió el acceso masivo a los registros de 17 millones de titulares de licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Para obtenerlos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una citación formal contra la organización que administra la base de datos. La medida derivó en una demanda encabezada por California y otros 20 estados. En tanto, el 10 de septiembre, un juez evaluará si mantiene bloqueada la entrega de la información mientras continúa el litigio.

Los datos de licencias de 17 millones de conductores que el DHS pide en EE.UU.

A fines de junio, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas exigió a la Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados (Aamva, por sus siglas en inglés) que compartiera información clave de las licencias de conducir de millones de personas.

Durante el verano, el DHS emitió una citación formal para avanzar con la entrega de los datos personales.

Tras el pedido del DHS a la Aamva, el gobierno de California presentó una demanda junto con otros 21 estados para bloquear la medida Imagen ilustrativa generada con IA

En EE.UU., la Aamva funciona como centro de intercambio de información de los departamentos estatales de vehículos motorizados de todo el territorio, de acuerdo con CalMatters.

La citación exige la entrega de información de cada conductor registrado en la base de datos comercial de la organización, lo que incluye:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Estado de registro

Número de licencia

Número de Seguro Social

Asimismo, el gobierno federal solicitó a la organización mantener la citación en secreto “por un período de tiempo indefinido” para “evitar interferencias” con la investigación, según el medio.

Demanda contra el DHS: qué definirá el juez sobre los datos de conductores en septiembre

A principios de este verano, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, el Departamento de Vehículos Motorizados estatal (DMV, por sus siglas en inglés) y las autoridades estatales confirmaron sus planes de integrarse a un sistema de verificación interestatal operado por la Aamva.

En primera instancia, el gobierno de California argumentó que la incorporación al sistema era necesaria para cumplir con las normativas federales y evitar el riesgo de que las identificaciones del Estado Dorado dejaran de ser aceptadas en aeropuertos y edificios federales.

Sin embargo, diez días después de que el gobernador firmara en julio la ley que permitía compartir la información, el DMV de California se enteró de que el DHS ya exigía los datos a la Aamva.

El gobernador de California, Gavin Newsom, interpuso una demanda contra el DHS para bloquear la citación que exige la transferencia de datos Facebook Governor Newsom

En este contexto, una coalición de 21 estados liderada por California interpuso una demanda contra el DHS para bloquear la medida. Recientemente, la administración estatal, citada por CalMatters, aclaró que, mientras el litigio siga en curso, no entregará la información solicitada por el DHS.

“La demanda en este caso se refiere al acceso masivo a los datos de licencias comerciales, no a las búsquedas individuales que los funcionarios federales ya realizan, y California no proporcionó los datos masivos solicitados”, explicó Diana Crofts-Pelayo, portavoz del gobernador Gavin Newsom.

El 21 de agosto, un juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Virginia bloqueó temporalmente a la Aamva para evitar que cumpla con la demanda de datos del DHS y calificó la medida como “ilegal”.

Tras esta medida, el juez Anthony Trenga tiene previsto escuchar los argumentos en una audiencia programada para el 10 de septiembre.

En esta fecha, podría tomar una decisión definitiva sobre si deja a la administración Trump avanzar con la citación o mantiene el bloqueo.

Datos de licencias y DHS: los riesgos que advierten los defensores de la privacidad

La jefa de políticas de licencias del DMV del Estado Dorado, Kristin Triepke, advirtió en una declaración que si los conductores no ciudadanos temen que sus datos se compartan con las autoridades federales de inmigración, muchos optarán por conducir sin licencia, lo que supondría un “grave riesgo” para la seguridad pública.

Asimismo, funcionarios estatales alertaron que la entrega de los datos violaría los acuerdos alcanzados con los departamentos de vehículos motorizados estatales. También indicaron que infringiría las leyes de privacidad estatales y federales.

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Ed Hasbrouck, del grupo de libertades civiles The Identity Project, cuestionó la postura tomada por la organización y la señaló como un motivo de desconfianza.

“El comportamiento de Aamva con respecto a estas licencias de conducir comerciales le da a California razones de peso para no confiar en que la organización salvaguarde la cantidad mucho mayor de registros de licencias de conducir no comerciales que el DMV planea subir a la base de datos el próximo año”, analizó.

Por otro lado, apuntó contra la administración Newsom por firmar la ley que permite la transferencia de datos pese a las advertencias previas. “No nos gusta tener que decir: ‘Ya se lo advertimos’. Pero en este caso, teníamos razón”, completó.