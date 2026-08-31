Iba de regreso a Guatemala desde California y un giro inesperado le dejó varado todo a mitad de camino

Un residente de la ciudad de Tracy afirmó que pagó 3900 dólares para trasladar dos vehículos desde California hasta Guatemala, pero ambos quedaron abandonados durante el trayecto. El transportista atribuyó lo ocurrido a un desperfecto mecánico. La diferencia entre un incumplimiento contractual y un posible fraude penal depende de la intención y de las pruebas disponibles.

Qué diferencia a una estafa de un incumplimiento de contrato

El denunciante consideró que fue víctima de una estafa y afirmó que la explicación sobre la avería fue utilizada para justificar la falta de entrega.

“Yo le di US$3900 y el resto del pago se lo iba a dar cuando él pusiera los autos en Centroamérica. Al mes me contestó y me dijo: ‘El camión está malo, necesito que me mandes el resto del dinero para continuar el viaje’. Es pura mentira”, relató en una entrevista con Univision.

Un residente en carácter de anónimo denunció que fue victima de fraude al intentar enviar sus dos vehículos de California a Guatemala Captura de pantalla Univision

El transportista rechazó esa acusación. “Dos vehículos estaban siendo transportados en un camión grande. Este tuvo desperfectos mecánicos, entonces yo ya no pude financiar la reparación. El dueño tampoco quiso. Entonces ya prácticamente no se pudo continuar”, indicó al medio hispano.

La existencia de un servicio que no llegó a completarse no determina por sí misma que haya ocurrido un delito.

En California, uno de los elementos centrales para establecer un posible fraude es demostrar que existió una intención previa de obtener dinero o bienes mediante una mentira o un engaño.

Si el transportista realmente tenía previsto realizar el servicio y posteriormente una falla mecánica impidió terminarlo, el conflicto podría corresponder al ámbito civil.

En ese escenario, según el abogado José Parra, las consecuencias pueden incluir la devolución del dinero o el pago de una compensación, según las circunstancias y los términos del acuerdo.

Un latino residente de California pagó US$3900 para trasladar sus vehículos a Guatemala, pero acusó de fraude al transportista tras el incumplimiento Imagen creada con IA

La situación cambia si las pruebas permiten establecer que la persona cobró y no iba a prestar el servicio, o que utilizó información falsa de manera deliberada para conseguir el dinero.

El Código Penal de California contempla sanciones penales para quienes obtienen una paga, bienes o trabajo mediante representaciones o promesas falsas realizadas con intención de defraudar.

Cuándo el fraude puede ser considerado un delito grave

El monto involucrado también puede determinar la clasificación del delito. Según las disposiciones señaladas en las secciones 487 y 532 del Código Penal de California, un robo obtenido mediante engaño puede alcanzar la categoría de delito grave cuando el valor involucrado supera los US$950.

En el caso denunciado, los US$3900 entregados inicialmente superan ese umbral. Sin embargo, que una operación sobrepase los US$950 no demuestra por sí solo que exista un delito: primero debe acreditarse el engaño intencional y los demás elementos exigidos por la ley.

Los vehículos también pueden introducir consideraciones adicionales. La apropiación ilegal de un automóvil puede constituir un delito grave independientemente de su valor.

Los Consulados de Guatemala en EE.UU. atienden sin cita previa

Por eso, cuando una operación de transporte involucra coches, las autoridades y los tribunales deben determinar qué ocurrió realmente con ellos y si existió una apropiación deliberada.

Qué ocurrió con los dos vehículos que debían ser enviados a Guatemala

El denunciante relató que uno de sus automóviles fue localizado cerca de Bakersfield, mientras que el otro quedó aproximadamente a dos horas de esa zona.

Según su versión, el transportista posteriormente le comunicó que el camión utilizado para trasladar los bienes había sufrido una avería.

El caso se produjo en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, donde las personas deciden regresar voluntariamente a sus países de origen y necesitan trasladar sus bienes desde EE.UU.

En estas operaciones pueden intervenir anticipos, contratos de transporte y entregas de vehículos o pertenencias antes de completar el viaje.