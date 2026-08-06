Nueva ley en California: los compradores de autos tendrán tres días para cancelar ciertas operaciones
El beneficio aplicará solo a vehículos usados de hasta US$50.000 que no hayan recorrido más de 400 millas desde la compra
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La Ley de California Contra Estafas en la Venta de Autos (CARS Act, por sus siglas en inglés) comenzará a aplicarse el 1° de octubre con modificaciones en las reglas para la comercialización de vehículos usados. La norma incorpora nuevas medidas orientadas a la protección de los consumidores y establece obligaciones específicas para los concesionarios.
Qué establece la ley CARS en California
Según el texto legal, uno de los cambios centrales consiste en la creación de un plazo de tres días durante el cual determinados compradores podrán dejar sin efecto la adquisición o el arrendamiento de un vehículo usado. El beneficio solo alcanzará a las operaciones que cumplan con los requisitos fijados por la legislación.
Además del derecho de cancelación, la ley incorpora restricciones sobre la información que pueden brindar los vendedores respecto del financiamiento, los contratos de arrendamiento y los productos adicionales ofrecidos durante la operación. También exige una mayor claridad en la presentación del precio total y en la documentación entregada a la persona interesada.
Qué vehículos podrán cancelarse dentro de los tres días
El nuevo derecho estará disponible únicamente para vehículos usados cuyo precio sea igual o inferior a US$50.000. La normativa deja fuera de este beneficio a los:
- Automóviles nuevos
- Las motocicletas
- Los vehículos comercializados mediante subastas
- Aquellos con un peso bruto superior a las 10.000 libras (4500 kilogramos)
Para utilizar este mecanismo, el vehículo no podrá haber recorrido más de 400 millas (643 kilómetros) desde la firma del contrato hasta el momento en que el consumidor solicite la cancelación. Si se supera ese límite, la operación dejará de reunir las condiciones previstas por la ley.
Los concesionarios también deberán entregar un documento independiente que explique el funcionamiento del derecho de cancelación, los pasos para ejercerlo y las condiciones aplicables. Asimismo, estarán obligados a exhibir avisos visibles que indiquen que los autos nuevos no cuentan con un período de cancelación, mientras que algunos usados sí podrán acceder a ese beneficio.
Cuáles son las tarifas que podrá cobrar el concesionario
- Aunque la ley permite cancelar determinadas operaciones, también autoriza a los concesionarios a aplicar una tarifa de reposición. Ese cargo será equivalente al 1,5% del precio de venta, con un mínimo de US$200 y un máximo de US$600.
- Si el comprador recorrió más de 250 millas (402 kilómetros) antes de cancelar la operación, podrá sumarse un cargo adicional de un dólar por cada milla excedente. Ese importe extra tendrá un límite de US$150.
- La legislación también contempla que, cuando exista un costo real por el traslado del vehículo, el concesionario pueda retener ese importe en reemplazo de la tarifa porcentual. Esto sucederá siempre que permanezca dentro de los límites establecidos por la norma.
Cómo funcionará el reembolso si hubo un vehículo entregado como parte de pago
- Cuando el comprador entregue un auto usado como parte de la operación y posteriormente ejerza el derecho de cancelación, el concesionario deberá devolverlo si todavía permanece en su poder.
- Si el mismo ya fue vendido o comenzó el trámite de transferencia, el reembolso deberá calcularse al tomar el monto más alto entre el valor acordado en el contrato, el precio obtenido por la venta o el de mercado del vehículo al momento de la entrega.
- Para esta última referencia podrán utilizarse ofertas escritas vigentes o guías nacionales de valuación. Del importe correspondiente podrán descontarse únicamente las deudas pendientes vinculadas al auto y la tarifa de reposición prevista por la ley.
- El concesionario deberá efectuar el reembolso, por regla general, dentro de las 48 horas posteriores a la cancelación. Esto tendrá que estar acompañado de un comprobante con el detalle de cada deducción realizada.