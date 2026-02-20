La ciudad a dos horas de Los Ángeles donde se puede alquilar por menos de 2000 dólares
Según un estudio, la renta media es de US$1995; el precio promedio de una vivienda es de US$440 mil
- 3 minutos de lectura'
Una ciudad que se ubica a 113 millas (182 kilómetros) de Los Ángeles, en un viaje que se completa en 1 hora 55 minutos por la I-5 S, figura en un ranking como una de las más accesibles de California. Se trata de Bakersfield, donde el alquiler medio se mantiene por debajo de 2000 dólares mensuales y el costo de vida es 18% inferior al promedio estatal.
¿Cuánto cuesta alquilar en Bakersfield, California, en 2026?
El relevamiento del sitio de bienes raíces Houzeo, publicado a finales de diciembre de 2025, posiciona a la ciudad de Bakersfield en el tercer lugar del ranking de asequibilidad de California.
El alquiler medio de vivienda alcanza los US$1995 al mes, por debajo de otras siete zonas del estado con valores superiores.
En el mercado de compra, el informe señala que, con un presupuesto cercano a los US$440 mil, hay una oferta amplia de propiedades disponibles dentro de la ciudad.
En el listado, a esta localidad solo la superan Porterville, que ocupa el primer puesto con un precio medio de vivienda de US$325 mil y un alquiler medio de US$1358, y Fresno, en segundo lugar, con un valor promedio de US$388.567 y una renta media de US$1975.
¿Cómo se calculó la asequibilidad en Bakersfield?
El sistema de puntuación elaborado por Houzeo le otorga a Bakersfield 8,4 sobre 10 en asequibilidad. El cálculo considera tres variables:
- Precio medio de vivienda (40%)
- Alquiler medio (35%)
- Costo de vida general (25%)
Sobre esto último, el análisis indica que el costo de vida en la ciudad es 18% inferior al promedio de California.
La metodología evaluó seis categorías de gasto:
- Vivienda
- Comestibles
- Servicios públicos
- Transporte
- Atención médica
- Bienes varios
Los datos de alquiler provienen de C2ER, que publica el Índice Nacional del Costo de Vida. Los valores inmobiliarios se contrastaron con el informe del mercado de California y con cifras de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California (CAR, por sus siglas en inglés).
El relevamiento examinó información entre 2022 y 2025 para identificar mercados que mantuvieron niveles de accesibilidad sostenidos en el tiempo.
¿Dónde se ubica Bakersfield y cómo es para vivir?
El informe describe a Bakersfield como una ciudad con clima cálido, vecindarios residenciales y espacios al aire libre como River Walk Park y campos de golf.
La ciudad se sitúa sobre la autopista 99 y mantiene conexión directa con Los Ángeles y la Sierra Nevada. El crecimiento reciente generó mayor congestión en vías principales como la autopista 99 y la avenida Ming durante las horas pico.
Los veranos registran temperaturas superiores a 100°F (38°C), lo que incrementa el uso de aire acondicionado y puede elevar los costos de servicios públicos, explican en el sitio.
Los barrios destacados dentro de Bakersfield
El informe enumera sectores residenciales específicos en los que recomienda vivir:
- Seven Oaks aparece como un vecindario moderno con comunidades privadas, campo de golf de 27 hoyos y escuelas como Buena Vista y Primaria Ronald Reagan. Incluye restaurantes como The Tavern y Grand Island Cafe.
- Stockdale Estates se caracteriza por lotes amplios y espacios arbolados. Está cerca de comercios y restaurantes ubicados en Stockdale Village o Marketplace.
- Westchester figura como una de las zonas más antiguas ubicada al oeste del centro. Combina viviendas unifamiliares pequeñas y medianas. Tiene acceso al Museo del Condado de Kern y a restaurantes del área céntrica.
