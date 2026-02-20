La ciudad a dos horas de Los Ángeles donde se puede alquilar por menos de 2000 dólares

Una ciudad que se ubica a 113 millas (182 kilómetros) de Los Ángeles, en un viaje que se completa en 1 hora 55 minutos por la I-5 S, figura en un ranking como una de las más accesibles de California. Se trata de Bakersfield, donde el alquiler medio se mantiene por debajo de 2000 dólares mensuales y el costo de vida es 18% inferior al promedio estatal.

¿Cuánto cuesta alquilar en Bakersfield, California, en 2026?

El relevamiento del sitio de bienes raíces Houzeo, publicado a finales de diciembre de 2025, posiciona a la ciudad de Bakersfield en el tercer lugar del ranking de asequibilidad de California.

El alquiler medio de vivienda alcanza los US$1995 al mes, por debajo de otras siete zonas del estado con valores superiores.

En el mercado de compra, el informe señala que, con un presupuesto cercano a los US$440 mil, hay una oferta amplia de propiedades disponibles dentro de la ciudad.

El precio medio de vivienda alcanza US$441 mil

En el listado, a esta localidad solo la superan Porterville, que ocupa el primer puesto con un precio medio de vivienda de US$325 mil y un alquiler medio de US$1358, y Fresno, en segundo lugar, con un valor promedio de US$388.567 y una renta media de US$1975.

¿Cómo se calculó la asequibilidad en Bakersfield?

El sistema de puntuación elaborado por Houzeo le otorga a Bakersfield 8,4 sobre 10 en asequibilidad. El cálculo considera tres variables:

Precio medio de vivienda (40%)

Alquiler medio (35%)

Costo de vida general (25%)

Seven Oaks, Stockdale Estates y Westchester figuran entre los barrios destacados Google Maps

Sobre esto último, el análisis indica que el costo de vida en la ciudad es 18% inferior al promedio de California.

La metodología evaluó seis categorías de gasto:

Vivienda

Comestibles

Servicios públicos

Transporte

Atención médica

Bienes varios

Los datos de alquiler provienen de C2ER, que publica el Índice Nacional del Costo de Vida. Los valores inmobiliarios se contrastaron con el informe del mercado de California y con cifras de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California (CAR, por sus siglas en inglés).

El relevamiento examinó información entre 2022 y 2025 para identificar mercados que mantuvieron niveles de accesibilidad sostenidos en el tiempo.

Bakersfield ocupa el tercer lugar en asequibilidad en California Google Maps

¿Dónde se ubica Bakersfield y cómo es para vivir?

El informe describe a Bakersfield como una ciudad con clima cálido, vecindarios residenciales y espacios al aire libre como River Walk Park y campos de golf.

La ciudad se sitúa sobre la autopista 99 y mantiene conexión directa con Los Ángeles y la Sierra Nevada. El crecimiento reciente generó mayor congestión en vías principales como la autopista 99 y la avenida Ming durante las horas pico.

Los veranos registran temperaturas superiores a 100°F (38°C), lo que incrementa el uso de aire acondicionado y puede elevar los costos de servicios públicos, explican en el sitio.

La ubicación sobre la autopista 99 facilita la conexión con otras regiones

Los barrios destacados dentro de Bakersfield

El informe enumera sectores residenciales específicos en los que recomienda vivir: