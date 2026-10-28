Noticias del FBI: la mansión allanada en California que las autoridades vinculan con un excongresista demócrata

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanó una residencia ubicada en Beverly Hills, al sur de California, como parte de una investigación penal en curso relacionada con el excongresista demócrata Eric Swalwell. Si bien las autoridades confirmaron que el exlegislador no reside formalmente en la vivienda registrada, fuentes cercanas al caso afirmaron que permaneció o se hospedó allí durante un tiempo.

La mansión allanada en California que el FBI vincula con un excongresista demócrata

Durante la mañana del 27 de octubre de 2026, agentes federales arribaron a la propiedad ubicada en North Roxbury Drive, con una orden de registro autorizada por un tribunal. Un portavoz de la agencia confirmó la presencia de agentes federales en el inmueble, respaldados por la orden judicial correspondiente para realizar la inspección.

Los agentes del FBI registraron la mansión del sur de California relacionada con el excandidato Eric Swalwell Tony Gutierrez - AP

“A primera hora de esta mañana, el FBI llevó a cabo una operación en la región de Los Ángeles relacionada con una investigación criminal”, declaró un portavoz de la agencia a ABC News, y añadió: “No tenemos más comentarios al respecto”.

Asimismo, fuentes policiales informaron que el procedimiento responde a una investigación relacionada con las denuncias contra el excongresista por conducta sexual inapropiada.

En el marco de la investigación, los agentes buscaron un iPhone blanco y una MacBook Pro de Swalwell. Los documentos judiciales permanecen bajo sello y el FBI confirmó que no se prevén arrestos inmediatos.

El operativo se suma a otros dos procedimientos relacionados del FBI contra el entorno de Swalwell desde agosto. En primera instancia, las autoridades confiscaron sus dispositivos electrónicos en el aeropuerto internacional de San Francisco, y luego registraron su residencia en Washington D.C.

El propietario de la mansión allanada en California y su vínculo con Swalwell

Según fuentes citadas por ABC News, Swalwell se habría alojado durante un tiempo en la propiedad, aunque no residía allí cuando se produjo el allanamiento. El inmueble actualmente pertenece al multimillonario Stephen Cloobeck, donante de campaña del excongresista.

El magnate de la industria hotelera y fundador de Diamond Resorts International se distanció de Swalwell y expresó su decepción tras conocerse las acusaciones, según informó Fox News. Luego, renunció a su afiliación al Partido Demócrata antes de que agentes federales registraran su finca en Beverly Hills.

El candidato demócrata Eric Swalwell debió retirarse de las elecciones para California de este año a causa de las acusaciones en su contra Archivo

Por su lado, Cloobeck estuvo sujeto a un escrutinio legal independientemente de la investigación de Swalwell. El multimillonario enfrenta tres cargos graves por presuntamente intentar disuadir a testigos y un cargo menor relacionado con llamadas telefónicas. Cloobeck se declaró inocente de los cargos.

El antecedente más reciente ocurrió en mayo, cuando fue arrestado en West Hollywood. En aquel episodio, las autoridades lo acusaron de intentar intimidar a víctimas para evitar que testificaran contra su exprometida, Adva Lavie, acusada de dirigir un presunto esquema de robos a personas conocidas mediante aplicaciones de citas de alto perfil, dirigido a residentes ricos del sur de California.

El discurso de Gavin Newsom sobre la importancia de las elecciones en California

La investigación por las acusaciones contra Swalwell en California

La investigación penal responde a denuncias de presunta conducta sexual indebida y agresión sexual presentadas por al menos cinco mujeres, entre ellas una exasistente legislativa. El excongresista era el candidato demócrata mejor posicionado en la carrera por la gobernación de California cuando el escándalo salió a la luz y debió renunciar a su postulación.

En abril, trascendieron testimonios de varias mujeres que acusaron a Swalwell de conducta sexual inapropiada. Esto incluyó mensajes y fotos de desnudos no solicitados hasta besos y tocamientos sin consentimiento y, en el caso más grave, una acusación de violación que el congresista negó “rotundamente”.

Además de la causa federal, existen investigaciones penales independientes dirigidas por la Fiscalía del Distrito de Manhattan y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.