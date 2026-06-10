La “Mamdani” de Los Ángeles: Nithya Raman, exaliada de Karen Bass, entra en la carrera por la alcaldía

Nithya Raman avanza a la elección general del 3 de noviembre y se enfrenta a Karen Bass, que actualmente está al frente de la alcaldía de Los Ángeles. Raman, concejala de la ciudad, es comparada con el demócrata de Nueva York Zohran Mamdani. Las primarias fueron el pasado 2 de junio.

Quién es Nithya Raman, la actual concejala que busca reemplazar a Karen Bass

Raman nació el 28 de julio de 1981 en Kerala, India. Emigró a Estados Unidos a los seis años y tiene una licenciatura en Teoría Política de la Universidad de Harvard, según consignó su sitio web.

Nithya Raman emigró a EE.UU. a los seis años Facebook Nithya for the City

Previo a iniciar su carrera política, cofundó la coalición de vecinos Selah Neighborhood Homeless Coalition, que opera centros de acceso que proporcionan alimentos, duchas, ropa y otros recursos esenciales para los residentes de La Gran Naranja, de acuerdo con Vogue.

El trabajo de Nithya Raman como concejala y su valor histórico

En 2020, se convirtió en la primera mujer asiático-americana y la primera persona de origen sudasiático en servir en el Concejo Municipal de Los Ángeles.

Nithya Raman se convirtió en la primera mujer asiático-americana en servir en el Concejo Municipal de Los Ángeles Instagram/@cd4losangeles

Raman representa al Distrito 4 de la ciudad y ha promovido lo que ella describe como las “protecciones para inquilinos más fuertes del país”. Estas incluyen el derecho a la asistencia legal y la imposición de límites a los aumentos de alquiler por primera vez en cuatro décadas.

La candidatura de Raman por la alcaldía de Los Ángeles y sus principales propuestas

Raman anunció su candidatura para la alcaldía de Los Ángeles el pasado 6 de febrero, a solo horas de la fecha límite de inscripción. En una entrevista con Telemundo 52, sostuvo que la ciudad estaba en un “punto de quiebre”.

“Vivimos un momento en el que no estamos cumpliendo con lo básico, justo cuando el público nos ha confiado cientos de millones de dólares para resolver problemas complejos como nuestra crisis de vivienda y la crisis de las personas sin hogar", dijo.

Raman también tiene propuestas para restringir los operativos migratorios así como la falta de vivienda en el condado. En ese sentido, el plan, explicado en su sitio de campaña, aborda los siguientes temas:

Vivienda : construcción de más inmuebles para reducir los costos. Esto incluye casas para todos los niveles de ingresos .

: construcción de más inmuebles para reducir los costos. Esto incluye . Inmigración : designación de un jefe de policía de Los Ángeles que proteja a los extranjeros y ampliar la prohibición de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ( ICE , por sus siglas en inglés) en propiedades municipales .

: designación de un jefe de policía de Los Ángeles que proteja a los extranjeros y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ( , por sus siglas en inglés) en . Seguridad: ampliación de la respuesta sin armas a toda la ciudad e integrar el sistema 911.

Resultados de las elecciones primarias

Horas después del cierre de urnas el pasado 2 de junio, Bass obtuvo el 34,8% de los votos (172.720). Le seguían Spencer Pratt, con el 30,4% (151.149), y la concejala progresista Nithya Raman, con el 22,3% (110.848).

Sin embargo, el conteo de los votos por correo permitió que Raman remontara y superara a Pratt con un 28,6% de las papeletas, según consignó AP.

Tensiones entre Nithya Raman y Karen Bass

La campaña de Raman representa un desafío directo a Bass. Ambas son demócratas e inicialmente Raman apoyó la reelección de la alcaldesa, no obstante, momentos antes del cierre de la inscrición de candidatos, presentó su postulación.

Karen Bass enfrentará en las elecciones para la alcaldía de Los Ángeles a su antigua aliada Nithya Raman CalMatters

De acuerdo con Politico, Bass quedó “atónita” por la candidatura de la concejala. “He trabajado con Nithya, la ayudé a conseguir el apoyo demócrata y a desalojar un campamento en su distrito”, expresó, según consignó el periodista David Deyen en su cuenta de X.

Al confirmarse que Raman iba a competir contra Bass en los comicios del 3 de noviembre, esta última acusó a la demócrata de permitir que se establezcan campamentos de personas sin hogar cerca de las escuelas.

“Esperamos ganar una contienda contra un oponente que permite campamentos cerca de escuelas y lucha contra la contratación de más policías, pero que brilla por su ausencia a la hora de salvar empleos en Hollywood y de resistir cuando el ICE invade Los Ángeles”, dijo Alex Stack, portavoz de la campaña de Bass, en un comunicado.

Las comparaciones entre Nithya Raman y Zohran Mamdani

Algunos analistas relacionan a Raman con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, por su herencia étnica sudasiática y su afiliación a los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés).

Tanto Zohran Mamdani como Nithya Raman son vistos como figuras prominentes del movimiento progresista Yuki Iwamura - AP

Desde este punto, ambos son vistos como figuras prominentes del movimiento progresista, al punto de ser comparados con Alexandria Ocasio-Cortez por su capacidad de movilizar bases de voluntarios y desafiar el “establishment” demócrata.

Sin embargo, a diferencia de Mamdani, Raman sería una “marca más conocida” con un registro legislativo propio en el Concejo Municipal, de acuerdo con análisis de Politico y The New York Times.