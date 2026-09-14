La casa valuada en US$12 millones vinculada a un narco mexicano que ya genera disputa en California

Los familiares de las víctimas de una masacre en México reclaman la casa de El Guacho, yerno de El Mencho, fundador del Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Riverside, California, valuada en la actualidad por US$12 millones. En abril de este año, la jueza federal Beryl A. Howell rechazó la solicitud y los denunciantes apelaron la decisión.

Qué se sabe de la disputa legal por la casa valuada en US$12 millones de un narco

En noviembre de 2025, los familiares afectados por la masacre de Bavispe, ocurrida en 2019, presentaron una petición ante el tribunal federal del Distrito de Columbia para reclamar los bienes decomisados al yerno de El Mencho, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, según El País.

En la denuncia, sostienen que el CJNG opera en alianza con La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, como proveedor de narcóticos. Por ello, argumentan que Gutiérrez Ochoa actuaba como un “agente o instrumento” del cartel, lo que, en su planteamiento, les otorgaría el derecho legal a cobrar parte de la indemnización con esos bienes.

Las familias respaldaron su reclamo en una sentencia emitida en junio de 2022 por una corte federal de Dakota del Norte, la cual ordenó al Cártel de Juárez pagarles US$4600 millones en indemnizaciones.

Reacción del gobierno estadounidense tras la denuncia

A fines de abril, la jueza federal Beryl A. Howell rechazó la solicitud de las familias para reclamar la mansión y los bienes tras concluir que los argumentos carecían de sustento legal suficiente.

Por medio de un fallo de 39 páginas, la magistrada resolvió que el reclamo no puede prosperar por dos razones clave:

Naturaleza de los bienes: los activos no constituían “bienes bloqueados” en los términos de la ley TRIA, ya que no habían sido congelados de manera previa mediante órdenes de sanciones dictadas al amparo de leyes como la Ley Kingpin.

los activos no constituían en los términos de la ley TRIA, ya que no habían sido congelados de manera previa mediante órdenes de sanciones dictadas al amparo de leyes como la Ley Kingpin. Doctrina de retroactividad (Relation-back): el título de propiedad de los bienes se transfirió al Gobierno estadounidense desde el momento en que se cometieron los delitos de lavado de dinero entre 2023 y 2024, por lo que las familias no poseían un derecho de propiedad previo o superior sobre esos activos específicos.

La jueza federal Beryl A. Howell rechazó la solicitud de las familias para quedarse con la mansión tras concluir que los argumentos de la defensa carecían de sustento legal suficiente Eduardo Verdugo - AP

“Por las razones expuestas, se concede la moción del gobierno para desestimar la petición accesoria. Se dictará simultáneamente una orden acorde con esta Opinión”, citó Howell.

Tras el fallo, las familias apelaron la decisión, por lo que la disputa por la propiedad de California continúa en los tribunales estadounidenses.

La casa en California disputada en EE.UU.

La propiedad, de 353 metros cuadrados, se ubica en la calle Pamplona, Riverside, California. Cuenta con cuatro habitaciones, cuatro baños, cochera y piscina.

La residencia fue adquirida en el verano de 2023 por US$1.2 millones en efectivo. La transacción se realizó a través de la empresa Pasión Azul, señalada por las autoridades estadounidenses como una firma utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero.

La propiedad de El Guacho fue construida en 2003 y cuenta con una extensión de 353 metros cuadrados Instagram/@ranchovalencia

En el inmueble habitaban El Guacho y su pareja Laisha Michelle Oseguera González, hija menor del líder del CJNG. Gutiérrez Ochoa vivía bajo la identidad falsa de “Miguel Luis Martínez” tras haber fingido su muerte para huir de México, donde era buscado por el secuestro de dos marinos en 2021.

La residencia fue adquirida en el verano de 2023 por US$1.2 millones en efectivo Instagram/@ranchovalencia

En noviembre de 2024, la DEA lo arrestó en la residencia y confiscó US$2,2 millones en efectivo, obras de arte, joyas, relojes, bolsos de diseñador, tres vehículos de modelos recientes y dos armas de fuego no rastreables. Como parte de un acuerdo de culpabilidad por conspiración de lavado internacional de dinero, aceptó entregar la mansión y la totalidad de los bienes decomisados al Gobierno de Estados Unidos, según consignó El País.