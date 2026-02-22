Quién era El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación por el que EE.UU. ofrecía US$15 millones

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo por el ejército mexicano, poniendo fin a la carrera de uno de los narcotraficantes más buscados. EE.UU. ofrecía US$15 millones por su captura. Oseguera, de 59 años, desafió al Estado mexicano con extrema violencia: emboscadas a policías, atentados contra el jefe de seguridad en la capital y derribo de un helicóptero militar y su cartel se infiltró en bancos para mover dinero sin ser detectado.

Quién era El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, Oseguera trabajó joven en campos de aguacate y marihuana.

en Aguililla, Michoacán, Oseguera trabajó joven en campos de aguacate y marihuana. Emigró a EE.UU., fue arrestado por tráfico de heroína, cumplió condena y fue deportado. De regreso a México, se unió al Cartel del Milenio como sicario y jefe de seguridad.

Las autoridades de EE.UU. tenían la hipótesis de que “El Mencho” utilizaba distintos nombres y cientos de documentos falsos DEA HQ vía Instagram

Tras la desarticulación de esta organización y la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel del Cartel de Sinaloa en 2010, fundó el CJNG. Rápidamente, lo convirtió en uno de los grupos más poderosos de México y consolidó su hegemonía tras la extradición de figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El CJNG se distinguió por su brutalidad

Oseguera se refugió en Jalisco y, junto al Cartel de Sinaloa, creó en 2009 los “Matazetas”, quienes en 2011 dejaron 35 cadáveres en Veracruz. Posteriormente, el CJNG se independizó, formando un amplio grupo de sicarios y fabricando armamento propio.

El Departamento de Estado de EE.UU. declaró en 2025 al CJNG como organización terrorista. Lo describió como un “cartel transnacional con presencia en casi todo México” que trafica fentanilo, extorsiona, realiza trata de migrantes, roba petróleo y minerales y comercia armas.

Grupos organizados siembran el caos en Jalisco tras el asesinato del narco más buscado; en la foto, un militar está delante de un colectivo incendiado ULISES RUIZ� - AFP�

El cartel que sembró el terror en Jalisco

En 2015, el CJNG desató el terror en Jalisco: emboscó a la Gendarmería Nacional y a policías estatales, derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes RPG y provocó bloqueos e incendios para frustrar su captura.

Además de la violencia, “El Mencho” diversificó sus mercados. La frontera con EE.UU. muy disputada, por lo que apuntó a Europa, Asia, África y Australia. Mantuvo un bajo perfil, con pocas fotos y vida privada reservada. Se casó en la década de 1990 con Rosalinda González Valencia, con quien tuvo tres hijos.

El "Mencho", en el medio de la imagen, acompañado por su hijo Ruben Oseguera Gonzalez, conocido como "El Menchito"(U.S. District Court, District of Columbia) U.S. District Court, District of Columbia

Su exmujer y dos de sus hijos fueron detenidos; si bien ella fue liberada, su hijo mayor, “El Menchito”, fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua.