La comunidad a una hora de Los Ángeles que podría estar bajo vigilancia de la EPA por casos de cáncer raro en niños

Familias de Ladera Ranch, una comunidad planificada del condado de Orange, California, reportaron varios diagnósticos de sarcoma de Ewing en niños y adolescentes. Ante esas denuncias, el primer fiscal federal adjunto para el Distrito Central de California, Bill Essayli, pidió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que evalúe posibles factores ambientales.

El pedido de Essayli a la EPA por un posible incremento de casos con cáncer en Ladera Ranch

“Ha habido un agrupamiento inusual de cáncer pediátrico en la comunidad de Ladera Ranch”, informó Essayli en su cuenta de X junto con una carta dirigida a Lee Zeldin, administrador de la EPA. El fiscal auxiliar requirió una evaluación para establecer si existen condiciones ambientales que puedan explicar la concentración de diagnósticos y si corresponde analizar posibles incumplimientos de la legislación ambiental federal.

Essayli pide investigaciones a la EPA en un pueblo ubicado en California X @USAttyEssayli

La solicitud surge luego de que residentes informaran la presencia de varios menores con sarcoma de Ewing. Esta enfermedad poco frecuente afecta huesos y tejidos blandos y, según la Sociedad Americana del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), registra aproximadamente 200 casos cada año en EE.UU.

De acuerdo con los datos expuestos por el fiscal, al menos seis niños fueron diagnosticados con sarcoma de Ewing en esta comunidad de entre 20.000 y 30.000 habitantes. Además, también se mencionan cerca de una docena de casos de cáncer poco frecuente en menores de distintas localidades del condado de Orange.

“Un joven de 17 años, Brody Matteson, falleció tras complicaciones durante su tratamiento“, dijo Essayli en la carta. “Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) reconocen que los patrones inusuales de cáncer y las preocupaciones de la comunidad con respecto a posibles exposiciones ambientales deben evaluarse a través de un proceso sistemático y basado en la ciencia”, indicó.

La comunidad de Ladera Ranch registró al menos seis niños afectados, lo que llevó a las autoridades a solicitar una investigación de la EPA para descartar el impacto de pesticidas sintéticos en la zona X @USAttyEssayli

Las familias piden investigar el uso de pesticidas en Ladera Ranch

Vecinos de Ladera Ranch expresaron a NBC Los Angeles su preocupación por los pesticidas utilizados en parques, espacios verdes y otras áreas comunes. Las familias solicitaron conocer qué productos se aplican y pidieron evaluar alternativas orgánicas o de menor impacto.

Hasta ahora no se comprobó una relación causal entre esas sustancias y los diagnósticos reportados. La ACS señala que no se conocen causas ambientales o relacionadas con el estilo de vida que provoquen el sarcoma de Ewing.

“A menos que exista una razón de peso para seguir utilizando productos químicos tóxicos, lo más sensato es no utilizarlos”, afirmó Bruce Blumberg, profesor de biología celular y del desarrollo en la Universidad de California, a NBC Los Angeles. “No estamos hablando de malaria. Estamos hablando principalmente de maleza, y no entiendo por qué deberíamos estar tan dispuestos a usar productos químicos para eliminarla cuando se puede arrancar o deshacerse de ella de una manera no tóxica”, señaló.

Como respuesta, la Corporación de Mantenimiento de Ladera Ranch (Larmac, por sus siglas en inglés) anunció la creación de un comité. Este estará destinado a revisar sus prácticas de jardinería y evaluar la incorporación de opciones orgánicas para el cuidado de las áreas públicas.

“Creo que la gente necesita escuchar, despertar y darse cuenta de que algo les está pasando a nuestros hijos”, dijo Jessica Keetch, residente de Ladera Ranch. “Esto no es casualidad”, señaló.

La mujer le contó al medio local que su hija, una joven de 18 años, fue diagnosticada con sarcoma sinovial. Este tipo de cáncer poco frecuente derivó en la amputación de uno de sus pies durante el tratamiento.

Qué es el sarcoma de Ewing y cuáles son sus síntomas

El sarcoma de Ewing es un tumor sólido que se desarrolla principalmente en los huesos o en tejidos blandos cercanos. Se presenta con mayor frecuencia entre niños y adolescentes, especialmente entre los diez y los 20 años, según una investigación de la Universidad de Harvard.

Entre los síntomas más habituales se encuentran:

El dolor persistente en la zona afectada

Inflamación

Aparición de una masa palpable

Fracturas sin traumatismos importantes

Dificultad para caminar o respirar, según la ubicación del tumor

Fiebre

Cansancio

Pérdida de peso

Debido a que sus primeras manifestaciones pueden parecerse a lesiones deportivas o infecciones, el diagnóstico puede demorarse. Aunque la enfermedad está relacionada con alteraciones genéticas adquiridas después del nacimiento y no se considera hereditaria, la investigación solicitada a la EPA busca determinar si en Ladera Ranch existe algún factor ambiental que justifique la concentración de diagnósticos reportada por la comunidad.