Alerta sanitaria: el parásito en el agua que ya afectó a Texas, Nueva York y otros estados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una notificación obligatoria a nivel nacional por la presencia de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por un parásito en el agua o los alimentos. Hasta junio hubo registro de 145 casos en 17 estados. Nueva York, Texas e illinois son los más afectados.

Qué es la ciclosporiasis, la infección causada por un parásito que se extiende

De acuerdo con los CDC, la ciclosporiasis es causada por el parásito cyclospora cayetanensis, que contagia a los organismos a través del agua o los alimentos. Sin embargo, no se sabe con certeza cómo es que contamina el entorno.

La ciclosporiasis puede presentarse por beber agua contaminada Unsplash

El parásito que infecta el intestino delgado se propaga cuando las personas ingieren alimentos o agua contaminados con heces. En EE.UU., se relacionó su presencia con el consumo de diversos tipos de alimentos frescos.

Uno de los riesgos es que la desinfección química rutinaria no elimina el parásito. Entre las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir infecciones se destacan:

Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular frutas y verduras crudas.

Lavar bien todas las frutas y verduras antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas.

Frotar las frutas y verduras firmes, como los pepinos y melones, con un cepillo limpio.

Retirar las partes dañadas o magulladas de las frutas y verduras antes de prepararlas y consumirlas.

Refrigerar las frutas y verduras cortadas, peladas o cocinadas lo antes posible.

En qué estados de EE.UU. se registran más casos de ciclosporiasis

De acuerdo con un informe de los CDC, entre el 1° de mayo y el 16 de junio de 2026 se registraron 145 casos de ciclosporiasis en 17 estados. Durante dicho periodo se reportaron 20 hospitalizaciones.

El estado con más casos reportados de ciclosporiasis en Estados Unidos es Nueva York CDC

Según los detalles, las personas se enfermaron tras consumir alimentos en el país norteamericano. Es decir, no habían viajado durante los 14 días previos a los síntomas.

Los afectados tenían entre cinco y 86 años. La edad promedio fue de 42 años y el 61% eran mujeres.

Nueva York fue el estado más afectado, donde se presentaron entre 31 y 80 casos. La presencia de la enfermedad también se reportó como “alta”, con entre 11 y 30 casos, en Illinois y Texas.

El resto de los estados afectados son:

Alaska

Carolina del Norte

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Louisiana

Massachusetts

Nueva Jersey

Ohio

Pensilvania

Tennessee

Virginia

Wisconsin

Sin embargo, los CDC explicaron que, hasta la fecha, no cuentan con evidencia de un único brote de esta enfermedad que vincule todos los casos, por lo que las investigaciones siguen en curso.

Síntomas de la ciclosporiasis, enfermedad que se extiende en EE.UU.

Aunque los síntomas pueden variar, por lo general suelen presentarse alrededor de una semana después de contraer la infección, de acuerdo con los CDC. Los signos de alerta incluyen:

Diarrea acuosa

Pérdida de peso

Calambres

Hinchazón

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

Vómitos

Dolor de cabeza

Fiebre leve

Los síntomas pueden durar desde unos pocos días hasta más de un mes y aparecer y desaparecer una o más veces. En general, no suelen generar grandes complicaciones con atención médica