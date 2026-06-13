La euforia de Newsom tras la victoria de EE.UU. contra Paraguay en el Mundial 2026: “¡Qué noche!”

Estados Unidos comenzó su camino en la Copa del Mundo de la FIFA con una victoria contundente ante Paraguay por 4 a 1. El encuentro, disputado en el estadio de Los Ángeles, representó el regreso del torneo al suelo estadounidense después de más de tres décadas. La selección local exhibió un ataque implacable y logró una cifra récord de goles, ya que nunca anotó más de tres tantos en un partido de esta competencia. En ese contexto, Gavin Newsom se sumó a la celebración por la goleada. “Qué noche para Estados Unidos!”, expresó el gobernador de California a través de sus redes sociales.

Gavin Newsom celebra la victoria de EE.UU. ante Paraguay

El dominio norteamericano se hizo evidente desde el inicio del juego. Por medio de varios mensajes en su cuenta de X, Newsom celebró las anotaciones del equipo estadounidense a medida que ocurrían. “¡El equipo nacional de fútbol masculino al dominio!”, escribió en otra publicación en X. Asimismo, compartió a través de su cuenta de Instagram que asistió al partido con uno de sus hijos.

Gavin Newsom, gobernador de California, celebró la victoria de EE.UU. ante Paraguay en el Mundial 2026 X/@CAgovernor

Asimismo, celebró cada uno de los cuatro goles que hizo el plantel estadounidense. “¡Goooool!“, expresó cuando el primer tanto abrió el marcador frente a Paraguay.

EE.UU. vs. Paraguay, y el doblete de Folarin Balogun contra la selección sudamericana

La presión constante sobre el área paraguaya dio resultados rápidos en el séptimo minuto. Un pase del mediocampista Weston McKennie provocó una desviación en el defensor Damian Bobadilla, quien convirtió un gol en contra. A partir de ese momento, el delantero Folarin Balogun tomó el protagonismo absoluto del ataque local.

Folarin Balogun (20), de Estados Unidos, celebra el tercer gol de su equipo contra Paraguay con sus compañeros durante el partido de fútbol del Grupo D de la Copa Mundial en Inglewood, California, cerca de Los Ángeles, el viernes 12 de junio de 2026 Andre Penner - AP

En el minuto 31, Balogun conectó un centro preciso de Christian Pulisic para ampliar la diferencia en el marcador. Antes del cierre de la primera mitad, el atacante del Mónaco superó a dos defensores y definió con un remate perfecto hacia el ángulo superior, donde el arquero Orlando Gill no logró intervenir. Según NPR, este doblete representa el primero para un jugador estadounidense desde el torneo inaugural de 1930.

Mundial 2026: los otros goleadores del partido EE.UU. vs. Paraguay

El desarrollo del juego cambió en la segunda parte con un ritmo más pausado. El director técnico Mauricio Pochettino decidió reemplazar a Pulisic en el entretiempo debido a una molestia en la pantorrilla. Pulisic declaró ante la prensa: “Espero que no sea nada, hoy tomo una precaución, pero confío en estar bien en los próximos días”.

Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, le ganó a Paraguay por 4 a 1 JAMIE SQUIRE,Agencia AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El entrenador ratificó que el jugador estará disponible para el siguiente compromiso. Durante ese periodo, Sebastian Berhalter ingresó al campo y se convirtió en el segundo integrante de una dupla padre-hijo en representar a su país en un mundial, tal como ocurrió con su padre Gregg en 2002. Por el lado de Paraguay, el mediocampista Mauricio descontó en el minuto 73. Finalmente, Gio Reyna sentenció el 4 a 1 definitivo en el tiempo de descuento.

Los próximos torneos de EE.UU. en la Fase de grupos del Mundial 2026

Folarin Balogun, quien eligió representar a Estados Unidos en 2023 tras su formación en Londres y sus raíces nigerianas, calificó la noche como “un sueño real”. El equipo mostró una evolución notable respecto de su desempeño en Qatar 2022, donde solo marcó tres goles en todo el torneo. Con esta victoria, el seleccionado local se posiciona con optimismo en la fase de grupos.

La expansión del torneo a 48 equipos facilita el avance a la siguiente instancia, aunque el objetivo del equipo estadounidense es terminar en la primera posición para obtener un camino más sencillo. El próximo partido del seleccionado será ante Australia el 19 de junio en Seattle, mientras que el cierre de la zona contra Turquía ocurrirá el 25 de junio en Los Ángeles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA