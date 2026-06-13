La matrícula con un guiño a Florida que busca aprobación del DMV: casi 50.000 conductores la pidieron
El proyecto busca financiar hospitales infantiles y toma como referencia una iniciativa similar que funciona desde 2021
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La creación de una matrícula temática relacionada con Disneyland avanza en California. La iniciativa, impulsada por la Oficina de la Tesorería estatal junto con Disneyland Resort y organizaciones vinculadas a la salud infantil, ya ingresó formalmente en el proceso de evaluación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
Matrícula de Disneyland: cómo funcionará el programa en California
La tesorera estatal Fiona Ma confirmó que la documentación necesaria ya fue presentada ante el DMV. Con este paso, la iniciativa ingresa en la etapa de revisión oficial para determinar su incorporación al programa de matrículas especiales del estado.
Al estilo de la placa especial que tiene Florida, la propuesta surge de una alianza entre la Oficina de la Tesorería, Disneyland Resort, la Asociación de Hospitales Infantiles de California y la Autoridad de Financiamiento de Instalaciones de Salud de California. El objetivo es generar recursos adicionales para cubrir servicios médicos que habitualmente no cuentan con compensación financiera.
“Los fondos beneficiarán a los hospitales infantiles, un servicio que tantas familias californianas utilizan en nuestro estado, especialmente ahora que se está recortando el Medicare“, dijo Fiona Ma en un video publicado en redes sociales.
El proyecto superó ampliamente el requisito exigido para continuar su trámite. Mientras la normativa establece un mínimo de 7500 solicitudes previas para habilitar la producción de una placa especial, la propuesta reunió alrededor de 48.000 personas interesadas en adquirirla.
Según el comunicado oficial, los fondos obtenidos a través de la venta de estas matrículas serán destinados a hospitales pediátricos como:
- Children’s Hospital Los Angeles
- Loma Linda University Children’s Hospital
- Lucile Packard Children’s Hospital Stanford
- MemorialCare Miller Children’s & Women’s Hospital Long Beach
- Rady Children’s Health Orange County
- Rady Children’s Health San Diego
- UC Davis Children’s Hospital
- UC Irvine Health Children’s Hospital
- UCLA Mattel Children’s Hospital
- UC San Diego Health Children’s Hospital
- UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland
- UCSF Benioff Children’s Hospital San Francisco
- Valley Children’s Hospital
Cuánto costará la nueva placa de circulación de Disneyland en California
Según los detalles difundidos por los responsables del proyecto, las matrículas secuenciales tendrán un valor de US$50, mientras que las versiones personalizadas costarán US$103, además de las tarifas administrativas correspondientes.
La renovación anual también tendrá un costo adicional. Los propietarios deberán abonar US$40 por las placas estándar o US$83 por las personalizadas, sumados a los cargos habituales del registro vehicular.
Las autoridades indicaron que el diseño definitivo aún no fue presentado públicamente. Se espera que la imagen oficial sea revelada en los próximos meses, momento en que también se abrirá el sistema de pedidos anticipados.
El antecedente de Florida que inspira la iniciativa de una placa de Disney
La propuesta californiana sigue una experiencia desarrollada previamente en Florida. Allí, una matrícula especial de Walt Disney World fue incorporada al sistema estatal en 2021 y continúa disponible para los conductores.
De acuerdo con la información oficial, el diseño actualmente en circulación muestra la silueta del Castillo de Cenicienta sobre un fondo azul. La versión inicial había sido creada para conmemorar el 50° aniversario de Walt Disney World y utilizaba una combinación de tonos púrpura y dorados.
Los ingresos generados por esa matrícula son destinados a la fundación Make-A-Wish. Desde su lanzamiento, el programa logró recaudar más de US$5 millones para apoyar a niños con enfermedades graves.
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