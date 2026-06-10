El DMV anuncia reapertura de oficina en el sur de California: qué trámites se pueden hacer desde junio

El Departamento de Vehículos Motorizados de California informó que la oficina ubicada en San Pedro reabrió sus puertas al público el pasado 3 de junio. Aunque muchos de los trámites vehiculares ya pueden realizarse en línea, si los solicitantes requieren un procedimiento presencial, ya pueden solicitar una cita.

La oficina del DMV en San Pedro, California, reabrió sus puertas

El DMV de California compartió en su página web que la oficina de San Pedro, ubicada en 1511 N. Gaffey St., volvió a sus operaciones regulares y ya es posible solicitar una cita para realizar diversos trámites presenciales.

La oficina del DMV en San Pedro está ubicada en 1511 N. Gaffey St. Google Maps

El departamento recordó que la sede fue cerrada el 30 de abril después de quedar anegada por las inundaciones. Sin embargo, desde entonces, las autoridades locales se encargaron de reparar e inspeccionar las instalaciones para que vuelvan a estar en funcionamiento.

Qué trámites pueden hacerse en la oficina del DMV en San Pedro

Las autoridades del DMV recordaron que la mayoría de los trámites vehiculares pueden realizarse en línea. Sin embargo, algunos procedimientos o etapas pueden implicar una visita presencial a una oficina:

Renovar la licencia de conducir , el documento de identidad o registro vehicular con modificaciones en la información.

, el documento de identidad o registro vehicular con modificaciones en la información. Renovación de la licencia de conducir para personas mayores de 70 años.

Reemplazar una licencia de conducir o un documento de identidad.

Solicitar la licencia de conducir por primera vez.

Solicitar una Real ID por primera vez.

por primera vez. Solicitar una licencia de conducir comercial.

Solicitar una tarjeta de identificación con tarifa reducida o gratuita.

Restablecer el privilegio de conducir.

Eliminar restricciones del registro de la licencia de conducir.

Cambio de nombre.

Actualización de la designación de género.

Si se requiere modificar la información de una licencia de conducir en California, es necesario acudir a alguna de las oficinas Imagen creada con IA

En cualquiera de los casos es necesario programar una cita antes de acudir a las oficinas. Para ello se debe ingresar a la página del DMV de California, buscar el trámite que se desea realizar, elegir la oficina a la que se quiere acudir y proporcionar la información requerida.

En caso de que la persona haya recibido un aviso del DMV sobre actualizaciones en su Real ID, reevaluación del examen de conocimientos o prueba de manejo, es necesario programar una cita urgente.

El DMV de California pide a ciudadanos realizar sus trámites en línea

El DMV invita a los ciudadanos de California a ahorrar tiempo y papel realizando sus trámites vehiculares a través de los servicios en línea disponibles. La lista de opciones incluye:

Renovar la matrícula de un vehículo.

Renovar la licencia de conducir o la tarjeta de identificación sin cambios en la información.

o la tarjeta de identificación sin cambios en la información. Renovar una Real ID.

Renovar el permiso de estacionamiento para personas con discapacidad.

para personas con discapacidad. Renovar el permiso de transportista.

Cambiar la dirección de los documentos.

Obtener el historial de conducción.

Obtener el registro de un vehículo.

Tramitar placas especiales o personalizadas.

Reemplazar el título de propiedad.

Reemplazar la matrícula.

Conocer el estatus de un caso en la oficina virtual.

Realizar una búsqueda de licencias profesionales.

Realizar una búsqueda de escuelas de tránsito.

Tramitar una licencia profesional.

Informar sobre un accidente.

Presentar un informe de examen médico.

Presentar el certificado de formación práctica al volante para vehículos comerciales.

En el portal también es posible realizar el pago para los distintos trámites. Puede consultarse la calculadora de tarifas que aplica según el servicio.