Atención conductores en California: por qué tener este tipo de placas en tu vehículo te pondrá en problemas hoy

Como parte de una investigación por fraude que realiza California, placas de Montana y otros estados podrían ser revisadas. Las autoridades del Estado Dorado presentaron una demanda por el registro de vehículos de alta gama en otras jurisdicciones para evadir impuestos. Algunas ciudades están bajo especial vigilancia.

California investiga evasión de impuestos en la compra de autos con placas de Montana

De acuerdo con un informe que publicó The New York Times, las autoridades del Estado Dorado presentaron una demanda contra 14 personas con 57 cargos que incluyen conspiración, evasión de impuestos, lavado de dinero y perjurio.

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La presentación judicial indica que existe un esquema de fraude por el cual vehículos que son entregados, guardados y usados en California tienen matrículas de otros estados con impuestos y tarifas de registro más bajas.

La investigación apuntó especialmente contra placas de Montana, por lo que conductores con vehículos registrados en ese estado podrían quedar bajo investigación.

Con respecto a esta operación concreta, el cálculo es que el estado perdió más de 2 millones de dólares en impuestos. Por otro lado, en cifras generales, se estiman unos US$10 millones perdidos al año por registro y otras tarifas relacionadas no abonadas por conductores del Estado Dorado.

El no registrar los vehículos con matrícula de California generó una baja de la recaudación para el Estado Dorado Unsplash

Para esta operación, los involucrados presuntamente eligieron Montana porque no tiene impuestos sobre las ventas, además de costos de registro más bajos para un vehículo. Los compradores también habrían indicado en los documentos que los autos se usarían fuera de California.

Cuáles fueron los autos involucrados en la investigación de California por evasión de impuestos

La información del medio detalla que el presunto fraude ocurrió con modelos de alta gama como McLaren Elva, Porsche 918 Spyder y Ferrari F12TDF, entre otros.

La tasa base del impuesto sobre las ventas en California es del 7,25%, por lo que al tomar el millón de dólares como valor de referencia, habría una evasión de US$72.500. En el caso de los tres modelos mencionados, todos tienen un valor superior a US$1.000.000.

La evidencia del Estado Dorado presenta una serie de mensajes de texto en donde los acusados presuntamente celebraban la operación y el dinero que ahorraron. Además, pedían remover las placas de los concesionarios antes de la entrega para evitar ser detectados por el estado.

Las ciudades en donde se registraron más ventas sospechosas que están bajo investigación fueron Beverly Hills, Costa Mesa, Van Nuys y San Diego.

San Diego es una de las ciudades de California donde más operaciones sospechosas se realizaron Visit the USA

Aunque las sanciones por registrar fraudulentamente un vehículo fuera del estado suele significar penalizaciones de aproximadamente el 50% del impuesto adeudado sobre el precio de compra, la demanda contra los 14 acusados incluye otros cargos.

Apuntados por California: cuáles son los estados cuyas placas son investigadas

Además de Montana, las autoridades del Estado Dorado apuntaron contra placas de otros estados. En todos ellos, se presentan condiciones similares de cargas impositivas menores, lo que habría facilitado el esquema fraudulento.

De acuerdo con la información a la que accedió The New York Times, el listado completo de las jurisdicciones cuyas placas pueden generar una investigación por parte de California son:

Alaska

Delaware

Montana

New Hampshire

Oregon