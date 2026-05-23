A partir del 9 de junio: Disneyland California modifica una regla histórica sobre el cambio de parque

El Complejo Turístico de Disneyland en California realizará un cambio en su política de acceso a las instalaciones a partir del martes 9 de junio. La administración del sitio optó por eliminar la histórica restricción que obligaba a los visitantes a esperar hasta las 11 hs (hora local) para trasladarse de un centro de atracciones a otro. De ahora en más, no existirán limitaciones de tiempo.

Disneyland elimina la regla de las 11 para Park Hopper y Magic Key desde junio

La norma se creó durante la fase de reapertura de los parques tras los cierres por la pandemia de 2020. Desde ese momento y durante más de cinco años, el acceso al segundo parque del día se mantuvo bloqueado para todos los usuarios en horas de la mañana.

El portal The Disney Food Blog señaló que esta limitación formó parte de los protocolos de gestión de multitudes en la etapa posterior a la crisis de salud. La eliminación de la restricción beneficiará a aquellos que adquieran boletos Park Hopper o pases Magic Key, ya que tendrán la posibilidad de desplazarse entre ambos parques.

ABC 7 explicó que la ubicación de las áreas temáticas en California fue diseñada para permitir el tránsito a pie, dado que los ingresos de Disneyland y de Disney California Adventure se encuentran a pocos pasos. Esto contrasta con el modelo de Walt Disney World en Florida, donde los centros están separados por varios kilómetros de distancia.

Reservas, capacidad y acceso: qué deben saber los visitantes de Disneyland Resort

A pesar de la flexibilización horaria, el sistema de reservaciones para el ingreso a los parques continuará como hasta ahora. El sitio web de Theme Park Insider detalla que los usuarios tienen la obligación de seleccionar el parque donde iniciarán la visita al momento de gestionar la reserva a través de los canales oficiales.

Pese a que se pone fin a la restricción horaria, el proceso de ingreso a los parques será el mismo Unsplash

La empresa ratificó que la entrada a sus establecimientos en Los Ángeles permanece bajo la condición de la disponibilidad de espacio y la capacidad de las instalaciones en cada momento del día.

Los visitantes con Park Hopper o Magic Key deberán mantener una reserva inicial, pero desde el 9 de junio podrán moverse entre Disneyland Park y Disney California Adventure en cualquier momento del día, siempre sujeto a disponibilidad. Esta actualización en el funcionamiento del software y de las reglas de entrada busca otorgar una mayor movilidad para residentes locales y turistas.

Por qué Disney flexibiliza el cambio entre Disneyland Park y California Adventure

La modificación de las reglas responde a una estrategia para facilitar la visita de las personas en el complejo. La empresa matriz del parque comunicó que el ajuste forma parte de las acciones para que la experiencia de los clientes sea fácil y más agradable.

La medida forma parte del proyecto de expansión de Disneyland Forward Unsplash

El cambio se conoce en un contexto de ajustes operativos y de planificación a largo plazo en el complejo, que también incluye DisneylandForward, que recibió el aval del Consejo de la Ciudad de Anaheim (ACC, por sus siglas en inglés) en 2024. El plan contempla el desarrollo de atracciones, servicios de hotelería e infraestructura de transporte para el crecimiento de la propiedad en el largo plazo.