La ley impulsada por Gavin Newsom en California que beneficia la salud de miles de familias en mayo 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, impulsó una ley que busca cambiar la manera en que el estado atiende a personas con enfermedades mentales graves y en situación de calle. El programa Community Assistance, Recovery and Empowerment (CARE Act), que empezó su implementación en 2022, combina intervención judicial, acceso a tratamiento y acompañamiento comunitario para reducir hospitalizaciones, crisis recurrentes y falta de vivienda. Actualmente, se continúa con su aplicación.

La respuesta estructural a la crisis de salud mental en California

Desde su implementación progresiva en 2022, las autoridades estatales sostienen que el sistema comenzó a mostrar resultados. Miles de personas ingresaron al programa mediante derivaciones familiares o institucionales, mientras aumentó el acceso a tratamientos, medicamentos y soluciones de vivienda para pacientes con trastornos psicóticos severos.

Care Act En California

Según detalla California Health & Human Services, la ley apunta específicamente a quienes atraviesan situaciones críticas: ingresos recurrentes a hospitales, falta de vivienda estable, conflictos legales o crisis de salud mental no tratadas.

En ese contexto, el programa CARE es una vía para cortar ese ciclo mediante intervención temprana, acompañamiento continuo y acceso a servicios esenciales.

Cómo funciona el CARE Act en California

El proceso funciona mediante distintas etapas coordinadas entre tribunales y equipos de salud.

Petición inicial : familiares, profesionales de la salud, socorristas o incluso la propia persona pueden iniciar el proceso ante un tribunal civil especializado.

: familiares, profesionales de la salud, socorristas o incluso la propia persona pueden iniciar el proceso ante un tribunal civil especializado. Evaluación y contacto: un equipo de salud del condado analiza el caso en un plazo de 30 días para determinar si la persona cumple los criterios.

El sistema CARE opera a través de tribunales civiles especializados, lo que evita que las personas con enfermedades mentales severas terminen en el sistema carcelario @CAgovernor

Plan CARE personalizado : se elabora un programa adaptado que puede incluir tratamiento médico, terapia y acceso a vivienda.

: se elabora un programa adaptado que puede incluir tratamiento médico, terapia y acceso a vivienda. Seguimiento continuo : durante aproximadamente un año (con posibilidad de extensión) se monitorea el progreso con reuniones periódicas.

: durante aproximadamente un año (con posibilidad de extensión) se monitorea el progreso con reuniones periódicas. Finalización del programa: al completar el plan, la persona termina el programa, aunque puede recibir apoyo.

Este enfoque pone en el centro la voz del paciente, quien participa activamente en la toma de decisiones junto con un abogado y un equipo interdisciplinario.

Qué beneficios ofrece el CARE Act para personas con trastornos graves

En lugar de criminalizar a quienes tienen enfermedades mentales severas, el sistema crea un entorno de apoyo donde se prioriza el bienestar y la estabilidad a largo plazo, según su descripción.

El plan CARE incluye:

Medicación estabilizadora de corto plazo

Terapias individuales y grupales

Programas de acompañamiento para la recuperación

Acceso a servicios sociales

Soluciones habitacionales

Los resultados del CARE Act en California

Los datos oficiales reflejan un impacto desde la puesta en marcha del programa. De acuerdo con información de California Health & Human Services, entre octubre de 2023 y abril de 2025, al menos 3366 personas fueron incluidas en el sistema CARE mediante peticiones o derivaciones.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

Además, se registraron 2008 solicitudes formales hasta mayo de 2025, con un aumento tras la implementación completa en los 58 condados del estado.

Entre quienes accedieron a un plan CARE durante los primeros meses: